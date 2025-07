Ibuš Drmaku (l.) und Racip Šabanovic (r.) werden wegen des Überfalls in Würzburg gesucht. Der Raub mit Geiselnahme ist auch Thema bei Aktenzeichen XY.

Am Abend des 3. März 2025 wurden zwei Frauen in deren Privatwohnungen in Würzburg überfallen. Es handelte sich um Angestellte eines Juweliergeschäfts.