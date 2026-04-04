"Wir kümmern uns bis zur letzten Minute":Gestrandeter Wal lebt noch und wird mit Wasser benetzt
Der in der Ostsee im Sterben liegende Wal atmet noch, Helfer befeuchten die verletzte Haut des Tiers. Landesumweltminister Backhaus wies Kritik am Umgang mit dem Wal zurück.
Der vor Wismar gestrandete Buckelwal hat eine weitere Nacht überstanden und lebt noch. Er atme, mal alle zwei Minuten, mal alle vier bis fünf Minuten, sagte Mecklenburg-Vorpommerns Umweltminister Till Backhaus (SPD) am Samstag nach einem Besuch des vor der Insel Poel im flachen Wasser gestrandeten Buckelwals. Er habe auch wieder gerufen.
"Er hat auch Verletzungen", sagte Backhaus - wahrscheinlich durch Schiffsschrauben. "Das hatten wir vorher überhaupt nicht gesehen." Zudem gebe es Abdrücke wahrscheinlich von einem Netz. Am Morgen hatte bereits ein Ministeriumssprecher erklärt, dass sich der Zustand des Tieres nicht verändert habe.
Experten sollen Buckelwal nach Ostern wieder begutachten
Backhaus sagte, dass nach den Ostertagen noch einmal Fachleute den Gesundheitszustand des Tieres begutachten sollen. Der Minister schloss jedoch kategorisch aus, dass der Wal getötet werde. "Das wird hier nicht stattfinden."
Seit Freitag benetzen Einsatzkräfte der Feuerwehr die verletzte Haut des Tieres regelmäßig mit Wasser, um die Schmerzen zu lindern. "Dort, wo er tatsächlich benetzt wird, ist die Temperatur auf der Oberfläche deutlich geringer." Backhaus sprach von sechs bis sieben Grad - das zeige die Wärmebildkamera.
"Da sich die Windverhältnisse geändert haben, wurde nach eingehender Beratung entschieden, die Sprinkler so zu versetzen, dass die Befeuchtung weiter gegeben ist", sagte Backhaus. Denn wegen des Nordwestwindes gebe es "deutlich niedrigere Wasserstände". Dadurch rage das etwa 1,70 Meter hohe Tier noch weiter aus dem Wasser, obwohl es sich durch sein Eigengewicht von etwa zwölf Tonnen inzwischen schon etwa einen halben Meter in den Boden eingegraben habe.
Backhaus: "Wir begleiten den Wal Tag und Nacht"
Erneut wies Backhaus Kritik am Umgang mit dem Wal zurück. "Wir kümmern uns - bis zur letzten Minute." Die Walwache durch die Polizei und die Mitarbeitenden sei sichergestellt. "Die Situation ist für alle beteiligten physisch und psychisch sehr belastend und das Engagement nicht selbstverständlich." Backhaus betonte: "Wir begleiten den Wal Tag und Nacht."
Der Minister bedankte sich für alle bereits eingereichten Konzepte zur Rettung oder Bergung des Tieres.
Gleichzeitig wies er zur Vorbeugung von Gerüchten darauf hin, dass die in Rostock heulenden Sirenen nichts mit dem Wal zu tun hätten. Die gehörten vielmehr zum kommunalen Warntag, bei dem in Rostock und Schwerin Sirenen, Warn-Apps und Stadtinformationstafeln getestet worden seien.
Rettungsversuche seit Mittwoch eingestellt
Seit Anfang März hatte sich der Buckelwal viermal festgesetzt. Dreimal war es ihm gelungen, wieder loszuschwimmen. Zunächst war er im Hafen von Wismar gesichtet worden, später am Timmendorfer Strand in Schleswig-Holstein und letztlich war er vor Wismar gestrandet.
Am Mittwoch waren jegliche Rettungsversuche des am Dienstag vor Poel gestrandeten Wals eingestellt worden. Nach Angaben der Fachleute und Meeresschützer vor Ort wird das Tier wohl in der Bucht sterben. Wie lange der Wal noch überleben wird, lässt sich nach Einschätzung der Experten nicht vorhersagen.
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