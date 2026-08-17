Notlandung am Münchner Flughafen: Was lief schief?

Kurz nach dem Start musste eine Boeing der Vietnam Airlines in München zur Notlandung ansetzen. Luftfahrtexperte Thomas Friesacher spricht über die möglichen Ursachen.

Es gebe nur wenige Gründe, einen Start abzubrechen, sagt Luftfahrtexperte Friesacher. Piloten müssten in Sekundenbruchteilen entscheiden. In München hätten sie gemäß ihrer Ausbildung reagiert. 17.08.2026 | 15:53 min

Eigentlich sollte es von München nach Hanoi gehen - stattdessen kehrte eine Maschine der Vietnam Airlines am Samstag kurz nach dem Start wieder zum Flughafen zurück. Die Boeing 787-9 war zuvor über die Startbahn hinausgerast und konnte gerade noch starten. In den sozialen Medien geteilte Videos zeigten eine gewaltige Staubwolke und Erschütterungen in der Kabine.

Dass der Flieger trotz der Probleme abhob, sei Teil eines Sicherheitsprotokolls, erklärt Luftfahrtexperte Thomas Friesacher bei ZDFheute live. Nach dem Überschreiten einer bestimmten Geschwindigkeit sei ein Abbruch des Starts zu gefährlich. Die Crew habe vorschriftsgemäß gehandelt, so Friesacher.

Notlandung in München: Mehrere Probleme denkbar

Alle Theorien zur Unfallursache seien bislang Spekulation, sagt der ehemalige Pilot weiter. So könnten Fehler bei der Beschleunigung hinter dem missglückten Start stecken. Auch habe er selbst auf Fotos vom Unfallort Bremsspuren am Ende der Bahn erkennen können.

Das würde natürlich ein starkes Indiz darauf hindeuten, dass es Probleme mit den Bremsen oder Reifen gegeben hat. „ Thomas Friesacher, Luftfahrtexperte

Eine Sprecherin der Deutschen Flugsicherung (DFS) bestätigte, dass bei dem Start die Befeuerung - Lichtzeichen - hinter der Startbahn beschädigt wurde. Das spreche dafür, dass die Maschine zu spät abhob. Experten zufolge ist die Startbahn mit rund 4.000 Metern Länge für Starts mit diesem Flugzeugtyp völlig ausreichend.

Ein Dreamliner gerät beim Start in München in Schwierigkeiten und kehrt um. Passagiere berichten von einem Schlag und "sehr wenig Informationen", so ZDF-Reporterin Brigitte Saar. 17.08.2026 | 7:16 min

"Lerngruppe" wird Vorfall am Münchner Flughafen klären

Zweimal hatte die Maschine nach dem Start im Tiefanflug den Flughafen überflogen, damit mögliche Schäden am Fahrwerk vom Boden aus erkannt werden konnten. Auch dies sei ein Zeichen dafür, dass die Crew gemäß allen Sicherheitsvorkehrungen gehandelt habe, so Luftfahrtexperte Friesacher.

Gemeinsam mit Triebwerkerzeugern und anderen Experten werde nun eine Art "Lerngruppe" gebildet, die auf Basis des Vorfalls an neuen Empfehlungen arbeiten werde. So seien neue Startüberwachungssysteme zur Verhinderung ähnlicher Fälle denkbar.

Das ist das Schöne an einer Flugunfalluntersuchung, so hässlich diese Vorkommnisse sind. „ Thomas Friesacher, Luftfahrtexperte

Ersten Untersuchungen zufolge hatte unlängst ein abgebrochenes Triebwerkteil den Druckverlust während eines Ryanair-Flugs ausgelöst, bei dem ein Passagier beinahe aus dem Flugzeug gesogen wurde. 14.08.2026 | 0:33 min

Crew und Passagiere der Vietnam Airlines wohlauf

Experten der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung seien am Wochenende vor Ort gewesen, sagte derweil ein Sprecher. Flugdatenschreiber und Voicerecorder seien sichergestellt und nun auf dem Weg nach Braunschweig. Die Untersuchung soll klären, was sich während des Vorfalls im Cockpit abgespielt hat. Sie werde mehrere Wochen in Anspruch nehmen, dann werde es zunächst einen Zwischenbericht geben. Bis zum Abschlussbericht dürften Monate vergehen.

Es werde keine schnellen Antworten geben, erklärt auch Experte Friesacher gegenüber ZDFheute live - nichtsdestotrotz sei das Reisen per Flieger nach wie vor unbedenklich. "Die Luftfahrt ist das sicherste Verkehrsmittel, das uns heutzutage zur Verfügung steht", so Friesacher.

Vietnam Airlines teilte derweil mit, dass es den Passagieren und der Besatzung gut gehe. Die Fluggesellschaft bestätigte ein "technisches Problem" und entschuldigte sich "aufrichtig für die entstandenen Unannehmlichkeiten".

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Quelle: ZDF mit Material von dpa und Reuters