Notlandung am Münchner Flughafen: Was lief schief?

Experte zu Boeing-Notlandung:Zwischenfall am Münchner Flughafen: Was lief schief?
Kurz nach dem Start musste eine Boeing der Vietnam Airlines in München zur Notlandung ansetzen. Luftfahrtexperte Thomas Friesacher spricht über die möglichen Ursachen.
Eigentlich sollte es von München nach Hanoi gehen - stattdessen kehrte eine Maschine der Vietnam Airlines am Samstag kurz nach dem Start wieder zum Flughafen zurück. Die Boeing 787-9 war zuvor über die Startbahn hinausgerast und konnte gerade noch starten. In den sozialen Medien geteilte Videos zeigten eine gewaltige Staubwolke und Erschütterungen in der Kabine.
Dass der Flieger trotz der Probleme abhob, sei Teil eines Sicherheitsprotokolls, erklärt Luftfahrtexperte Thomas Friesacher bei ZDFheute live. Nach dem Überschreiten einer bestimmten Geschwindigkeit sei ein Abbruch des Starts zu gefährlich. Die Crew habe vorschriftsgemäß gehandelt, so Friesacher.
Notlandung in München: Mehrere Probleme denkbar
Alle Theorien zur Unfallursache seien bislang Spekulation, sagt der ehemalige Pilot weiter. So könnten Fehler bei der Beschleunigung hinter dem missglückten Start stecken. Auch habe er selbst auf Fotos vom Unfallort Bremsspuren am Ende der Bahn erkennen können.
Eine Sprecherin der Deutschen Flugsicherung (DFS) bestätigte, dass bei dem Start die Befeuerung - Lichtzeichen - hinter der Startbahn beschädigt wurde. Das spreche dafür, dass die Maschine zu spät abhob. Experten zufolge ist die Startbahn mit rund 4.000 Metern Länge für Starts mit diesem Flugzeugtyp völlig ausreichend.
"Lerngruppe" wird Vorfall am Münchner Flughafen klären
Zweimal hatte die Maschine nach dem Start im Tiefanflug den Flughafen überflogen, damit mögliche Schäden am Fahrwerk vom Boden aus erkannt werden konnten. Auch dies sei ein Zeichen dafür, dass die Crew gemäß allen Sicherheitsvorkehrungen gehandelt habe, so Luftfahrtexperte Friesacher.
Gemeinsam mit Triebwerkerzeugern und anderen Experten werde nun eine Art "Lerngruppe" gebildet, die auf Basis des Vorfalls an neuen Empfehlungen arbeiten werde. So seien neue Startüberwachungssysteme zur Verhinderung ähnlicher Fälle denkbar.
Crew und Passagiere der Vietnam Airlines wohlauf
Experten der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung seien am Wochenende vor Ort gewesen, sagte derweil ein Sprecher. Flugdatenschreiber und Voicerecorder seien sichergestellt und nun auf dem Weg nach Braunschweig. Die Untersuchung soll klären, was sich während des Vorfalls im Cockpit abgespielt hat. Sie werde mehrere Wochen in Anspruch nehmen, dann werde es zunächst einen Zwischenbericht geben. Bis zum Abschlussbericht dürften Monate vergehen.
Es werde keine schnellen Antworten geben, erklärt auch Experte Friesacher gegenüber ZDFheute live - nichtsdestotrotz sei das Reisen per Flieger nach wie vor unbedenklich. "Die Luftfahrt ist das sicherste Verkehrsmittel, das uns heutzutage zur Verfügung steht", so Friesacher.
Vietnam Airlines teilte derweil mit, dass es den Passagieren und der Besatzung gut gehe. Die Fluggesellschaft bestätigte ein "technisches Problem" und entschuldigte sich "aufrichtig für die entstandenen Unannehmlichkeiten".
Lassen Sie sich Beiträge von ZDFheute bevorzugt bei Google anzeigen.
→ Hier ZDFheute als bevorzugte Quelle einstellen.
Mehr zum Thema Fliegen
Spezielle Tarife von Airlines:Emissionsausgleich bei Flügen: Was Klimabeiträge bewirkenvon Lisa Kunermit Video1:00
Lufthansa-Tochter:Ita Airways: Hunde bis 30 Kilo dürfen in Kabine mitfliegenmit Video0:51
Billiger fliegen mit wenig Gepäck:So passt bei der Flugreise alles ins Handgepäckvon Annika Schiemannmit Video6:29
- FAQ
Neue Fluggastrechte:Flüge in der EU: Was sich für Verbraucher künftig ändertmit Video2:02