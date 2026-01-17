Seine Familie war so stolz, als sie A Diao zum Studium in die Stadt schickten. Doch er steht am liebsten barfuß im Gemüsefeld und will lieber als Dorf-Influencer Geld verdienen.

"Schau' mal da oben: Die Berg-Brise weht völlig frei. Das ist meine Persönlichkeit: wie der Wind", sagt A Diao und lacht. Der 25-Jährige war der Erste in seiner Familie, der sein Dorf verlassen und in der großen Stadt studieren konnte.

Danach hab' ich in einem Finanzunternehmen ein Praktikum gemacht. Ich hatte das Gefühl, dass das nicht ich bin. Es passt einfach nicht zu mir, im Büro zu sitzen und dauernd irgendwelche Berichte anzuschauen. „ A Diao, Dorf-Influencer

"Du solltest barfuß laufen. Das fühlt sich richtig gut an."

Deswegen kam er zurück in sein Dorf: nach Bangan in Südchina. Vom letzten Flughafen sind es nochmal fünf Stunden Autofahrt. Ein abgelegenes Dorf, das aber schnelles Netz mit 5G Mobilfunk hat.

Für A Diao ist es ein Paradies. "Willkommen in meinem Gemüsegarten!" sagt er und dreht sich barfuß im Kreis. "Der Sandboden ist gut geeignet für Gemüse, mit ein bisschen Dünger ist das kein Problem. Die Leute in unserem Dorf pflanzen und verzehren alles selber. Wir müssen keinen Reis von außerhalb kaufen."

A Daio hat auf Douyin 100.00 Follower

Wie seine Eltern baut auch A Diao wieder Gemüse an, aber vor allem postet er für seine 100.000 Follower Dorf-Content auf Plattformen wie Douyin, der chinesischen TikTok-Mutter. Seine Social-Media-Videos sind seine Haupt-Einnahmequelle.

Das ist kein ungewöhnlicher Job in China: Livestreaming sieht man in großen Städten an jeder Straßenecke und auch in jedem Laden.

Viele junge Chinesen wollen ihr eigener Chef sein

Leute, die vor ihrem Handy stehen und Produkte verkaufen oder ihre Live-Zuschauerinnen und -Zuschauer so gut unterhalten, dass die sich mit digitalen Geld-Geschenken bedanken. Es ist ein Milliardengeschäft in China. Vielen jungen Leuten bietet es einen Job, bei dem sie ihr eigener Chef sein und arbeiten können, wann und wo sie wollen.

Für A Diao sei das Internet außerdem ein wichtiges Fenster: Er habe viele Freunde auf Douyin, erzählt der Dorf-Influencer.

Wenn ich mit ihnen kommuniziere, habe ich das Gefühl, dass es viele Sachen gibt, von denen ich noch nie gehört habe. „ A Diao, Dorf-Influencer

Sein Landlust-Content bedient die Sehnsucht vieler gestresster Städter. Denn nachdem es in China jahrzehntelang nur bergauf ging, sind die Boom-Jahre jetzt vorbei. Chinas Wirtschaft schwächelt. Fast jeder fünfte junge Mensch ist arbeitslos - und das sind nur die offiziellen Zahlen.

Junge Chinesen entspannen beim Joggen und in der Natur

In den Bergen im Norden Pekings sitzt Wanqing mit Freunden am See und angelt. Die 38-Jährige hat gerade ihren Job verloren und bestätigt, dass die Sehnsucht junger Leute nach Natur und Ursprünglichem auch eine Folge der Job-Krise in der Volksrepublik ist. "Junge Leute wollen heute mit der Natur in Kontakt kommen, joggen gehen", sagt sie.

Warum? "Ich schätze, weil alle so unter Druck stehen. Deshalb brauchen sie manchmal was zum Entspannen. Druck in der Arbeit, Druck in der Familie, Existenz-Ängste. Im Moment ist die Gesamt-Situation schlecht, der Wirtschaft geht es nicht gut."

Influencer A Diao will nur so leben, wie er will

Zurück zu A Diao in seine Dorf-Idylle. Die scheint weit weg von allen Weltmacht-Ambitionen Pekings, vom "Chinese Dream" der Staatsführung. "Ich persönlich habe keine großen Ambitionen", sagt A Diao.

"Ich will einfach genug Geld zum Leben haben, damit ich das tun kann, was mir gefällt." Seine Eltern möchten nicht, dass er mit einem abgeschlossenen Studium so lebt. Aber er lebt seinen eigenen Traum.

