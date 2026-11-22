Ein Erdbeben der Stärke 6,7 hat Peru erschüttert. In Lima mussten hunderte Menschen Büros und Gebäude verlassen. Erst im Juli hatte es in der Region ein tödliches Erdbeben gegeben.

Ein Erdbeben der Stärke 6,7 hat das Zentrum Perus erschüttert. Nahe der Andenregion Junín ereignete sich das Beben. Angaben zu möglichen Opfern sind bislang nicht bekannt. 21.11.2026 | 0:19 min

Bei einem Erdbeben der Stärke 6,7 im Zentrum von Peru sind mindestens 15 Menschen verletzt worden. Das teilte das nationale Institut für Zivilschutz (Indeci) am Samstag mit. Der Erdstoß ereignete sich nach Angaben des peruanischen Instituts für Geophysik (IGP) am Freitag um 19:09 Uhr (Ortszeit, Samstag 01:09 Uhr MEZ). Das Epizentrum lag demnach 30 Kilometer nordwestlich der Stadt Junín. Der Erdbebenherd lag nach IGP-Angaben 129 Kilometer tief.

Die US-Erdbebenwarte USGS gab die Stärke des Bebens ebenfalls mit 6,7 an, schätzte die Tiefe des Bebens jedoch auf 108 Kilometer. "Der Boden bebte heftig", sagte IGP-Präsident Hernando Tavera der Nachrichtenagentur AFP.

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15 Verletzte laut Zivilschutz

Laut dem Zivilschutz wurden elf Menschen in der Region Junín verletzt. Vier weitere Verletzte gab es in der zentralperuanischen Stadt Huánuco, in der Hauptstadt Lima, in der Küstenstadt Callao und in der Region Pasco.

Insgesamt wurden 127 Gebäude beschädigt, die meisten in Junín und Pasco. In Junín gab es laut dem IGP am Samstag zwei weitere Erdbeben der Stärke fünf und 3,5.

In Limas beliebtem Touristenviertel Miraflores mussten hunderte Menschen Büros und Gebäude verlassen. Von lokalen Fernsehsendern und Onlinediensten veröffentlichte Aufnahmen zeigten, wie Einwohner von Lima und anderen Regionen nach dem Beben ins Freie auf die Straße liefen.

Lateinamerika von mehreren starken Erdbeben erschüttert

Im Juli waren bei einem Erdbeben der Stärke 5,1 in der Region Junín sechs Menschen ums Leben gekommen, mindestens 30 Menschen wurden verletzt. Am 15. August 2007 starben bei einem Erdbeben der Stärke 7,9 in der Region Pisco im Süden Perus 595 Menschen, zudem wurde damals ein kleiner Tsunami ausgelöst.

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Peru liegt auf dem sogenannten Pazifischen Feuerring - einem 40.000 Kilometer langen Bogen aus Vulkanen und Verwerfungslinien, an dem sich die meisten Erdbeben der Welt ereignen. Jährlich ereignen sich mindestens 400 Beben in dem südamerikanischen Land, die meisten sind aber so schwach, dass sie nicht zu spüren sind.

In den vergangenen Monaten wurde Lateinamerika von mehreren starken Erdbeben erschüttert. Im Oktober verursachte ein Erdbeben der Stärke 7,7 in Panama schwere Schäden. Bei einem schweren Erdbeben der Stärke 7,4 in Kolumbien starben im August mindestens 294 Menschen. Im Juni erschütterten zwei starke Beben Venezuela, mehr als 6.500 kamen ums Leben, Tausende weitere werden noch immer vermisst.

Quelle: AFP, AP