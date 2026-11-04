Höflichkeit jüngerer Menschen: Was man heute statt "bitte" sagt

"Bitte" auf dem Rückzug:Höflich ohne das "Zauberwort": Was Jüngere stattdessen sagen
Höfliche Menschen grüßen freundlich und sagen "bitte" und "danke" - so haben es Ältere gelernt. Doch das Verständnis von Höflichkeit hat sich verändert, zeigt eine Untersuchung.
Jüngere verwenden im Alltag seltener das sogenannte Zauberwort "bitte", greifen aber häufiger auf sprachliche Varianten wie "vielleicht" zurück. Daten eines Forschungsprojekts der Freien Universität Berlin und der Universität Bielefeld zeigen, dass 30-Jährige das Wort "bitte" nur bei etwa jeder vierten ihrer Bitten tatsächlich aussprechen, 70-Jährige dagegen nahezu doppelt so häufig.
Daraus schließen die Forscher aber nicht, dass jüngere Menschen unhöflicher sprechen. Vielmehr dürften sie ein anderes Verständnis von Höflichkeit haben. Ein Beispiel sei, dass auch Wörter wie "vielleicht" oder "eventuell" sprachlich mild und freundlich wirken. "Kannst du mir das vielleicht erklären?" könne deshalb durchaus höflich sein - auch wenn "bitte" und "danke" fehlen.
Jüngere Menschen duzen auch häufiger
Die förmliche Anrede "Sie" wird ebenfalls immer seltener verwendet. "Jüngere Menschen duzen häufiger als ältere", sagt Janel Zoske, Linguistin an der FU Berlin.
Die Ergebnisse entstammen dem internationalen Forschungsprojekt "Variantenpragmatik des Deutschen: Kommunikative Muster im Vergleich". Analysiert haben die Wissenschaftler unter anderem, wie Menschen Bitten formulieren und welche Rolle Alter und Region dabei spielen. Primär wurde mit Online-Fragebögen gearbeitet: Die Befragten schrieben auf, wie sie in einer bestimmten Situation sprachlich reagieren würden.
Auch regional gibt es Unterschiede
Auch regional unterscheiden sich die Muster. In der Schweiz ist es sehr verbreitet, Personen mit Namen zu begrüßen. In Deutschland und Österreich kommt das seltener vor. Linguist Henrik Discher sagte zu diesem Befund dem FU-Magazin "Campus.Leben", dass Menschen in der Schweiz Deutsche eher als schroff wahrnähmen.
Siezen und "bitte" und "danke" könnten auch Laien leicht als höflich identifizieren. Laut Discher gibt es aber noch etliche weitere Wege, Höflichkeit auszudrücken - etwa durch die Verwendung des Konjunktivs ("Hättest du Zeit...?"), indirekte Formulierungen oder vorsichtige Fragen. So zeige sich ein Nord-Süd-Gefälle: Im Süden des deutschsprachigen Raums seien mehr Höflichkeitsmerkmale zu beobachten, und zwar auch in Kombination, wie Discher berichtet. Ein Beispiel sei: "Könnte ich bitte eventuell ganz kurz mal?"
Die Höflichkeit in der Alltagssprache ist an diesem Mittwoch Thema einer Podiumsdiskussion unter dem Titel "Die Berliner Schnauze auf dem Prüfstand" an der Freien Universität in Berlin. Dort herrscht dem Klischee zufolge traditionell ein rauer Ton.
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