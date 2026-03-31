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USB-C-Buchse, Lachgas-Verbot, Pyrotechnik: Änderungen im April

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USB-C-Buchse, Lachgas-Verbot, Pyrotechnik:Was sich im April ändert

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Kein Scherz: Im April werden USB-C-Ladebuchsen verpflichtend, Lachgas wird für Minderjährige verboten und es gibt mehr Geld im öffentlichen Dienst. Die Änderungen im Überblick.

Ein Ladekabel mit USB-C-Stecker
Beschäftigte demonstrieren im Rahmen des bundesweiten Branchenstreiktags Straße (Archivfoto)
Röntgenbild einer von Krebs befallenen Lunge. Archivbild
E-Auto wird an Wallbox aufgeladen
Lachgas
Sachsen-Anhalt, Halle (Saale): In einer Geburtsklinik an einem Krankenhaus hält eine Hebamme die Füßchen eines erst wenige Stunden alten Neugeborenes in ihren Händen.
Automatische Grenzkontrolle am Flughafen München
Pyrostab (Archivfoto)
Kartoffelchips in einer Tüte (Archivfoto)
Miles&More Karte

Verpflichtende USB-C-Ladebuchse bei Laptops

Ab dem 28. April müssen in der EU angebotene Laptops verpflichtend einen USB-C-Ladeanschluss haben. Für Kleingeräte wie Smartphones und Handys gilt das bereits seit Ende 2024.

Quelle: dpa

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Quelle: dpa

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Quelle: dpa
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