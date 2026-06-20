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Unfälle: Güterzug stürzt in München von Brücke

Unfälle:Güterzug stürzt in München von Brücke

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Bei einem Zugunglück in München wurd eine Person lebensgefährlich verletzt. Zwei Waggons eines Güterzugs waren von einer Brücke auf die Straße gestürzt.

Zwei Waggons eines Güterzugs liegen auf einer Straße, nachdem sie von einer Brücke gestürzt sind.

In München ist ein Güterzug von einer Brücke gestürzt.

Quelle: dpa

Zwei Waggons eines Güterzugs sind in München in der Nacht von einer Brücke etwa fünf Meter in die Tiefe gestürzt. Dabei wurde eine Person lebensgefährlich verletzt, wie ein Polizeisprecher der Nachrichtenagentur dpa bestätigte. Zuvor hatte die "Bild" über den Vorfall berichtet.

Aus bislang ungeklärten Gründen stießen den Angaben zufolge zwei Güterzüge beim Rangieren auf der Brücke zusammen. Durch die Kollision fielen zwei Waggons die Brücke hinunter und blieben auf der Straße liegen. Was der Güterzug geladen hatte, war zunächst unklar. Es handele sich aber um kein Gefahrgut, so die Polizei. Eine Gefahr für die Bevölkerung bestehe nicht.

DB: Keine Einschränkungen im Regional- und Fernverkehr

Wann die Waggons geborgen werden, war zunächst ebenfalls unklar. "Von einer Bergung sind wir noch weit entfernt", sagte der Polizeisprecher. Möglicherweise bleibe die Unglücksstelle im Stadtteil Milbertshofen noch bis Sonntag gesperrt.

Laut einer Sprecherin der Deutschen Bahn passierte das Unglück auf einer Strecke, die ausschließlich von Güterzügen genutzt werde. Einschränkungen im Regional- oder Fernverkehr gebe es nicht.

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Quelle: dpa
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