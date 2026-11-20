Zweite Masern-Impfung wird oft versäumt:Lauterbach und Hausärzte warnen vor wachsender Impfskepsis
Die Masernfälle in den USA nehmen zu, auch in Deutschland wächst offenbar die Impfskepsis. Hausärzte und Ex-Gesundheitsminister Lauterbach warnen vor der Entwicklung.
Der Hausärzteverband warnt vor einer zunehmenden Impfskepsis in Deutschland. Die Co-Vorsitzende des Verbandes, Nicola Buhlinger-Göpfarth, sagte der in Düsseldorf erscheinenden Zeitung "Rheinische Post":
Sie verwies auf eine besorgniserregende Entwicklung in den Vereinigten Staaten: Ihr Verband blicke "besorgt auf die steigenden Masernfälle und die zunehmende Impfskepsis in Teilen der USA". Aktuell sei die Zahl der überzeugten Impfverweigerer in Deutschland "zwar weiterhin klein, aber die Skepsis wächst auch hierzulande". Das sei in den Praxen zu spüren.
Lauterbach: Auch Deutschland nicht masernfrei
Auch der ehemalige Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) zeigte sich besorgt. Ebenfalls in der "Rheinischen Post" sagte er anlässlich der steigenden Masernfälle in den USA: "Die Lage in Deutschland ist ehrlicherweise auch nicht perfekt. Wir haben immer wieder Ausbrüche erlebt und sind somit nicht masernfrei."
Die USA hatten zuletzt nach 26 Jahren ihren Status als "masernfrei" verloren. Der Politiker betonte:
Die Impfquoten zum Zeitpunkt der Einschulung lägen in Deutschland nur knapp über 90 Prozent. "Das ist keine ideale Ausgangssituation."
Um Infektionsketten schnell unterbrechen zu können, gilt eine Immunität von mehr als 95 Prozent in der Bevölkerung als Voraussetzung. Ein Land gilt offiziell als masernfrei, wenn die WHO die Eliminierung der Viruskrankheit bestätigt. Kriterium für die bestätigte Masernelimination in der WHO-Region Europa ist, dass die endemische Übertragung im Land seit mindestens 36 Monaten unterbrochen ist. Einzelne eingeschleppte Fälle und begrenzte Ausbrüche können dennoch auftreten.
Quelle: WHO
Das "Gesetz für den Schutz vor Masern und zur Stärkung der Impfprävention" ist am 01.03.2020 in Kraft getreten. Es sieht unter anderem vor, dass alle Kinder ab dem vollendeten ersten Lebensjahr beim Eintritt in den Kindergarten, die Kindertagespflege oder in die Schule die von der Ständigen Impfkommission empfohlenen Masern-Impfungen vorweisen. Für Kinder, die aus gesundheitlichen Gründen nicht geimpft werden können, dient eine ärztliche Bescheinigung als Nachweis.
Viele versäumen zweite Masern-Impfung - und sind nicht ausreichend geschützt
Vor diesem Hintergrund sprach sich Lauterbach für mehr Aufklärung aus. "Wir müssen immer wieder darauf hinweisen, dass es bei Kindern doch erhebliche Komplikationen durch die Infektion geben kann, die auch bleibende Schäden hinterlassen", sagte der Ex-Minister.
Laut Buhlinger-Göpfarth sei es zudem problematisch, dass die zweite Masern-Impfung häufig noch versäumt werde. Dabei handele es sich um keine Auffrischungsimpfung. Für einen wirksamen Schutz brauche es zwei Impfungen, so Buhlinger-Göpfarth.
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