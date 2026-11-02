50 Grad im Kühlschrank? Erneut Cyberangriffe auf Supermärkte

Drei Wochen nach den letzten Angriffen haben Hacker in mindestens fünf europäischen Ländern erneut Cyberangriffe auf Supermärkte verübt. Die EU-Kommission zeigte sich besorgt.

Mutmaßliche Cyberangriffe haben Kühlsysteme von Supermärkten in mehreren Ländern Europas getroffen. Die Temperaturen stiegen stark an, viele Lebensmittel mussten vernichtet werden. 02.11.2026 | 0:27 min

Erneut haben Cyberkriminelle Kühlanlagen in europäischen Supermärkten angegriffen. Die Angreifer sorgten in Belgien, Schweden, Irland, Luxemburg, Estland, Finnland und den Niederlanden dafür, dass Kühlschränke und Tiefkühltruhen wärmer wurden. Das berichteten die Nachrichtenagenturen Belga und TT sowie mehrere Medien.

In Belgien sind demnach unter anderem Supermärkte von Delhaize, Carrefour und Spar betroffen. Ebenfalls betroffen ist die Ikea-Filiale in der belgischen Stadt Mons. Nach Angaben des Unternehmens waren die Auswirkungen dort begrenzt. Wie Belga berichtete, sprach Delhaize von einem "IT-Vorfall" in rund 40 Filialen. Carrefour meldete demnach 15 betroffene Filialen, bei Spar waren es fünf Geschäfte.

Ausmaß in Belgien geringer als in Frankreich vor einem Monat

Damit ist das Ausmaß in Belgien nach bisherigem Stand deutlich geringer als bei einem ähnlichen Angriff in Frankreich Mitte vergangenen Monats. Dort waren etwa 150 Geschäfte betroffen. Nach Angaben des Kühltechnik-Dienstleisters Sabcobel wurden die Anlagen aus der Ferne in den Abtaumodus versetzt.

Ein Cyberangriff auf Supermärkte in Frankreich hat Kühlanlagen lahmgelegt. Vernetzte Kühlschränke wurden auf 50 Grad erhitzt, Lebensmittel mussten in den betroffenen Filialen entsorgt werden. 12.10.2026 | 0:20 min

Auch in Schweden meldeten Supermärkte einen plötzlichen Temperaturanstieg in den Kühlanlagen. "Uns ist bekannt, dass eine begrenzte Anzahl von Filialen in der Nacht von einem Vorfall betroffen war, der die Kühl- und Gefriersysteme der Geschäfte beeinträchtigt hat", sagte der Pressechef der Supermarkt-Gruppe ICA der schwedischen Nachrichtenagentur TT. Um wie viele Geschäfte es sich handelt, wollte er nicht sagen.

Temperatur in Kühl- und Gefrierschränken auf bis zu 50 Grad gestiegen

Der Supermarkt ICA Kvantum in dem Ort Sjöbo schrieb auf Facebook, die Temperatur in den Kühl- und Gefrierschränken sei auf bis zu 50 Grad gestiegen, die Probleme seien einem Hackerangriff geschuldet. Die ICA-Gruppe bestätigte das aber nicht.

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Auch sieben Supermärkte der Kette Coop meldeten Probleme mit den Kühlsystemen. In Irland waren nach Angaben des Senders RTÉ 13 Supermärkte betroffen. Vorsorglich wurden gekühlte und gefrorene Lebensmittel in den betroffenen Filialen aus dem Verkauf genommen.

Ein Fall aus Estland bekannt

Auch aus Estland wurde ein Fall bekannt. Demnach verschafften sich Angreifer Zugang zum Steuercomputer eines älteren Kühlsystems des Kühltechnik-Unternehmens Danfoss, dessen Software bisher nicht aktualisiert worden war.

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Danfoss sagte dem dänischen Fernsehen, das Unternehmen stehe im engen Austausch mit seinen Kunden und unterstütze sie dabei, die Situation zu bewältigen.

Wir können bestätigen, dass die Vorfälle, über die in mehreren europäischen Ländern berichtet wurde, auch unsere Produkte betreffen. „ Sprecher des Kühltechnik-Unternehmens Danfoss

EU-Agrarkommissar: Cyberangriffe "zutiefst besorgniserregend"

Die EU-Kommission verfolgt die Hackerangriffe auf Kühlanlagen in Supermärkten in Europa mit großer Sorge. EU-Agrarkommissar Christophe Hansen sprach am Montag von einem "bewussten Versuch, unsere Lebensmittelkette zu unterbrechen und das Vertrauen der Verbraucher in sie zu untergraben".

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Das wiederholte Auftreten dieser Cyberangriffe sei "zutiefst besorgniserregend". Die Angriffe würden "sehr ernst" genommen, erklärte Hansen weiter. Gleichwohl sei die Lebensmittelsicherheit in Europa derzeit nicht gefährdet.