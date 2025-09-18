Eurovision Song Contest: Deutscher Vorentscheid ohne Stefan Raab

Eurovision Song Contest 2026:Nächster ESC-Vorentscheid ohne Stefan Raab
Die ARD will den deutschen Vorentscheid für den Eurovision Song Contest im nächsten Jahr ohne den Entertainer Stefan Raab und dessen Sender RTL ausrichten.
Nach der Zusammenarbeit mit RTL und Moderator Stefan Raab plant die ARD, den deutschen Vorentscheid für den Eurovision Song Contest im nächsten Jahr ohne den Entertainer und dessen Sender auszurichten.
Der zuständige Südwestrundfunk (SWR) bestätigte entsprechende Berichte des Fanblogs "ESC kompakt" und des Branchendienstes "dwdl.de". Nach aktuellem Stand sei keine Kooperation mit Stefan Raab geplant, teilte der SWR am Abend auf Nachfrage mit.
"Mit welchen Partnern eine deutsche Vorauswahl für die ARD umgesetzt wird, steht noch nicht fest", so der Sender.
Der SWR ist 2026 erstmals für das Musikspektakel zuständig, zuvor hatte der Norddeutsche Rundfunk das Format jahrzehntelang betreut.
Dem Bericht des Fanblogs zufolge soll es im kommenden Jahr statt des zuletzt mit Raab als Chefjuror gewählten Formats mit mehreren Shows nur einen Vorentscheid im Ersten geben.
Der Fanblog zitierte nach eigenen Angaben aus einem Schreiben des Branchenverbandes GEMA an seine Mitglieder.
ESC-Vorentscheid soll Ende Februar ausgestrahlt werden
Demnach soll es sich bei der deutschen Vorentscheidung 2026 nicht mehr um eine Castingshow mit mehreren Runden handeln. Der Vorentscheid soll Ende Februar im Ersten ausgestrahlt werden.
Der ESC ist der am meisten beachtete Musikwettbewerb der Welt. Im Mai 2026 findet das Finale in Wien statt, weil im jüngsten ESC-Finale in Basel der österreichische Starter JJ gewann und das Siegerland üblicherweise im Folgejahr Gastgeber wird.
Von Guildo bis Lena Meyer-Landrut
TV-Entertainer Raab gilt als einer der wichtigsten Akteure der deutschen ESC-Geschichte. Der 58-Jährige hat sich mit den Jahren ein Erfolgs-Image erarbeitet.
Unter anderem komponierte er den Titel "Guildo hat euch lieb", mit dem Guildo Horn 1998 beim Grand Prix Eurovision de la Chanson antrat, wie der Wettbewerb damals noch hieß, und den siebten Platz machte. Zwei Jahre später holte Raab mit "Wadde hadde dudde da?" selbst den fünften Platz.
Im Jahr 2010 gelang ihm schließlich das Meisterstück: Raab organisierte den Vorentscheid und kürte Sängerin Lena Meyer-Landrut, die Deutschlands ersten ESC-Sieg seit 1982 holte - zugleich den letzten bis heute.
Raab und das Geschwister-Duo Abor & Tynna
2015 hatte sich Raab dann weitestgehend aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Erst im September 2024 kehrte er zurück vor die Kamera. 2025 wurde er wieder in den deutschen ESC-Auswahlprozess integriert, um Deutschlands Erfolgschancen zu verbessern.
Aus dem von Raab geleiteten Vorentscheid ging schließlich das Geschwisterduo Abor & Tynna als Sieger hervor. Obwohl Raab den Sieg als Ziel ausgegeben hatte, erreichten die Geschwister nur den 15. Platz.
Sie wollen auf dem Laufenden bleiben? Dann sind Sie beim ZDFheute-WhatsApp-Channel richtig. Hier erhalten Sie die wichtigsten Nachrichten auf Ihr Smartphone. Nehmen Sie teil an Umfragen oder lassen Sie sich durch unseren Podcast "Kurze Auszeit" inspirieren. Zur Anmeldung: ZDFheute-WhatsApp-Channel.
Mehr Nachrichten zum Eurovision Song Contest
- mit Video
- mit Video
Eurovision Song Contest 2026:Israel hält an ESC-Teilnahme fest
- mit Video
Party, Protest und Pop-Oper:So lief der ESC in BaselLuisa Houben, Basel
- mit Video
Eurovision Song Contest:Österreich gewinnt den ESC, Israel Zweitervon Dominik Rzepka, Basel