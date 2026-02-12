150 Jahre Modersohn-Becker:Austellung "Becoming Paula" startet in Bremen
von Katharina Weisgerber
Zu Lebzeiten verkaufte Paula Modersohn-Becker kaum Werke. Heute ist sie die erste Malerin mit eigenem Museum. Die Ausstellung "Becoming Paula" würdigt ihren 150. Geburtstag.
"Der Paula-Stil, das ist diese Vereinfachung, sie wollte Größe und Einfachkeit", erklärt Frank Schmidt, Direktor des Paula-Modersohn-Becker-Museums in Bremen.
Die Malerin hat Ende des 20. Jahrhunderts über 700 Gemälde und 1.400 Zeichnungen geschaffen und gilt als Vorreiterin der Avantgarde.
Anlässlich ihres runden Geburtstags blickt das weltweit erste einer Frau gewidmete Museum auf die künstlerische Entwicklung der selbstbewussten und ehrgeizigen Tochter aus großbürgerlichem Haus.
Modersohn-Becker wurde 1876 in Dresden geboren und zog später nach Bremen. Neun Jahre lang lebte sie in der Künstlerkolonie Worpswede, studierte in Berlin und reiste viermal nach Paris, wo sie die Malerei von Cezanne und Gauguin entdeckte.
Paula Modersohn-Becker: Zeitreise anhand berührender Werke
Die Ausstellung "Becoming Paula" zeigt rund 80 Gemälde und Zeichnungen, darunter viele Werke aus Privatbesitz, die noch nie oder nur selten zu sehen waren.
"Es ist die Entwicklung der Künstlerin von ihren frühesten Zeichnungen an, wo man sehen kann, wie genau sie Gesichtszüge, Hände und ähnliches gemalt hat", erklärt Museumsdirektor Schmidt, "hin zu den späten Bildern, die sie 1907 berühmt gemacht haben".
Erster weibliche Selbstakt - gemalt von Modersohn-Becker
Paula Modersohn-Becker malte den ersten weiblichen Selbstakt überhaupt, auch wenn außer ihren Freunden niemand dieses und weitere Darstellungen ihres nackten Körpers zu sehen bekam.
"Das war ein sehr selbstbewusster und mutiger Schritt", erklärt Kunsthistoriker Schmidt. Doch Modersohn-Beckers Selbstakte und andere weibliche Akte, die sie malte, wären zu dieser Zeit nicht ausgestellt worden. Denn:
New York Times urteilt: "Unverschämt modern"
2024 stellten zwei Ausstellungen die deutsche Malerin erstmals in den USA vor. "Bracingly modern" urteilt die New York Times, so ungewöhnlich und auch unverfroren blicke die Künstlerin auf die Welt. In den vergangenen zehn Jahren setzte auch die internationale Wahrnehmung stärker ein:
Gleichzeitig falle sie nun in eine Zeit, in der Künstlerinnen mehr wahrgenommen werden, sie werden gesammelt, sie werden gezeigt. Das finde natürlich auch bei Modersohn-Becker statt, erklärte Museumsdirektor Schmidt.
Werke von Paula Modersohn-Becker erzielen auf Auktionen Spitzenpreise, mit einem neuen Rekord von 1,27 Millionen Euro für ein Selbstbildnis im Jahr 2025.
Leben und Tod der Paula Modersohn-Becker
Auch rund 100 Selbstbildnisse finden sich in der Bremer Ausstellung: Gemälde, Zeichnungen, Aquarelle. Zunehmend entfernte sich Paula Modersohn-Becker von der naturgetreuen Wiedergabe. Was ihre Mutter in einem Brief zu der Äußerung verleitete:
In ihrer Kunst habe Modersohn-Becker keine Kompromisse gemacht - und das musste sie auch nicht. Denn die Bilder hatte die Malerin nicht verkauft und musste daher auch nicht davon leben, so erklärt Frank Schmidt ihre Lebenssituation. Er findet sogar: "Die Bilder waren so fortschrittlich, die hätte niemand gekauft."
Ihrem Tagebuch vertraute Paula schon früh ihre Gedanken zum Leben und Tod an:
Knapp drei Wochen nach der Geburt ihrer Tochter stirbt Minna Hermine Paula Modersohn-Becker im Alter von 31 Jahren an einer Embolie. Ihre letzten Worte: " Wie schade."
Die Ausstellung "Becoming Paula" ist noch bis zum 12.9.2026 im Paul Modersohn-Becker Museum in Bremen zu sehen.
