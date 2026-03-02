Rembrandt-Gemälde: Rijksmuseum bestätigt Echtheit

Jahrzehntelang war es in Vergessenheit geraten, nun zeigen Forscher in den Niederlanden: Das Bild "Die Vision des Zacharias im Tempel" geht auf den Meister Rembrandt zurück.

Mithilfe moderner Technik ist es dem Amsterdamer Rijksmuseum gelungen, das Gemälde "Vision von Zacharias im Tempel" Rembrandt van Rijn zuzuordnen. 02.03.2026 | 0:39 min

Spektakuläre Entdeckung in den Niederlanden: Forscher des Amsterdamer Rijksmuseums haben ein Gemälde eindeutig dem holländischen Meister Rembrandt van Rijn (1606 - 1669) zugeschrieben. Das Bild "Die Vision des Zacharias im Tempel" (1633) sei von Rembrandt gemalt worden, teilte das Rijksmuseum in Amsterdam mit.

Jahrzehntelang dachte man, dass das Bild kein echter Rembrandt sei. 1961 wurde es von einer Privatperson gekauft. "Danach war es eigentlich vom Radar verschwunden", sagte Museumsdirektor Taco Dibbits.

"Die Vision des Zacharias im Tempel" wurde zwei Jahre lang untersucht

Die Eigentümer hatten dann die Signatur von Rembrandt entdeckt und das Museum 2023 um eine Untersuchung gebeten.

Ende 2024 feierte eine Ausstellung im Frankfurter Städel-Museum die Stadt Amsterdam im Goldenen Zeitalter. Es ist die Zeit des großen Malers Rembrandt und seiner Zeitgenossen. 26.11.2024 | 2:32 min

Zwei Jahre lang war es in den Ateliers des Museums mit den modernsten Techniken untersucht und mit anderen Werken des Malers verglichen worden. Das Rijksmuseum erklärte:

Materialanalysen, stilistische und thematische Ähnlichkeiten, von Rembrandt vorgenommene Änderungen und die gesamte Qualität des Gemäldes stützen alle die Schlussfolgerung, dass dieses Gemälde eine echte Arbeit von Rembrandt van Rijn ist. „ Mitteilung des Rijksmuseum

Zu guter Letzt gelte auch die Signatur als echt und eine Analyse der Holzplatte habe bestätigt, dass das Datum 1633 auf dem Gemälde ebenfalls korrekt sei.

Der barocke Meister Rembrandt van Rijn hat mit seinen Werken die Menschen bis heute verzaubert und die Kunstwelt beeinflusst wie kaum ein anderer. 10.07.2022 | 43:27 min

Werke von Rembrandt erzielen Rekordpreise

Das Gemälde ist in Privatbesitz. Die Eigentümer stellen es aber dem Museum als Dauerleihgabe zur Verfügung. Ab Mittwoch ist es für die Öffentlichkeit zu sehen. Museumsdirektor Dibbits sagte:

Es ist wunderbar, dass die Öffentlichkeit jetzt mehr über den jungen Rembrandt erfahren kann. „ Taco Dibbits, Direktor des Rijksmuseums

Demnach stimmt das Gemälde perfekt mit anderen Arbeiten Rembrandts aus jener Zeit überein, als er 27 Jahre alt war. Das Rijksmuseum besitzt bereits die größte Sammlung von Rembrandts, mit dem absoluten Spitzenstück: "Die Nachtwache".

Rückblick: Im Amsterdamer Reichsmuseum sollte Rembrandts berühmtestes Gemälde "Nachtwache" untersucht und restauriert werden. Die Arbeiten fanden vor den Augen der Weltöffentlichkeit statt. 08.07.2019 | 1:35 min

Bisher dachte man, dass das Bild nur aus Rembrandts Werkstatt kam. Diese Bilder sind deutlich weniger wert als echte Rembrandts. Doch nun ist der Wert des Gemäldes um ein Vielfaches gestiegen.

Werke von Rembrandt erzielen Spitzenerlöse: Zuletzt war im Februar eine Zeichnung von ihm für den Rekordpreis von 12,7 Millionen Euro versteigert worden. Vor drei Jahren hatte das Amsterdamer Museum ein Gemälde für 175 Millionen Euro gekauft.

Rembrandt-Gemälde zeigt biblische Geschichte

Das Gemälde zeigt die biblische Geschichte des Hohen Priesters Zacharias. Ihm wird die Geburt eines Sohnes angekündigt, Johannes der Täufer. Rembrandt zeigt das reich verzierte Gewand des Priesters mit goldenen Ornamenten.

Quelle: dpa

Der überraschte Gesichtsausdruck zeigt Zacharias' Ungläubigkeit. "Es ist ein wunderschönes Beispiel für die einzigartige Art und Weise, wie Rembrandt Geschichten darstellt", sagte der Museumsdirektor.

Quelle: dpa, AFP