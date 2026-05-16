Deutscher Ärztetag: Studentinnen beklagen sexuelle Belästigung

Deutscher Ärztetag in Hannover:Studentinnen beklagen sexuelle Belästigung auf Ärztetag
Teilnehmerinnen des Deutschen Ärztetags haben von sexueller Belästigung und Übergriffen berichtet. Die Studentinnen nannten das übergriffige Verhalten ein "systemisches Problem".
Beim Deutschen Ärztetag soll es nach Angaben von Teilnehmerinnen zu sexueller Belästigung gekommen sein. Nach Angaben der Ärztekammer Niedersachsen hatte eine Gruppe von Medizinstudierenden am Freitag in einer Rede von übergriffigem Verhalten vor Ort berichtet. Sie hätten von Kommentaren über ihr Äußeres und von Händen auf Gesäß und Rücken berichtet sowie von Einladungen auf Hotelzimmer und sexistischen Gesprächssituationen, so die Kammer.
Die Bundesärztekammer bestätigte die Angaben. "Es ist richtig, dass gestern Medizinstudentinnen auf dem Ärztetag von übergriffigem Verhalten berichtet haben", teilte die Kammer auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit. Auch die Bundesvertretung der Medizinstudierenden in Deutschland, deren Delegation die Studentinnen angehörten, bestätigte die Geschehnisse.
Studentinnen wollen auf "systemisches Problem" hinweisen
Zuvor hatte das "Deutsche Ärzteblatt" über die Vorwürfe berichtet und auch die gesamte Erklärung der Studierenden veröffentlicht. Demnach wollten die fünf Studentinnen mit ihrem Vortrag darauf hinweisen, dass es sich um ein "systemisches Problem" handle. Die von ihnen geschilderten Belästigungen, die "exakt so passiert" seien, seien keine Einzelfälle. Vom Publikum erhielten die Studentinnen laut "Ärzteblatt" nach ihrer Rede Applaus.
Laut Bundesärztekammer folgte "eine intensive Debatte auf dem Ärztetag über Machtmissbrauch und Grenzüberschreitungen im Gesundheitswesen". Bundesärztekammer-Präsident Klaus Reinhardt habe unmissverständlich klargestellt, dass Grenzüberschreitungen und sexualisierte Gewalt - ob verbal oder körperlich - den Werten des ärztlichen Berufs fundamental widersprechen.
Dem Bericht des "Ärzteblatts" zufolge hatte Reinhardt während der Veranstaltung den Betroffenen sein tiefes Bedauern ausgesprochen. "Es ist zutiefst verstörend, und wir werden uns daran machen, die Vorfälle aufzuklären", zitiert ihn die Zeitung.
Die Präsidentin der Ärztekammer Niedersachsen, Marion Charlotte Renneberg, zeigte sich betroffen und entsetzt.
In einer Mitteilung führte sie aus: "Es ist absolut inakzeptabel, dass Frauen derart in ihrer Würde verletzt werden, indem man sie auf ihr Äußeres reduziert. Wir können sexuelle Belästigungen und gar körperliche Übergriffe nicht tolerieren. Solch ein Verhalten ist mit dem ärztlichen Berufsethos nicht vereinbar."
Warken bei Ärztetag: Diskussion über geplante Reformen
Am Dienstag hatten beim Ärztetag außerdem Vertreter der Ärzteschaft und Bundesgesundheitsministerin Nina Warken (CDU) über die anstehenden Gesundheitsreformen diskutiert.
Während Warken die geplanten Milliarden-Einsparungen bei der Krankenversicherung als notwendig verteidigte, äußerte der Präsident der Bundesärztekammer, Klaus Reinhardt, heftige Kritik und sprach von einem Affront. Er forderte die Bundesregierung auf, den Reformprozess neu aufzusetzen und gemeinsam mit den Beteiligten der Versorgung tragfähige Lösungen zu entwickeln.
Machtmissbrauch soll Kernthema des nächsten Ärztetags werden
Laut Ärztekammer Niedersachsen sollen Machtmissbrauch, sexualisierte Gewalt und Diskriminierung Kernthema des kommenden Ärztetags 2027 werden. Die Bundesärztekammer kündigte an, dass sich ihr Vorstand der Problematik stelle und klare Compliance-Vorgaben sowie umfassende Schutzkonzepte entwickeln werde.
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