Klimawandel in den USA:Historisches Wahrzeichen unter Klimadruck
von Emily Kaffka, Washington D.C.
Die jährliche Kirschblüte in Washington D.C. ist in Gefahr: Die Stadt sinkt, der Meeresspiegel steigt. Klimaforscher warnen vor Überflutungen und drängen auf politische Maßnahmen.
Jeden Frühling verwandelt sich das Tidal Basin, eine der bekanntesten Parkanlagen in Washington D.C., in ein Meer aus Rosa und Weiß. Rund 3.000 Kirschbäume säumen das Ufer des Staubeckens an der Nationalpromenade und ziehen Millionen Besucher an. 1912 schenkte der Bürgermeister Tokios der Stadt Washington die Bäume im Zeichen der japanisch-amerikanischen Freundschaft.
Doch täglich tritt das Wasser am Staubecken über die Ufer und schädigt die Wurzeln der Kirschbäume. 2019 landete das Tidal Basin auf der Liste der elf am stärksten gefährdeten historischen Wahrzeichen Amerikas.
Klimawandel und steigender Meeresspiegel
Das Problem hat zwei Ursachen: Das Land sinkt, während das Wasser steigt. Ursprünglich bestand die Region aus Feuchtgebieten. Das Tidal Basin und die umliegenden Flächen wurden auf künstlich aufgeschüttetem Land errichtet, das mit der Zeit absinkt.
Ein weiteres Problem ist der steigende Grundpegel des Potomac Flusses, der im Landesinneren entspringt. Bei starkem Regen gelangt so besonders viel Wasser in Richtung Hauptstadt. Gleichzeitig steigt der Meeresspiegel durch den Klimawandel weiter an.
Über den Potomac Fluss, der in den Atlantik mündet, wirken sich diese Veränderungen bis ins Tidal Basin aus.
Klimaforscher wie Daniel Rizza sehen in Zukunft große Risiken für starke Überflutungen:
Berücksichtigt man die jährlichen Hochwasserstände, könnte der Pegel bis 2050 auf fast einen Meter steigen, betont Rizza gegenüber ZDFheute.
Teile der Stadt könnten überflutet werden
Die gemeinnützige Klimaschutzorganisation "Climate Central" hat verschiedene Modellierungen entwickelt, wie sich steigende Hochwasserstände künftig auf Washington D.C. auswirken könnten.
Steigt die Erderwärmung auf drei Grad Celsius, könnten auch Teile des Kapitols auf der Nationalpromenade unter Wasser stehen. Solche Szenarien befürchten Klimawissenschaftler von "Climate Central", wenn keine konsequenten Maßnahmen getroffen werden.
Um das Ufer am Tidal Basin besser zu schützen, werden Teile der Ufermauer erneuert - sie sind sowohl breiter als auch 1,5 Meter höher. Über 100 Bäume mussten im Zuge der Bauarbeiten gefällt werden und werden im Laufe der Zeit ersetzt.
Daniel Rizza von "Climate Central" sieht darin einen wichtigen Baustein in der Anpassung an den Klimawandel. Es müsse resilienter gebaut und klüger geplant werden.
Forscher: Konsequente Maßnahmen sind notwendig
Eine neue Ufermauer allein wird aber keinen Unterschied machen. Um den langfristigen Anstieg des Meeresspiegels zu begrenzen, müssen auch Maßnahmen zur Reduzierung von Treibhausgasen ergriffen werden, sagt Rizza.
In den USA hat sich zuletzt jedoch ein Gegentrend abgezeichnet: Im Januar 2026 sind die USA offiziell aus den Klimaschutzverpflichtungen des Pariser Abkommens ausgetreten.
Die Organisation "Climate Central" warnt, dass ohne entschlosseneres Handeln die negativen Folgen der Abkehr kaum noch abwendbar sind.
Klimapolitik und die USA
- Analyse
Klimakonferenz COP29:Nach Trumps Wahlsieg - bye bye Klimaschutz?Katharina Schuster, Washington D.C.
Kehrtwende bei Treibhausgasen:Trump kippt Vorgabe für den Klimaschutz in den USAmit Video1:36
Auch europäische Firmen betroffen:Trumps Kampf gegen Windräder hat Folgenvon Nadja Kaltwassermit Video1:34
Verhandlungsbeginn bei der COP30:Geht Klimaschutz ohne die USA?von Elisa Miebachmit Video1:52