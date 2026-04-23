ADAC: E-Autos haben seltener Pannen als Verbrenner

Im Schnitt sind Elektroautos deutlich zuverlässiger als Verbrenner, berichtet der ADAC. Den Grund sieht der Club darin, dass E-Autos weniger verschleißanfällige Teile haben.

Laut ADAC-Pannenstatistik sind Elektroautos deutlich zuverlässiger als Verbrenner: Bei vier Jahre alten Fahrzeugen traten nur halb so viele Pannen auf. Hauptgrund ist ihr geringer Teilverschleiß. 23.04.2026 | 0:20 min

Elektroautos sind laut der Pannenstatistik des ADAC erheblich zuverlässiger als Verbrenner. Bei einem vier Jahre alten E-Auto traten im vergangenen Jahr im Schnitt 6,5 Pannenfälle auf, bei gleich alten Verbrennern waren es 12,5, wie der Automobilclub am Donnerstag mitteilte. "Über alle Altersklassen hinweg" zeige sich dieses Muster.

"Der Grund dafür ist, dass in einem Elektroauto deutlich weniger verschleißanfällige Teile verbaut sind", erklärte der ADAC. "Typische Fehlerquellen beim Verbrenner sind etwa Elemente des Antriebsstrangs oder das Kraftstoffsystem." Bei E-Autos gibt es demnach auffällig viele Pannen beim Bordnetz, was ADAC-Experten auf die kompliziertere Bordelektronik zurückführen.

Pannen bei E-Autos und Verbrennern: Häufig liegt's an der Batterie

Unabhängig vom Antrieb ist allerdings ein Defekt der 12V-Batterie die mit Abstand häufigste Ursache für Einsätze der Pannenhilfe. "Fast die Hälfte aller Fälle geht darauf zurück", erklärte der Automobilclub.

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Generell gilt den Angaben nach, dass die Pannenwahrscheinlichkeit höher wird, je älter das Fahrzeug ist. Allerdings werden auch ältere Fahrzeuge immer zuverlässiger. "Ein zehn Jahre altes Fahrzeug hatte im Jahr 2015 noch eine Pannenwahrscheinlichkeit von 6,5 Prozent - 2025 waren es nur noch 3,1 Prozent", erklärte der ADAC.

Der Umstand, dass die zugelassenen Fahrzeuge in Deutschland immer älter werden, sorgt dennoch dafür, dass die reine Zahl der Pannenhilfeeinsätze steigt. Im vergangenen Jahr waren die "gelben Engel" fast 3,7 Millionen Mal im Einsatz.