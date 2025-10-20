Italien: Busfahrer stirbt nach Steinwurf auf Basketball-Fans

Italien ist bestürzt: Bei einer Steinwurf-Attacke auf einen Bus mit Basketball-Fans ist ein 65-jähriger Busfahrer ums Leben gekommen. Giorgia Meloni verurteilte den Angriff.

Bei einem Angriff auf Basketball-Fans in Italien ist ein Busfahrer getötet worden. Der 65-Jährige saß am Steuer eines Busses voller Fans, als er von einem Stein getroffen wurde. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge schleuderten Unbekannte am Sonntagabend Steine und andere Gegenstände gegen die Frontscheibe eines Busses.

Im Bus des getöteten Fahrers saßen Fans des aus der Toskana kommenden Teams von Pistoia Basket. Dieses hatte ein Spiel bei Sebastiani Basket Rieti gewonnen. Der Bus war auf der Heimfahrt, als er etwa 80 Kilometer nördlich von Rom von einem Steinhagel getroffen wurde. Ein Ziegelstein durchschlug das Glas und traf den Mann, der vorne neben dem Fahrer saß. Es handelte sich dabei um den zweiten Busfahrer, der auf der Stelle starb.

Angriff auf Bus in der Nähe von Rom

Ersten Erkenntnissen zufolge wurde der Bus nach der Partie in Rieti unweit von Rom zunächst noch von einer Polizeieskorte begleitet. Als die Polizisten den Bus dann verließen, erfolgte auf einer Staatsstraße der Angriff. Die herbeigerufenen Rettungskräfte konnten den vom Ziegelstein getroffenen Mann nicht mehr retten.

Ein Gegenstand traf bei der Attacke auch die Fahrerseite, durchdrang die Scheibe an der Stelle aber nicht. Möglicherweise wurde dadurch ein noch größeres Unglück verhindert. In dem Bus sollen sich Berichten zufolge rund 50 Basketballfans befunden haben, die körperlich unverletzt blieben.

Ministerpräsidentin Meloni zeigt sich bestürzt

Italiens Regierungschefin Giorgia Meloni verurteilte den "wahnsinnigen" Angriff scharf und sprach auf der Plattform X von einer "Nachricht, die einem die Sprache verschlägt". Den Angehörigen des getöteten Fahrers sprach Meloni ihr "tiefstes Beileid" aus. Sie sei in Gedanken bei all jenen, die die "Tragödie" haben miterleben mussten.

Der Sportminister von Italien, Andrea Abodi, schrieb ebenfalls bei X: "Dieser Anschlag, der von Kriminellen verübt wurde, die zu Mördern wurden und niemals als Fans bezeichnet werden können, ist schockierend."

Sport ist Leben und diese Kriminellen sind Lichtjahre von sportlichen Werten entfernt. „ Andrea Abodi, italienischer Sportminister

Fans beider Teams befragt - Ermittlungen dauern an

Rund ein Dutzend Fans der Heimmannschaft von Real Sebastiani Rieti wurde nach dem Vorfall von der Polizei vernommen, wie die Nachrichtenagentur Ansa meldete. Den bisherigen Ermittlungen zufolge hatten sich die Angreifer im Straßengraben versteckt und von dort die Gegenstände geworfen.

Auch die Insassen des Busses wurden als Zeugen befragt. Erst danach konnten sie mit anderen Fahrzeugen die Heimreise nach Pistoia in der Toskana fortsetzen.