Für mehr Dialog: Public Spaces Incubator auf der ConCon

Für mehr Dialog statt Hass:Public Spaces Incubator auf der ConCon
Das ZDF möchte noch stärker mit den Menschen in Dialog treten – auch am ZDF-Stand mit ARD-Beteiligung auf der Content Convention in Mainz.
Große Medienplattformen bestimmen mit ihren Algorithmen, welche Inhalte wir online sehen - und beeinflussen damit auch, wie sich Meinungen in der Gesellschaft bilden. Ein prominent besetztes Panel diskutiert bei der Content Convention die Macht und Verantwortung dieser Plattformen.
Macht und Verantwortung großer Plattformen
Wer legt fest, welche Inhalte sichtbar sind, welche verschwinden - und nach welchen Regeln das passiert? Es geht in der Diskussionsrunde um die Frage, welche Verantwortung Konzerne für die Verbreitung von Informationen tragen und wie transparent ihre Entscheidungen sein sollten. Im Fokus steht daher auch die Umsetzung des Digital Services Act (DSA), um die digitale Verantwortung zu stärken.
Auf dem Podium sitzen Dr. Eva Flecken (Direktorin der Medienanstalt Berlin-Brandenburg), Sabine Frank (Leiterin Regulierung bei Google Deutschland), Dr. Norbert Himmler (Intendant des ZDF) und Alexander Schweitzer (Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz, SPD). Michaela Kolster (phoenix) moderiert die Runde.
Was ist der Public Spaces Incubator?
Der Public Spaces Incubator (PSI) ist ein internationales Forschungsprojekt, in dem sich ARD und ZDF mit internationalen Rundfunkanstalten zusammengetan haben. Gemeinsam entwickeln und testen wir technische Lösungen, die einen konstruktiveren Austausch von Meinungen im Netz ermöglichen sollen. Für mehr Dialog und Austausch, gegen Hass und toxische Diskussionskultur - als eine echte Alternative im digitalen Raum.
