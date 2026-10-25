Geschwister zwischen Liebe und Rivalität:"Da schlagen wirklich zwei Herzen in meiner Brust"
von Clara Solf
Als Geschwister stehen sich Anna und Sebastian nah. Politisch ziehen sie für gegensätzliche Lager in den Wahlkampf. Dafür wird Anna angefeindet - aber sie hält zu ihrem Bruder.
Haustürwahlkampf für die anstehende Kommunalwahl in Bamberg. Ein Flyer der gegnerischen Partei wandert über die Türschwelle - ein ungewohntes Bild. "Ich habe heute sogar exklusiv den Flyer meiner Schwester auch dabei. Die ist zwar bei der CSU, aber den kriegen Sie auch noch mit dazu", sagt Sebastian Niedermaier dabei.
Er tritt als Oberbürgermeisterkandidat für die rivalisierende SPD an. Politisch trennen die beiden Welten. Als Geschwister halten sie zusammen.
Leidenschaftlich diskutieren - aber keine Partei-Interna
Geschäftlich siezen sich die Geschwister. "Das ist aber auch ganz gut, um den Abstand zu wahren", sagt Anna. Dennoch enden politische Debatten nicht mit Dienstschluss - im Gegenteil.
Diese Regel habe sich jedoch schon lange erledigt, erzählt Sebastian. Die beiden diskutieren leidenschaftlich. Konfliktscheu sind sie dabei nicht. "Wir gehen auch manchmal auseinander und sagen: 'Ja komm, jetzt lass mich in Ruhe'", sagt Sebastian.
Über Partei-Interna zu sprechen, ist für sie jedoch ein absolutes Tabu. Diesen Pakt haben sie bereits vor über zehn Jahren geschlossen, erzählt Anna.
Die parteipolitischen Differenzen zu ihrem Bruder stellen Anna jedoch immer wieder vor Herausforderungen. "Da schlagen wirklich zwei Herzen in meiner Brust", sagt die 39-Jährige. Parteipolitisch sei sie "voll bei der CSU" und jeder, der sie kenne, wisse das auch. Auf der anderen Seite schätze sie ihren Bruder "menschlich sehr", sagt sie.
Anna: "Ich bin Abschaum für diese Menschen"
Weil Anna sich nicht öffentlich von ihrem Bruder distanziert, musste sie schon viel Kritik einstecken. "Plötzlich ist mein Bruder Oberbürgermeisterkandidat und ich bin Abschaum für diese Menschen", erzählt sie unter Tränen. Auch in Teilen ihrer eigenen Partei hat sie aufgrund ihrer Loyalität zu ihrem Bruder Ablehnung erfahren.
Ihr Bruder beschreibt sie als "hochemotionalen Menschen". "Sie nimmt sich das wahnsinnig zu Herzen, was da geschrieben wird und was da für Anfeindungen gekommen sind", erzählt er. An der Geschwisterliebe können die Angriffe auf Anna jedoch nicht rütteln. Sie steht weiterhin zu ihrem Bruder.
Schwesterlicher Beistand am Wahlabend - ein Affront
Am Wahlabend läuft Anna nervös umher. Fast im Sekundentakt aktualisiert sie die Hochrechnungen auf ihrem Handy. Sebastian hat gute Chancen, Oberbürgermeister zu werden. "Ich halte es gerade überhaupt nicht aus. Ich glaub, das ist die spannendste halbe Stunde […], die ich in meinem Leben je hatte", sagt sie aufgeregt.
Die aussichtsreichsten Kandidaten treffen sich im Rathaus und erwarten das Endergebnis. Anna steht an Sebastians Seite. Ein Affront gegenüber der eigenen Partei.
Freude für den Erfolg des Bruders
Sebastian wird in einer Stichwahl in Bamberg gegen den Kandidaten der Grünen erneut antreten.
Im Frühjahr 2026 ist der kräftezehrende Wahlkampf endgültig entschieden. Sebastian Niedermaier wird als Oberbürgermeister vereidigt. Seine Schwester Anna beobachtet ihn voller Stolz aus dem Publikum, formt ein Herz mit ihren Händen und wirft ihm eine Kusshand zu.
Inzwischen gibt es neue Entwicklungen im Bamberger Stadtrat. Anna Niedermaier hat zusammen mit vier weiteren Abgeordneten die CSU verlassen. Gemeinsam haben sie die CSB-Fraktion, kurz für Christlich Soziale Bürger, gegründet.
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