Bischof Wilmer zum Katholikentag: "Kirche muss politisch sein"

Kirche müsse politisch sein - und auch für Klimaschutz eintreten, sagt der Vorsitzende der Bischofskonferenz, Wilmer, im ZDF. Er reagiert damit auf Kritik von Minister Dobrindt.

"Kirche kann gar nicht anders, als politisch zu sein"

Sehen Sie das ganze Interview mit dem Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz, Heiner Wilmer, im ZDF-Morgenmagazin. 15.05.2026 | 4:52 min

"Kirche kann gar nicht anders, als politisch zu sein" - dieser Überzeugung ist Heiner Wilmer, der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz. Das Evangelium sei "Politik pur", sagt er im ZDF-Morgenmagazin anlässlich des Katholikentags in Würzburg. Jesus sei im Namen Gottes für alle Menschen dagewesen, und wenn auch die Politik das Ziel habe, alle in den Blick zu nehmen, "dann muss Kirche politisch sein". Dabei gehe es nicht um Partei- oder Tagespolitik.

"Kirche muss auch Anwältin sein, der Erde, der Schöpfung", sagt Wilmer und widerspricht damit Bundesinnenminister Alexander Dobrindt. Der CSU-Politiker hatte beim Katholikentag kritisiert, dass er sich zwar eine politische Einmischung der Kirche wünsche, er jedoch das Gefühl habe, dass sich die Kirche in Richtung einer "Klimaschutzreligion" entwickle.

Bischof Wilmer hält dagegen:

Kirche muss den Schrei der Schöpfung hören, Kirche muss achtsam sein, wenn wir schäbig mit der Umwelt umgehen. „ Heiner Wilmer, Vorsitzender der deutschen Bischofskonferenz

Lisa Quarch, geistliche Leiterin des Bundes der Deutschen Katholischen Jugend, fordert mehr Selbstbestimmung, Reformen und eine klare Haltung gegen Missbrauch. Ihr Glaube motiviert sie zum Engagement. 15.05.2026 | 2:30 min

Wilmer: Nicht in Jammern oder Hysterie verfallen

Auch für schwache und bedrängte Menschen solle die Kirche sich einsetzen. "Hab Mut, steh auf" - das Motto des diesjährigen Katholikentags in Würzburg richtet sich laut Wilmer an alle Menschen, "vor allem an uns in Deutschland (...), dass wir nicht ins Jammern verfallen, auch nicht in Hysterie". Stattdessen gehe es darum, "dass wir zusammenstehen in der Gesellschaft, dass wir den Rücken gerade machen - vor allem, wenn Menschen bedrängt werden, wenn Minderheiten in die Ecke geschoben werden."

Die Botschaft bedeute auch, so Wilmer, sich nicht "kirre" machen zu lassen, wenn "Aggressoren in der Nachbarschaft uns Angst machen", und sich von der Angst nicht lähmen zu lassen.

Wir sind stark, vor allem, wenn wir zusammenhalten. „ Heiner Wilmer, Vorsitzender der deutschen Bischofskonferenz

Das wolle der Katholikentag den Menschen mit auf den Weg geben, betonte Wilmer.

Unter dem Motto "Habe Mut, steh auf!" kommen zehntausende Gläubige zum 104. Katholikentag in Würzburg zusammen. Die Veranstaltung kommt so politisch daher wie noch nie. 14.05.2026 | 2:34 min

Angesprochen auf Differenzen der katholischen Kirche mit Papst Leo XIV. in Rom - etwa beim Reformdialog Synodaler Weg oder der Rolle der Frau in der Kirche - versichert Wilmer, dass "Hab Mut, steh auf" auch für die Katholiken gelte. Es sei wichtig, dass man diskutiere und über Themen, die die Kirche beschäftigen, ins Gespräch komme - sowohl untereinander als etwa auch mit dem Papst.

Wilmer: Extremistische Parolen werden nicht geduldet

Wilmer verteidigte im ZDF auch die Entscheidung, dass keine AfD-Vertreter zu offiziellen Veranstaltungen des Katholikentags eingeladen wurden. "Es geht in der Kirche und im Evangelium darum, (...) dass wir inklusiv sind, dass wir sagen 'Gott liebt alle Menschen'", so Wilmer. Parolen wie "Deutsches Blut auf deutschem Boden" könnten jedoch nicht geduldet werden.

Hier gilt es, von Anfang an klar Kante zu zeigen gegen extremistische Positionen - egal von welcher Seite. „ Heiner Wilmer, Vorsitzender der deutschen Bischofskonferenz

Der Katholikentag gilt als das wichtigste Treffen der katholischen Laien in Deutschland. Die mehrtägige Veranstaltung dauert bis Sonntag und bringt Zehntausende Teilnehmer zu Gottesdiensten, politischen Debatten und gesellschaftlichen Diskussionen zusammen. Veranstalter sind das Bistum Würzburg und das Zentralkomitee der deutschen Katholiken (ZdK), das höchste repräsentative Gremium des deutschen Laien-Katholizismus.

Das Interview im ZDF-Morgenmagazin führte Dunja Hayali, zusammengefasst hat es Marie Ahlers.

Quelle: ZDF