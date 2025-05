Norwegen: Containerschiff vorm Haus - Steuermann eingeschlummert?

Der Steuermann des Containerschiffs, das in Norwegen nur wenige Schritte von einem Wohnhaus entfernt an die Küste gekracht ist, war womöglich eingeschlafen. "Nur eine Person befand sich zu dem Zeitpunkt auf der Brücke. Diese steuerte das Schiff, hat den Kurs bei der Einfahrt in den Trondheimsfjord aber nicht geändert, wie es notwendig gewesen wäre", berichtete die Nachrichtenagentur NTB.

Containerschiff vorm Fenster - Hausbesitzer: "Völlig absurd"

Der 135 Meter lange Frachter hatte seine Fahrt am Donnerstag im Morgengrauen im Garten von Johan Helberg beendet - nur wenige Meter von dessen Haus entfernt. Helberg lag währenddessen in seinem Haus im Bett und wurde erst von einem aufgeregten Nachbarn geweckt, der Sturm klingelte und anrief. So früh am Morgen mache er nunmal "nicht gerne die Tür auf", sagte Helberg.