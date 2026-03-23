Auf dem New Yorker Flughafen LaGuardia stoßen ein Flugzeug und ein Einsatzwagen zusammen. Zwei Menschen sterben, mehrere werden verletzt. Die Ursache ist noch unklar.

Das Flugzeug wurde massiv am Bug beschädigt, viele Einsatzfahrzeuge parkten in der Nähe auf dem Rollfeld. 23.03.2026 | 0:29 min

Am New Yorker Flughafen LaGuardia sind beim Zusammenprall eines Flugzeugs mit einem Einsatzwagen zwei Menschen ums Leben gekommen. Es handelte sich laut US-Medien dabei um den Piloten und den Co-Piloten der Maschine der Fluggesellschaft Air Canada.

Zwei weitere Menschen, die in dem Einsatzwagen saßen, wurden bei der Kollision am späten Sonntagabend (Ortszeit) laut US-Medien verletzt. Die Front der Maschine wurde stark beschädigt und stand mit abgesenktem Heck auf der Rollbahn. Der Flugbetrieb wurde für die Ermittlungen eingestellt. Die Ursache für den Zusammenprall ist weiter unklar.

Schwere Schäden am Bug der Maschine

Der Vorfall habe sich am späten Sonntagabend (Ortszeit) kurz nach der Landung des Flugzeugs auf dem Rollfeld ereignet, teilte der Flughafen LaGuardia auf X mit. Die vom Air Canada-Regionalpartner Jazz Aviation betriebene Maschine sei mit einem Feuerwehrwagen kollidiert, der zu einem Einsatz unterwegs gewesen sei. Das Flugzeug vom Typ Bombardier CRJ-900 war den Angaben zufolge aus Montreal in die USA gekommen.

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Kurz vor dem Unglück war über Funk zu hören gewesen, wie ein Fluglotse einem Fahrzeug die Überquerung des Rollfelds erlaubte und es dann anzuhalten versuchte. "Stopp, LKW 1. Stopp!", sagte er in der Funkmeldung. Anschließend leitete der Lotse anfliegende Maschinen um. Jazz Aviation, die unter dem Namen Air Canada Express operiert, bestätigte den Unfall und erklärte, es hätten sich wahrscheinlich 72 Passagiere und vier Besatzungsmitglieder an Bord befunden.

Fotos und Videos vom Unfallort zeigten schwere Schäden am Bug des Flugzeugs. Kabel und Trümmer hingen aus dem völlig zerstörten Cockpit. In der Nähe lag das beschädigte Einsatzfahrzeug auf der Seite. Treppen zur Evakuierung der Passagiere standen an den Notausgängen der Maschine.

Vergangene Woche hielten extreme Wetterbedingungen Millionen US-Bürger in Atem. Tausende Flüge wurden gestrichen. 17.03.2026 | 0:19 min

Alle Abflüge von LaGuardia waren am frühen Montagmorgen entweder verspätet oder gestrichen, wie auf der Website des Flughafens zu sehen war. LaGuardia hatte bereits zuvor unter Flugausfällen aufgrund schlechten Wetters gelitten, wie der Flughafen am Sonntag bei X mitteilte.

Quelle: AFP