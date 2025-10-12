Elch Erwin gefangen: Herkunft des wandernden Wildtiers geklärt

Herkunft von Erwin geklärt:Wandernder Elch im Schwarzwald eingefangen
Seit Tagen wandert ein Elch durch den Schwarzwald, und niemand wusste, woher er kam. Nun ist "Erwin" eingefangen worden - und seine Herkunft geklärt.
Der seit Tagen durch den Schwarzwald streifende Elch Erwin ist eingefangen worden. Das Tier wurde wohlbehalten in den Wildpark Pforzheim gebracht worden, wie die Stadt Pforzheim und der Wildtierbeauftragte des Ortenaukreises, Maximilian Lang, mitteilten.
Elch Erwin stammt aus Wildpark Pforzheim
Inzwischen ist auch die Herkunft des Elchbullen geklärt: Tatsächlich stamme das Tier aus dem Pforzheimer Wildpark. Der Elch sei aber nicht ausgebrochen, wird Wildpark-Leiter Carsten Schwarz in einer Mitteilung zitiert.
"Um Inzucht zu vermeiden, ist es in zoologischen Einrichtungen üblich, Tiere an andere Parks oder Zoos abzugeben." Das sei auch mit dem im Mai 2024 geborenen Elch, der aus einer Zwillingsgeburt stammt, geschehen.
Bayrischer Wald sollte neue Heimat werden
Ein professionelles und spezialisiertes Tiertransportunternehmen sollte den Elch am 1. Oktober in den Bayerischen Wald überstellen.
Wie das Tier dann in den Schwarzwald gekommen sei und dort frei herumlaufen konnte, sei derzeit noch völlig unklar.
Ob Erwin im Wildpark weiterhin so heißen darf, war zunächst unklar. Seinen Namen hatte der Elch durch eine Online-Abstimmung des Landratsamts erhalten.
Ortenaukreis wirbt mit Elch Erwin
Die Alternativen Orti, Otto und Eric fanden deutlich weniger Zuspruch bei den Nutzerinnen und Nutzern des Instagram-Accounts der Behörde.
