Belgien: Bauarbeiter finden Gold im Wert von neun Millionen Euro

Eigentlich sollten sie nur Abwasserrohre verlegen - dann stoßen Bauarbeiter in Belgien auf Goldbarren und Münzen im Wert von neun Millionen Euro. Woher das Gold stammt? Ein Rätsel.

Bei Renovierungsarbeiten haben Bauarbeiter in Belgien Gold im Millionenwert entdeckt. Sie fanden 49 Goldbarren von jeweils einem Kilo, wie die Agentur Belga berichtet. 15.08.2026 | 1:03 min

Bauarbeiter haben in Belgien bei Renovierungsarbeiten bei einer Wohltätigkeitsorganisation Gold im Millionenwert entdeckt. Die Arbeiter stießen auf 49 Goldbarren mit einem Gewicht von jeweils einem Kilo sowie auf eine beträchtliche Anzahl von Goldmünzen, wie die Nachrichtenagentur Belga berichtete.

Die Bauarbeiten für die Verlegung von Abwasserleitungen fanden in der Stadt Dendermonde in Ostflandern statt. Das Gold soll laut dem öffentlich-rechtlichen Sender VRT einen Wert von rund neun Millionen Euro haben. Unklar ist bislang, wie und warum das Gold unter die Erde gelangte, und wer der rechtmäßige Eigentümer ist.

Im sächsischen Bannewitz fand ein Gemeindemitarbeiter beim Rasenmähen zehn Goldbarren. Niemand vermisste das Gold - wer nun profitiert. 30.04.2026 | 1:08 min

Behörde will Goldgräberstimmung vermeiden

Man habe das Gold an die Bundesbehörden übergeben, damit es in einem Hochsicherheitstresor gelagert werde, teilte die örtliche Polizei in einem Beitrag auf Facebook nach dem Fund am Dienstag mit. Die Behörde bat die Öffentlichkeit darum, den Fundort nicht aufzusuchen - etwa in der Hoffnung, dort weiteres Gold zu finden.

Facebook-Post der Polizei in Dendermonde Ein Klick für den Datenschutz Erst wenn Sie hier klicken, werden Bilder und andere Daten von Facebook nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Facebook übertragen. Über den Datenschutz dieses Social Media-Anbieters können Sie sich auf der Seite von Facebook informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen. Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen. Facebook-Inhalte anzeigen Datenschutzeinstellungen anpassen

Brauereifamilie übergab Grundstück der Kirche

Der ehemalige Bürgermeister von Dendermonde und Historiker Piet Buyse sagte dem Sender VRT, dass das Grundstück einer wohlhabenden Brauereifamilie gehört hatte. Die Familie habe es der Kirche überlassen - unter der Bedingung, dass es für wohltätige Zwecke genutzt werde.

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Quelle: dpa