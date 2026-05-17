Katholikentag endet mit Aufruf zu Zuversicht und Engagement

Mit Aufrufen zu Zuversicht ist der Katholikentag in Würzburg zu Ende gegangen. Der Chef der Bischofskonferenz, Wilmer, forderte dazu auf, zu handeln und "Brandherde zu löschen".

Mit einem feierlichen Gottesdienst am Sonntag endete in Würzburg der 104. Deutsche Katholikentag. Tausende Menschen hatten sich unter freiem Himmel auf dem Residenzplatz versammelt. 17.05.2026 | 0:18 min

Mit Appellen gegen Krieg, Antisemitismus und gesellschaftliche Spaltung ist am Sonntag der 104. Deutsche Katholikentag in Würzburg zu Ende gegangen. Zum Abschluss des fünftägigen Christentreffens rief der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Bischof Heiner Wilmer, zu mehr Engagement für Frieden und Menschlichkeit auf.

Nach Angaben der Veranstalter nahmen rund 74.000 Menschen an Gottesdiensten, Diskussionen und Kulturveranstaltungen teil.

Wilmer: Kirche muss ins Chaos und Leid der Welt gehen

Beim Abschlussgottesdienst auf dem Würzburger Residenzplatz sagte Wilmer, die Kirche müsse hinausgehen mitten ins Chaos und ins Leid dieser Welt. "Eine Kirche, die hinausgeht, die Brandherde löschen will, wird vielleicht müde, vielleicht angegriffen, vielleicht missverstanden - aber sie wird leuchten", so der Hildesheimer Bischof.

Vor dem Gottesdienst überbrachte der Generalsekretär der Weltsynode, Kardinal Mario Grech, Grüße von Papst Leo XIV.. Der Kurienkardinal würdigte insbesondere das Engagement junger Menschen beim Katholikentag und rief dazu auf, den christlichen Glauben mutig in die Gesellschaft hineinzutragen.

Kirche sei politisch, und „Kirche muss achtsam sein, wenn sich humanitäre Katastrophen entwickeln“, sagt Heiner Wilmer, Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz, zum Katholikentag in Würzburg. 15.05.2026 | 4:52 min

Der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Josef Schuster, warnte in einem Grußwort vor wachsendem Antisemitismus. Jüdisches Leben in Deutschland sei bedroht und nur noch unter Schutz möglich. Antisemitismus richte sich nicht nur gegen Juden, sondern gegen Demokratie und gesellschaftlichen Zusammenhalt insgesamt: "Beweisen Sie Zivilcourage. Stehen Sie auf gegen Judenhass und für unsere Werte."

"Antisemitismus ist Sünde"

Wilmer zeigte sich besonders erfreut über Schusters Teilnahme und ergänzte: "Antisemitismus höhlt unsere Demokratie von innen aus, Antisemitismus ist Sünde! Gut, dass wir dagegen aufstehen - wehret den Anfängen!"

Die Präsidentin des veranstaltenden Zentralkomitees der deutschen Katholiken (ZdK), Irme Stetter-Karp, zog eine positive Bilanz des Katholikentags. Zugleich zeigte sie sich besorgt über den zunehmenden Extremismus in der deutschen Gesellschaft und weltweit. "Die Angst, dass sich immer mehr Menschen dazu verführen lassen, autoritäre und extremistische Parteien und Personen zu wählen", sei bei vielen Veranstaltungen ein großes Thema gewesen, sagte sie im KNA-Interview.

Es dürfe nicht sein, dass Katholiken die AfD wählen. Die Partei widerspreche dem christlichen Menschenbild, so Marc Frings, Generalsekretär Zentralkomitee der deutschen Katholiken. 14.05.2026 | 6:05 min

Der Beschluss, keine Vertreter der AfD zu den offiziellen Diskussionen einzuladen, sei weiter richtig, fügte Stetter-Karp hinzu. "Aber mich treibt die Frage um, wie wir den Kontakt zu den Menschen nicht verlieren, die die Partei wählen oder sich das zumindest vorstellen können."

Impulse für Kirchenreformen

Mit Blick auf die Reformdebatten zeigten sich Stetter-Karp und Wilmer dankbar für den Besuch von Kurienkardinal Mario Grech. Stetter-Karp sprach von sehr ermutigenden Gesprächen. Auch Bischof Wilmer sagte, wie wichtig es sei, dass ranghohe Vertreter aus dem Vatikan auch einmal nach Deutschland kämen und die Situation der Kirche hierzulande aus erster Hand miterleben könnten.

Zum Abschluss wurde zum nächsten Deutschen Katholikentag eingeladen, der 2028 in Paderborn stattfinden soll. Bereits 2027 ist der Deutsche Evangelische Kirchentag in Düsseldorf geplant.

Unter dem Motto "Habe Mut, steh auf!" kommen zehntausende Gläubige zum 104. Katholikentag in Würzburg zusammen. Die Veranstaltung kommt so politisch daher wie noch nie. 14.05.2026 | 2:34 min

Quelle: Michael Althaus und Gottfried Bohl, KNA