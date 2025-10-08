  3. Merkliste
Aktenzeichen XY: Verurteilter Sexualtäter flüchtet nach Dubai

Aktenzeichen XY vom 8.10.2025:Sexualtäter nach Dubai geflohen

|

Christo Stoyanov wurde wegen schweren sexuellen Missbrauchs rechtskräftig verurteilt. Statt die Haft anzutreten, verschwand er. Die Polizei Lübeck fahndet nach dem 44-Jährigen.

Zwei Fotos von Christo Stoyanov: Lichtbild, links; Christo Stoyanov in Dubai, rechts. Er trägt eine für die Gegend typische weiße Robe.

Hat jemand Christo Stoyanov gesehen? Die Polizei Lübeck fahndet nach dem 44-Jährigen, der sich in Dubai aufhalten könnte.

Quelle: Polizei Lübeck

Mit einem internationalen Haftbefehl suchen die Staatsanwaltschaft und die Polizei in Lübeck nach dem 44-jährigen Christo Stoyanov. Zwischen 2010 und 2013 war er als Betreuer in einem sozialen Verein tätig. Ein Ehrenamt, das er ausgenutzt haben soll, um ein von ihm betreutes Kind mehrfach sexuell zu missbrauchen. Als er dafür zu fünf Jahren Gefängnis verurteilt wurde, setzte er sich ins Ausland ab.

"Aktenzeichen XY... Ungelöst vom 08. Oktober 2025": Moderator Rudi Cerne steht im Studio, im Hintergrund ein Bildschirm, auf dem ein Fall der Sendung abgebildet ist.

Die aktuelle Sendung behandelt neben der Suche nach dem verschwundenen Christo Stoyanov auch den Cold Case eines ermordeten 12-Jährigen. Rudi Cerne und die Kripo hoffen auf Hinweise.

08.10.2025

Flucht von Stoyanov ins Ausland

Laut aktuellen Kenntnissen der Ermittler floh Stoyanov zunächst nach Bulgarien. Danach reiste er weiter nach Dubai in die Vereinigten Arabischen Emirate. Von dort arbeitet er vermutlich als IT-Unternehmer, unter anderem im Bereich des sogenannten "Bitcoin-Mining". Dabei werden mit Hilfe von Computern neue Bitcoins kreiert. Die Polizei hofft, dass ihn Geschäftspartner und Auftraggeber in Deutschland auf den veröffentlichten Fotos erkennen.

Täterbeschreibung

Christo Stoyanov ist 44 Jahre alt, Deutscher mit bulgarischen Wurzeln, ca. 1,70 Meter groß, untersetzt bis dick mit rundlichem Gesicht und schwarzen Haaren, Brillenträger. Er spricht Deutsch, Bulgarisch und sehr gut Englisch. Er könnte unter seinem Klarnamen agieren, aber auch Aliasnamen verwenden.

Fragen nach Zeugen

  • Wer hat Hinweise zum konkreten Aufenthaltsort von Christo Stoyanov?
  • Wer hat geschäftliche Beziehungen zu Stoyanov und kann Hinweise geben?
  • Wer hat Informationen zu alternativen Personalien, gegebenenfalls ein Alias, mit denen Stoyanov sich ausgibt?

Polizei Lübeck
Telefon: 0451 / 13 10
Die Nummer ist während der Sendung Aktenzeichen XY am 8. Oktober 2025 ab 20:15 Uhr eingerichtet. 

Rudi Cerne vor ameras im Studio

Spurensuche hinter den Kulissen: Backstage-Aktenzeichen XY bietet seltene Einblicke in die Sendung, ihre Geschichte und Arbeitsweise.

06.10.2025 | 29:58 min
Thema
Aktenzeichen XY

