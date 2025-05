New York: Schiff rammt Brooklyn Bridge

Ein Segelschulschiff der mexikanischen Marine hat die Brooklyn Bridge in New York gerammt. Der New Yorker Bürgermeister bestätigte 19 Verletzte und zwei Tote.

Unfall in New York

In New York ist ein Segelschiff der mexikanischen Marine mit der Brooklyn Bridge kollidiert. An der Brücke selbst entstand kein größerer Schaden, die Unfallursache ist noch unklar. 18.05.2025 | 0:23 min

Ein Segelschulschiff der mexikanischen Marine ist in New York mit der berühmten Brooklyn Bridge kollidiert. Dabei wurden 19 Menschen verletzt, zwei von ihnen befinden sich in kritischem Zustand. Zwei weitere Personen starben aufgrund ihrer schweren Verletzungen. Diese Angaben machte der New Yorker Bürgermeister Eric Adams auf X.

Videoaufnahmen zeigen, wie die festlich beleuchtete "Cuauhtémoc" bei dem Unfall rückwärts auf die Brooklyn Bridge zutreibt und dann mit dem Überbau der Brücke kollidiert. Nach Angaben der New Yorker Polizei war zuvor offenbar der Antrieb des Schiffes ausgefallen.

Brooklyn Bridge zeitweise gesperrt

Verletzt wurden insbesondere Matrosen, die sich zum Zeitpunkt der Kollision in der Takelage der "Cuauhtémoc" aufgehalten hatten. Ob diese Matrosen unter den Todesopfern sind, blieb zunächst unklar.

Medienberichten zufolge sollen sich knapp 280 Menschen auf dem 1982 gebauten Schiff befunden haben. Ein Rettungseinsatz war im Gange. Die New Yorker Polizei rief die Menschen auf, die Gegend um die Brücke zu meiden. Zeitweise war die Brooklyn Bridge gesperrt, beschädigt sei sie nicht.

Social-Media-Videos zeigen Unfallmoment

Auf zahlreichen unverifizierten Videobildern in sozialen Medien war zu sehen, wie das Segelschiff bei der Durchfahrt unter der Hängebrücke mit dieser kollidiert und die Masten des Schiffes abknicken.

Der 23-jährige Nick Corso war zum Zeitpunkt des Unglücks in der Nähe des Flussufers und sagte der Nachrichtenagentur AFP, auf dem Schiff habe "Panik" geherrscht. "Es gab viel Geschrei." Er habe niemanden gesehen, der ins Wasser gefallen sei, fügte Corso hinzu.

Marine: Keine Rettungsoperation eingeleitet

Bei dem Unfall wurde nach Angaben der mexikanischen Marine niemand ins Wasser geschleudert. "Deswegen mussten keine Rettungsoperationen eingeleitet werden", erklärte die Marine. Die New Yorker Polizei bestätigte, dass niemand ins Wasser fiel. Die "Cuauhtémoc" hatte abgelegt, um sich auf den Weg nach Island zu machen.

Die Videos zeigten zudem dichten Verkehr auf der Brücke zum Zeitpunkt des Zusammenstoßes. Das Schiff, das eine riesige mexikanische Flagge mitführte, trieb daraufhin zum Rand des Flusses. Zuschauer am Ufer brachten sich schnell in Sicherheit.

Die Hängebrücke über den East River - ein Wahrzeichen der Millionenmetropole - verbindet Manhattan und Brooklyn.