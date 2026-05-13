Israel im ESC-Finale: Einzelne Buhrufe während Bettan-Auftritt

Einzelne Buhrufe während Bettan-Auftritt:Israel qualifiziert sich für ESC-Finale
Israel hat sich für das ESC-Finale qualifiziert. Die Performance von Sänger Bettan wurde von einzelnen Buhrufen begleitet. Die deutsche Starterin Engels trat außer Konkurrenz auf.
Israel hat sich beim ersten Halbfinale des Eurovision Song Contest in Wien für das Finale am Samstag qualifiziert. Noam Bettan erhielt mit dem Lied "Michelle" genug Punkte von den nationalen Jurys und dem Publikum.
Der Sänger wurde vom Publikum freundlich empfangen und begeisterte viele, dennoch blieben einzelne Buhrufe nicht aus. In der Wiener Innenstadt hatten zuvor mehrere pro-palästinensische Aktivisten mit symbolischen Särgen gegen die Teilnahme Israels protestiert.
Fünf Länder boykottieren ESC
Fünf Länder boykottieren den diesjährigen Wettbewerb wegen Israels Militäroffensive in Gaza: Spanien, die Niederlande, Irland, Island und Slowenien. Ihre öffentlich-rechtlichen Sender nehmen nicht teil. Mit nur 35 Teilnehmern ist es der kleinste Wettbewerb seit 2003. Die Zuschauerzahlen dürften unter den 166 Millionen vom letzten Jahr liegen.
Wettbewerbsdirektor Martin Green hofft auf eine Rückkehr der boykottierenden Länder: "Sie gehören zu unserer Familie. Wir vermissen sie."
Auch Favoriten Finnland und Griechenland ziehen in Finale ein
Mit einem spektakulär inszenierten Auftritt hat sich auch Favorit Finnland einen Platz im Finale gesichert. Geigerin Linda Lampenius und Sänger Pete Parkkonen überzeugten mit ihrem Song "Liekinheitin" (Flammenwerfer). Auch Mitfavorit Griechenland nimmt am Finale am Samstag teil.
Für Griechenland tritt Akylas mit "Ferto" an, einer energiegeladenen Spaßnummer mit Videospiel-Ästhetik. Außerdem konnten sich Schweden, Moldau, Serbien, Kroatien, Litauen und Polen qualifizieren sowie - etwas überraschend - Belgien, das bislang bei den Wettbüros eher hinten lag. Portugal, Georgien, Montenegro und Estland schieden aus, ebenso San Marino - der für den Beitrag "Superstar" von Sängerin Senhit extra für zwei Liedzeilen angeheuerte Popstar Boy George konnte daran nichts ändern.
Deutschlands Starterin Sarah Engels im Halbfinale außer Konkurrenz
Auch Deutschlands Starterin Sarah Engels trat beim Halbfinale auf, allerdings außer Konkurrenz. Da Deutschland zu den großen Geldgebern gehört, ist Engels mit ihrem Lied "Fire" die Teilnahme am Finale bereits sicher. In den Wettbüros liegt sie im hinteren Mittelfeld.
In der Halle in Wien erntete sie Jubel, als sie sich während ihres schwungvollen Auftritts von einem riesigen Würfel in die Arme ihrer Tänzerinnen fallen ließ. Außerdem ließ sie sich in bewährter ESC-Manier das Kleid vom Leib reißen, um in einem goldenen Body weiterzutanzen - zusammen mit dem roten Würfel und einem teils schwarzen Hintergrund ergab das die deutschen Farben.
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