  3. Merkliste
  4. Suche
Panorama

Bericht: Triebwerksteil zerschlägt Fenster auf Ryanair-Flug

Zwischenfall auf Ryanair-Flug:Triebwerksteil zerschlägt Flugzeugfenster über Griechenland

|

Ein Passagier wurde auf einem Flug von Thessaloniki durch ein zerborstenes Fenster teilweise aus der Boeing gezogen. US-Ermittler haben nun die Ursache des Zwischenfalls gefunden.

Zertrümmerte Fenster eines Ryanair-Flugzeugs.

Ersten Untersuchungen zufolge hat ein abgebrochenes Triebwerkteil den Druckverlust während eines Ryanair-Flugs ausgelöst, bei dem ein Passagier beinahe aus dem Flugzeug gesogen wurde.

14.08.2026 | 0:33 min

Vor fünf Wochen hätte es einen Passagier in 4.500 Metern Höhe fast aus einem Verkehrsflugzeug gerissen - jetzt haben US-Ermittler gebrochene Triebwerksteile als Ursache des Unglücks in Griechenland genannt.

Ein Schaufelblatt im rechten Turbinentriebwerk der Boeing 737-800 habe sich gelöst, Einzelteile seien herausgeschleudert worden und hätten das Fenster neben dem Passagier zertrümmert, heißt es in einem vorläufigen Bericht der US-Unfalluntersuchungsbehörde NTSB. Durch den Druckausgleich wurde der 61-Jährige ein Stück weit durch das Loch nach außen gezogen.

Panik an Bord - kurz nach dem Start in Thessaloniki

Videos aus dem Flugzeug zeigen die Panik an Bord wenige Minuten nach dem Start in Thessaloniki am 10. Juli. Flugbegleiter berichteten, der Mann auf dem Fensterplatz sei in dem beschädigten Fenster steckengeblieben. Andere Passagiere hätten ihn zurück in die Kabine gezogen. Ein Arzt habe ihn versorgt. Fluggäste hätten versucht, die Öffnung mit einer Metallbox zu verschließen.

Die Maschine einer Ryanair-Tochtergesellschaft landete etwa eine Stunde nach dem Start sicher in Thessaloniki. Der 61-Jährige erlitt Verletzungen an Hals und Schulter sowie Verbrennungen.

Ein abgestürztes Leichtflugzeug steckt im Dach eines Hauses.

In der Gemeinde Ganderkesee ist ein Kleinflugzeug in ein Einfamilienhaus gestürzt. Die Eisatzkräfte fanden im Flugzeug einen Toten – im Haus befand sich zum Zeitpunkt des Absturzes niemand.

25.07.2026 | 0:16 min

Vogelreste in der Turbine gefunden

Warum sich das Schaufelblatt gelöst hat, blieb in dem NTSB-Bericht noch offen. Die Ermittler erklärten, sie hätten Vogelreste in der Turbine gefunden. Das könnte auf einen sogenannten Vogelschlag beim Start hindeuten, bei dem das Triebwerk möglicherweise beschädigt wurde.

"Wir wissen, was passiert ist, und bis zu einem gewissen Grad auch, warum es passiert ist, aber es gibt noch offene Fragen, denen die NTSB nachgehen wird", sagte der ehemalige Ermittler Jeff Guzzetti der Nachrichtenagentur AP. Wartungsunterlagen zufolge wurde der Schaufelrotor zuletzt im Mai mit Ultraschall untersucht. Ob die Inspektionen gründlich genug waren, muss laut Guzzetti noch geprüft werden.

Lassen Sie sich Beiträge von ZDFheute bevorzugt bei Google anzeigen.
→ Hier ZDFheute als bevorzugte Quelle einstellen.

Quelle: AP
Über das Thema berichtete ZDFheute Xpress am 14.08.2026 um 22:56 Uhr in dem Beitrag "Triebwerkteil wohl Grund für Ryanair-Zwischenfall".
Thema
Griechenland

Mehr zur Luftfahrt

  1. Boeing 737 in der Produktionshalle.

    Immer wieder Mängel bei US-Konzern:Wie die 737 MAX Boeing ins Trudeln brachte

    von Bettina Blaß
    mit Video44:09
  2. Jets von Frontier Airlines stehen am 22. September 2019 an den Gates des Denver International Airport in Denver.

    US-Flughafen in Colorado:Denver: Mensch auf Rollfeld von Flugzeug erfasst und getötet

    mit Video0:35
  3. Ein Flugzeug von Air Canada Express steht nach einer Kollision mit einem Feuerwehrfahrzeug am 23. März 2026 auf dem Rollfeld des LaGuardia-Flughafens in New York City.

    Airport LaGuardia:Zwei Tote nach Kollision auf Flughafen in New York

    mit Video0:29
  4. Flugzeugunglück in Bolivien

    Militärmaschine kam von Piste ab:Tote bei Flugzeugunglück in Bolivien - Geldscheine an Bord

    mit Video0:15