Rembrandt-Gemälde: Rijksmuseum bestätigt Echtheit

"Die Vision des Zacharias im Tempel":Jahrelang vergessen: Gemälde als echter Rembrandt bestätigt
Jahrzehntelang war es in Vergessenheit geraten, nun zeigen Forscher in den Niederlanden: Das Bild "Die Vision des Zacharias im Tempel" geht auf den Meister Rembrandt zurück.
Spektakuläre Entdeckung in den Niederlanden: Forscher des Amsterdamer Rijksmuseums haben ein Gemälde eindeutig dem holländischen Meister Rembrandt van Rijn (1606 - 1669) zugeschrieben. Das Bild "Die Vision des Zacharias im Tempel" (1633) sei von Rembrandt gemalt worden, teilte das Rijksmuseum in Amsterdam mit.
Jahrzehntelang dachte man, dass das Bild kein echter Rembrandt sei. 1961 wurde es von einer Privatperson gekauft. "Danach war es eigentlich vom Radar verschwunden", sagte Museumsdirektor Taco Dibbits.
"Die Vision des Zacharias im Tempel" wurde zwei Jahre lang untersucht
Die Eigentümer hatten dann die Signatur von Rembrandt entdeckt und das Museum 2023 um eine Untersuchung gebeten.
Zwei Jahre lang war es in den Ateliers des Museums mit den modernsten Techniken untersucht und mit anderen Werken des Malers verglichen worden. Das Rijksmuseum erklärte:
Zu guter Letzt gelte auch die Signatur als echt und eine Analyse der Holzplatte habe bestätigt, dass das Datum 1633 auf dem Gemälde ebenfalls korrekt sei.
Werke von Rembrandt erzielen Rekordpreise
Das Gemälde ist in Privatbesitz. Die Eigentümer stellen es aber dem Museum als Dauerleihgabe zur Verfügung. Ab Mittwoch ist es für die Öffentlichkeit zu sehen. Museumsdirektor Dibbits sagte:
Demnach stimmt das Gemälde perfekt mit anderen Arbeiten Rembrandts aus jener Zeit überein, als er 27 Jahre alt war. Das Rijksmuseum besitzt bereits die größte Sammlung von Rembrandts, mit dem absoluten Spitzenstück: "Die Nachtwache".
Bisher dachte man, dass das Bild nur aus Rembrandts Werkstatt kam. Diese Bilder sind deutlich weniger wert als echte Rembrandts. Doch nun ist der Wert des Gemäldes um ein Vielfaches gestiegen.
Werke von Rembrandt erzielen Spitzenerlöse: Zuletzt war im Februar eine Zeichnung von ihm für den Rekordpreis von 12,7 Millionen Euro versteigert worden. Vor drei Jahren hatte das Amsterdamer Museum ein Gemälde für 175 Millionen Euro gekauft.
Rembrandt-Gemälde zeigt biblische Geschichte
Das Gemälde zeigt die biblische Geschichte des Hohen Priesters Zacharias. Ihm wird die Geburt eines Sohnes angekündigt, Johannes der Täufer. Rembrandt zeigt das reich verzierte Gewand des Priesters mit goldenen Ornamenten.
Der überraschte Gesichtsausdruck zeigt Zacharias' Ungläubigkeit. "Es ist ein wunderschönes Beispiel für die einzigartige Art und Weise, wie Rembrandt Geschichten darstellt", sagte der Museumsdirektor.
