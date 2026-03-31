USB-C-Buchse, Lachgas-Verbot, Pyrotechnik: Änderungen im April

Bilderserie
USB-C-Buchse, Lachgas-Verbot, Pyrotechnik:Was sich im April ändert
|
Kein Scherz: Im April werden USB-C-Ladebuchsen verpflichtend, Lachgas wird für Minderjährige verboten und es gibt mehr Geld im öffentlichen Dienst. Die Änderungen im Überblick.
Sie wollen auf dem Laufenden bleiben? Dann sind Sie beim ZDFheute-WhatsApp-Channel richtig. Hier erhalten Sie die wichtigsten Nachrichten auf Ihr Smartphone. Nehmen Sie teil an Umfragen oder lassen Sie sich durch unseren Podcast "Kurze Auszeit" inspirieren. Zur Anmeldung: ZDFheute-WhatsApp-Channel.
Quelle: dpa
Weitere aktuelle Nachrichten
ZDF-Reporter: Wal "wirkt relativ munter":Buckelwal schwimmend vor Wismar gesichtetmit Video2:50
Gedenken in Butscha:"Die Ukrainer haben nur eine Wahl - gewinnen"Alica Jung, Kiewmit Video2:15
- Liveblog
Aktuelle Entwicklungen der Eskalation:Iran-Krieg: Alle Nachrichten im Liveblog
- Exklusiv
Ausreiselockerung für Wehrfähige:Ukrainische Geflüchtete: Mehr junge Männer in Deutschlandvon Katja Belousova und Joachim Bartzmit Video9:24