Schulung von Hundehaltern: "Hobby Dogging"-Lehrerin wehrt sich gegen Spott

Barbara Gerlinger gibt Hundetraining - ohne Hunde, das so genannte "Hobby Dogging". Dies sorgte für viel Kritik und Spott. Doch den möchte sie nicht auf sich sitzen lassen.

"Hobby Dogging"-Lehrerin Barbara Gerlinger wehrt sich gegen Kritik und Spott. Quelle: dpa

Nach Bekanntwerden ihres hundelosen Hundesports konnte sich Barbara Gerlinger nach eigenen Worten kaum noch retten vor dem gewaltigen Medieninteresse. "Es gab natürlich Tausende Anfragen - es war der Wahnsinn", sagt sie. Nur: Das Kundeninteresse für ihr "Hobby Dogging" in Bad Friedrichshall im Kreis Heilbronn hält sich bislang stark in Grenzen.

Gerade einmal zehn Personen hätten sich in den vergangenen Wochen per Telefon oder WhatsApp gemeldet, berichtet die 65-Jährige. "Das ist wenig", räumt Gerlinger ein. Viele hätten die Idee einfach falsch verstanden. Es werde immer so dargestellt, als gehe es beim sogenannten "Hobby Dogging" nur ums Gassi gehen mit Geschirr und Leine, beschwert sie sich. Aber das sei zweitrangig. "Viele haben überhaupt nicht kapiert, dass es nicht nur ums Gassi gehen geht, sondern um das Mentale."

Zum Welthundetag ist Mima-Reporterin Nathalie Hasselblatt live im Hundeschutzzentrum Niederrhein und will wissen, was Mensch und Hund dort lernen. 10.10.2025 | 8:56 min

"Hobby Dogging": Trainerin reagiert auf Kritik

Ihr Ziel sei es, die Konzentration und Haltung von Hundehaltern zu schulen - quasi eine Trockenübung für echte Hundeführer. Denn das Problem sei nie der Hund, sondern immer der Mensch. In den sozialen Netzwerken schlug ihr teils heftige Kritik entgegen. Gerlinger sieht das gelassen. "Und wenn Leute mit einer Leine durch den Park laufen - das tut doch keinem weh", sagt sie.

Trotz aller Häme bleibt Gerlinger überzeugt von ihrer Idee. Sie will bald einen Schnupperkurs für Interessierte anbieten, im kommenden Jahr sollen dann richtige "Hobby Dogging"-Kurse folgen. Außerdem überlegt sie, vor Weihnachten noch einmal ein Zeitungsinserat zu schalten - "einen Gutschein für 'Hobby Dogging'", sagt sie und lacht.

Fantasietiere statt echter Hunde : Verrückt, verrückter, "Hobby Dogging" Ohne Bellen und ohne Fell, aber mit viel Fantasie führen Tierfreunde beim "Hobby Dogging" imaginäre Hunde aus. Trainerin Barbara Gerlinger zeigt in ihren Kursen, wie es geht. mit Video