Israel im ESC-Finale: Einzelne Buhrufe während Bettan-Auftritt

Israel hat sich für das ESC-Finale qualifiziert. Die Performance von Sänger Bettan wurde von einzelnen Buhrufen begleitet. Die deutsche Starterin Engels trat außer Konkurrenz auf.

Beim Auftritt des diesjährigen israelischen Kandidaten Noam Bettan waren in der Halle auch Buhrufe und Pfiffe zu hören. Quelle: AP

Israel hat sich beim ersten Halbfinale des Eurovision Song Contest in Wien für das Finale am Samstag qualifiziert. Noam Bettan erhielt mit dem Lied "Michelle" genug Punkte von den nationalen Jurys und dem Publikum.

Der Sänger wurde vom Publikum freundlich empfangen und begeisterte viele, dennoch blieben einzelne Buhrufe nicht aus. In der Wiener Innenstadt hatten zuvor mehrere pro-palästinensische Aktivisten mit symbolischen Särgen gegen die Teilnahme Israels protestiert.

Kulturstaatsminister Wolfram Weimer begrüßt, dass Israel beim Eurovision Song Contest in Wien auftreten darf. Er habe sich dafür auch auf EU-Ebene eingesetzt, sagt er ZDFheute. 12.05.2026 | 1:08 min

Fünf Länder boykottieren ESC

Fünf Länder boykottieren den diesjährigen Wettbewerb wegen Israels Militäroffensive in Gaza: Spanien, die Niederlande, Irland, Island und Slowenien. Ihre öffentlich-rechtlichen Sender nehmen nicht teil. Mit nur 35 Teilnehmern ist es der kleinste Wettbewerb seit 2003. Die Zuschauerzahlen dürften unter den 166 Millionen vom letzten Jahr liegen.

Wettbewerbsdirektor Martin Green hofft auf eine Rückkehr der boykottierenden Länder: "Sie gehören zu unserer Familie. Wir vermissen sie."

Auch Favoriten Finnland und Griechenland ziehen in Finale ein

Mit einem spektakulär inszenierten Auftritt hat sich auch Favorit Finnland einen Platz im Finale gesichert. Geigerin Linda Lampenius und Sänger Pete Parkkonen überzeugten mit ihrem Song "Liekinheitin" (Flammenwerfer). Auch Mitfavorit Griechenland nimmt am Finale am Samstag teil.

Mit einer spektakulären Drohnenshow über Schloss Schönbrunn startete Wien in den Countdown zum Eurovision Song Contest 2026. 28.04.2026 | 0:45 min

Für Griechenland tritt Akylas mit "Ferto" an, einer energiegeladenen Spaßnummer mit Videospiel-Ästhetik. Außerdem konnten sich Schweden, Moldau, Serbien, Kroatien, Litauen und Polen qualifizieren sowie - etwas überraschend - Belgien, das bislang bei den Wettbüros eher hinten lag. Portugal, Georgien, Montenegro und Estland schieden aus, ebenso San Marino - der für den Beitrag "Superstar" von Sängerin Senhit extra für zwei Liedzeilen angeheuerte Popstar Boy George konnte daran nichts ändern.

Deutschlands Starterin Sarah Engels im Halbfinale außer Konkurrenz

Auch Deutschlands Starterin Sarah Engels trat beim Halbfinale auf, allerdings außer Konkurrenz. Da Deutschland zu den großen Geldgebern gehört, ist Engels mit ihrem Lied "Fire" die Teilnahme am Finale bereits sicher. In den Wettbüros liegt sie im hinteren Mittelfeld.

Bei der Eröffnung in Wien beeindruckte Sarah Engels mit einem besonderen Fashion-Moment: In Anlehnung an ihren Song "Fire" trug die Sängerin ein Kleid, das an Flammen erinnern sollte. 11.05.2026 | 0:51 min

In der Halle in Wien erntete sie Jubel, als sie sich während ihres schwungvollen Auftritts von einem riesigen Würfel in die Arme ihrer Tänzerinnen fallen ließ. Außerdem ließ sie sich in bewährter ESC-Manier das Kleid vom Leib reißen, um in einem goldenen Body weiterzutanzen - zusammen mit dem roten Würfel und einem teils schwarzen Hintergrund ergab das die deutschen Farben.

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Quelle: Reuters, dpa, AFP