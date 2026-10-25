Als Geschwister stehen sich Anna und Sebastian nah. Politisch ziehen sie für gegensätzliche Lager in den Wahlkampf. Dafür wird Anna angefeindet - aber sie hält zu ihrem Bruder.

"Da schlagen wirklich zwei Herzen in meiner Brust"

Liebe oder Konkurrenz: Die Geschwister Anna (CSU) und Sebastian (SPD) treten in Bamberg gegeneinander an. In Oberstdorf sind David und seine drei Brüder sportliche Rivalen auf der Schanze. 13.10.2026 | 28:39 min

Haustürwahlkampf für die anstehende Kommunalwahl in Bamberg. Ein Flyer der gegnerischen Partei wandert über die Türschwelle - ein ungewohntes Bild. "Ich habe heute sogar exklusiv den Flyer meiner Schwester auch dabei. Die ist zwar bei der CSU, aber den kriegen Sie auch noch mit dazu", sagt Sebastian Niedermaier dabei.

Er tritt als Oberbürgermeisterkandidat für die rivalisierende SPD an. Politisch trennen die beiden Welten. Als Geschwister halten sie zusammen.

Wahlplakate mit Anna Niedermaier (CSU) und Sebastian Niedermaier (SPD) für die Kommunalwahl: "Ich schau immer, wo der Sebastian hängt, und dann pflanz ich mich drunter oder drüber", sagt Anna. Quelle: ZDF

Leidenschaftlich diskutieren - aber keine Partei-Interna

Geschäftlich siezen sich die Geschwister. "Das ist aber auch ganz gut, um den Abstand zu wahren", sagt Anna. Dennoch enden politische Debatten nicht mit Dienstschluss - im Gegenteil.

Eigentlich hat der Papa mal die Regel ausgesprochen: 'Beim Mittagessen keine Politik.' „ Anna

Diese Regel habe sich jedoch schon lange erledigt, erzählt Sebastian. Die beiden diskutieren leidenschaftlich. Konfliktscheu sind sie dabei nicht. "Wir gehen auch manchmal auseinander und sagen: 'Ja komm, jetzt lass mich in Ruhe'", sagt Sebastian.

Über Partei-Interna zu sprechen, ist für sie jedoch ein absolutes Tabu. Diesen Pakt haben sie bereits vor über zehn Jahren geschlossen, erzählt Anna.

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Die parteipolitischen Differenzen zu ihrem Bruder stellen Anna jedoch immer wieder vor Herausforderungen. "Da schlagen wirklich zwei Herzen in meiner Brust", sagt die 39-Jährige. Parteipolitisch sei sie "voll bei der CSU" und jeder, der sie kenne, wisse das auch. Auf der anderen Seite schätze sie ihren Bruder "menschlich sehr", sagt sie.

Anna: "Ich bin Abschaum für diese Menschen"

Weil Anna sich nicht öffentlich von ihrem Bruder distanziert, musste sie schon viel Kritik einstecken. "Plötzlich ist mein Bruder Oberbürgermeisterkandidat und ich bin Abschaum für diese Menschen", erzählt sie unter Tränen. Auch in Teilen ihrer eigenen Partei hat sie aufgrund ihrer Loyalität zu ihrem Bruder Ablehnung erfahren.

Ich habe nie gedacht, dass ich verurteilt werde, weil ich einen Bruder habe, den ich liebe und unterstützen möchte. „ Anna

Ihr Bruder beschreibt sie als "hochemotionalen Menschen". "Sie nimmt sich das wahnsinnig zu Herzen, was da geschrieben wird und was da für Anfeindungen gekommen sind", erzählt er. An der Geschwisterliebe können die Angriffe auf Anna jedoch nicht rütteln. Sie steht weiterhin zu ihrem Bruder.

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Schwesterlicher Beistand am Wahlabend - ein Affront

Am Wahlabend läuft Anna nervös umher. Fast im Sekundentakt aktualisiert sie die Hochrechnungen auf ihrem Handy. Sebastian hat gute Chancen, Oberbürgermeister zu werden. "Ich halte es gerade überhaupt nicht aus. Ich glaub, das ist die spannendste halbe Stunde […], die ich in meinem Leben je hatte", sagt sie aufgeregt.

Die aussichtsreichsten Kandidaten treffen sich im Rathaus und erwarten das Endergebnis. Anna steht an Sebastians Seite. Ein Affront gegenüber der eigenen Partei.

Trotz der politischen Unterschiede wünscht sich Anna, dass die enge Verbindung zu ihrem Bruder bestehen bleibt. Quelle: ZDF

Freude für den Erfolg des Bruders

Sebastian wird in einer Stichwahl in Bamberg gegen den Kandidaten der Grünen erneut antreten.

Das heißt, ich als CSUlerin bin auch aus der Schussbahn. Und das freut mich eigentlich am meisten, jetzt kann ich kämpfen. „ Anna

Im Frühjahr 2026 ist der kräftezehrende Wahlkampf endgültig entschieden. Sebastian Niedermaier wird als Oberbürgermeister vereidigt. Seine Schwester Anna beobachtet ihn voller Stolz aus dem Publikum, formt ein Herz mit ihren Händen und wirft ihm eine Kusshand zu.

Inzwischen gibt es neue Entwicklungen im Bamberger Stadtrat. Anna Niedermaier hat zusammen mit vier weiteren Abgeordneten die CSU verlassen. Gemeinsam haben sie die CSB-Fraktion, kurz für Christlich Soziale Bürger, gegründet.

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