  3. Merkliste
  4. Suche
Panorama

ADAC: E-Autos haben seltener Pannen als Verbrenner

Statistik der Pannenhilfe:ADAC: E-Autos haben seltener Pannen als Verbrenner

|

Im Schnitt sind Elektroautos deutlich zuverlässiger als Verbrenner, berichtet der ADAC. Den Grund sieht der Club darin, dass E-Autos weniger verschleißanfällige Teile haben.

ADAC - Pannenhilfe

Laut ADAC-Pannenstatistik sind Elektroautos deutlich zuverlässiger als Verbrenner: Bei vier Jahre alten Fahrzeugen traten nur halb so viele Pannen auf. Hauptgrund ist ihr geringer Teilverschleiß.

23.04.2026 | 0:20 min

Elektroautos sind laut der Pannenstatistik des ADAC erheblich zuverlässiger als Verbrenner. Bei einem vier Jahre alten E-Auto traten im vergangenen Jahr im Schnitt 6,5 Pannenfälle auf, bei gleich alten Verbrennern waren es 12,5, wie der Automobilclub am Donnerstag mitteilte. "Über alle Altersklassen hinweg" zeige sich dieses Muster.

"Der Grund dafür ist, dass in einem Elektroauto deutlich weniger verschleißanfällige Teile verbaut sind", erklärte der ADAC. "Typische Fehlerquellen beim Verbrenner sind etwa Elemente des Antriebsstrangs oder das Kraftstoffsystem." Bei E-Autos gibt es demnach auffällig viele Pannen beim Bordnetz, was ADAC-Experten auf die kompliziertere Bordelektronik zurückführen.

Pannen bei E-Autos und Verbrennern: Häufig liegt's an der Batterie

Unabhängig vom Antrieb ist allerdings ein Defekt der 12V-Batterie die mit Abstand häufigste Ursache für Einsätze der Pannenhilfe. "Fast die Hälfte aller Fälle geht darauf zurück", erklärte der Automobilclub.

E-Auto wird auf einem Parkplatz für Elektro-Fahrzeuge geladen.

Im März gab es im Vergleich zum Vorjahresmonat einen deutlichen Anstieg der Neuzulassungen von E-Autos. Auch wegen der Spritpreise ist ein E-Auto für viele attraktiver geworden.

07.04.2026 | 1:35 min

Generell gilt den Angaben nach, dass die Pannenwahrscheinlichkeit höher wird, je älter das Fahrzeug ist. Allerdings werden auch ältere Fahrzeuge immer zuverlässiger. "Ein zehn Jahre altes Fahrzeug hatte im Jahr 2015 noch eine Pannenwahrscheinlichkeit von 6,5 Prozent - 2025 waren es nur noch 3,1 Prozent", erklärte der ADAC.

Der Umstand, dass die zugelassenen Fahrzeuge in Deutschland immer älter werden, sorgt dennoch dafür, dass die reine Zahl der Pannenhilfeeinsätze steigt. Im vergangenen Jahr waren die "gelben Engel" fast 3,7 Millionen Mal im Einsatz.

Quelle: AFP
Über dieses Thema berichtete ZDFheute Xpress am 23.04.2026 um 10:34 Uhr in dem Beitrag "E-Autos mit weniger Pannen als Verbrenner".
Themen
E-AutoVerkehrswende

Mehr zu E-Autos

  1. Zwei E-Autos werden auf einem Parkplatz für Elektro-Fahrzeuge geladen.

    Förderung gilt rückwirkend ab Januar:Bundestag beschließt E-Auto-Prämie

    mit Video0:36
  2. Mehrere E-Autos stehen hintereinander in einer Reihe.

    Hohe Spritpreise in Deutschland:E-Autos boomen: Was Zulassungs-Zahlen aussagen

    von Karen Grass
    mit Video2:25
  3. Ein Elektrofahrzeug von Volkswagen lädt mit einem gelben Kabel an einer Ladesäule. (Archiv)

    Deutschland:Mehr E-Autos als Benziner im März neu zugelassen

    mit Video2:33
  4. Elektroauto wird an einer Ladesäule auf IKEA-Parkplatz geladen

    Zwischen 1.500 und 6.000 Euro:Wie die neue E-Auto-Förderung aussieht

    von Jan Henrich
    mit Video1:37