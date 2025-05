Bei Koblenz: Drei Tote bei Unfall auf A48

Bei einem Unfall eines Kleinbusses auf der Autobahn 48 bei Koblenz sind in der Nacht drei Menschen tödlich verletzt worden. Sechs weitere seien teils schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht worden, teilte die Polizei mit.

Bei den Toten handelt es sich um einen 53-Jährigen sowie zwei 47 und 65 Jahre alte Frauen. Die sechs Verletzen sind im Alter von 20 bis 66 Jahren. Den Angaben zufolge wurden sie nicht lebensbedrohlich verletzt. Die neun Insassen befanden sich zuvor auf einer Familienfeier in Hessen, Hinweise auf eine alkohol- oder drogenbedingte Fahruntüchtigkeit des 22-jährigen Fahrers lägen bislang nicht vor.

Autobahn voll gesperrt

"Es ist ein ganz, ganz schrecklicher Unfall", sagte ein Sprecher der Polizei am Morgen in Koblenz. Der Kleinbus war gegen 3 Uhr aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen. Er überschlug sich offensichtlich mehrfach. Ein anderes Fahrzeug sei nicht beteiligt gewesen, so die Polizei. Ein nachfolgenes Auto sei aber noch über Trümmerteile gefahren und musste abgeschleppt werden.