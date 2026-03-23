Die Partei CDU gewinnt in Rheinland-Pfalz

Bei der Landtags-Wahl in Rheinland-Pfalz hat die Partei CDU die meisten Stimmen bekommen. Gordon Schnieder von der CDU wird wahrscheinlich der neue Minister-Präsident.

Gordon Schnieder freut sich. Seine Partei CDU hat die meisten Stimmen bei der Wahl in Rheinland-Pfalz bekommen. Quelle: picture alliance/dpa/Michael Kappeler

Am 22. März haben die Menschen in Rheinland-Pfalz den Landtag gewählt.

Die Partei CDU hat die Wahl gewonnen.

Das bedeutet: Die CDU hat die meisten Stimmen bekommen.

Der Spitzen-Kandidat von der CDU war Gordon Schnieder.

Er wird wahrscheinlich der neue Minister-Präsident.

Die Ergebnisse von der Wahl

Das sind die vorläufigen Ergebnisse:

Vorläufig bedeutet: Das sind die Ergebnisse bis jetzt.

Die endgültigen Ergebnisse gibt es erst in ein paar Tagen.

Die SPD hat 25,9 Prozent von den Stimmen bekommen.

Die CDU hat 31 Prozent.

Die Grünen haben 7,9 Prozent.

Die AfD hat 19,5 Prozent.

Die FDP hat 2,1 Prozent.

Die Partei Freie Wähler hat 4,2 Prozent.

Die Linke hat 4,4 Prozent.

Das bedeutet:

Die Parteien Die Linke, Freie Wähler und die FDP sind nicht im Landtag.

Denn Die Linke, die Freien Wähler und die FDP haben die 5-Prozent-Hürde nicht geschafft.

Das bedeutet die 5-Prozent-Hürde Wenn 5 von 100 Wählern eine Partei wählen, hat die Partei 5 Prozent der Stimmen.

Wenn mindestens 5 Prozent der Wähler eine bestimmte Partei gewählt haben, bekommt die Partei Sitze im Landtag.

Je mehr Stimmen die Partei bekommt, umso mehr Sitze bekommt sie.

Die Partei darf so viele Abgeordnete in den Landtag schicken, wie sie Sitze im Landtag hat.

Wenn weniger als 5 von 100 Wählern die Partei gewählt haben, bekommt die Partei keine Sitze im Parlament.

So viele Sitze bekommen die Parteien im Landtag

Im neuen Landtag gibt es insgesamt 105 Sitze.

Nach dem aktuellen Stand werden die Sitze im Landtag so verteilt:

Die SPD bekommt 32 Sitze.

Die CDU bekommt 39 Sitze.

Die Grünen bekommen 10 Sitze.

Die AfD bekommt 24 Sitze.

Wer wird in Rheinland-Pfalz regieren?

Die CDU kann nicht allein regieren.

Denn dafür hat die CDU nicht genug Stimmen.

Und dadurch nicht genug Sitze im Landtag.

Nur mit einer eindeutigen Mehrheit, kann eine Partei allein regieren.

Für eine Mehrheit braucht die Regierung 53 Sitze.



Das heißt:

Die CDU braucht mindestens eine weitere Partei, um eine Regierung zu bilden.

Die Zusammenarbeit von Parteien nennt man Koalition.

Die CDU wird jetzt mit anderen Parteien sprechen.

Das nennt man: Koalitions-Gespräche.

Diese Koalitionen sind möglich

CDU und SPD:

Es ist sehr wahrscheinlich, dass die beiden Parteien zusammenarbeiten.

Gordon Schnieder sagt: Er will mit der SPD eine Koalition bilden.

Und er will die neue Regierung bilden.

Zusammen hätten die Parteien 71 Sitze im Landtag.

CDU und AfD:

Die CDU hätte zusammen mit der AfD eine Mehrheit im Landtag.

Zusammen hätten die Parteien 63 Sitze.

Aber Gordon Schnieder hat gesagt: Wir arbeiten nicht mit der AfD zusammen.

Auch die anderen Parteien wollen nicht mit der AfD zusammenarbeiten.

SPD und AfD:

Die SPD hätte zusammen mit der AfD eine Mehrheit im Landtag.

Zusammen hätten die Parteien 56 Sitze.

Aber: Diese beiden Parteien wollen nicht zusammenarbeiten.

Zusammengefasst: Was bedeuten die Ergebnisse?

Gordon Schnieder:

Gordon Schnieder von der Partei CDU wird wahrscheinlich Minister-Präsident.

Die CDU hat mit klarem Abstand zur SPD gewonnen.

SPD:

Zum ersten Mal seit 35 Jahren hat in Rheinland-Pfalz nicht die SPD gewonnen, sondern die CDU.

die SPD gewonnen, sondern die CDU. Die SPD hat viele Stimmen verloren.

So wenig Stimmen hatte die SPD noch nie in Rheinland-Pfalz.

AfD:

Die AfD hat viele Stimmen gewonnen.

So viele Stimmen hatte die AfD noch nie bei einer Landtags-Wahl in West-Deutschland.

FDP:

Die FDP hat viele Stimmen verloren.

Die FDP kommt nicht mehr in den Landtag in Rheinland-Pfalz.

So wenig Stimmen hatte die FDP noch nie bei einer Landtags-Wahl in Rheinland-Pfalz.

Wahl-Beteiligung:

Die Wahl-Beteiligung war bei 68,5 Prozent.

war bei 68,5 Prozent. Das ist mehr als bei der letzten Landtags-Wahl.

Bei der Landtags-Wahl im Jahr 2021 waren es 64,3 Prozent.

Hinweis zum Text in Einfacher Sprache:

Wichtige Worte sind fett.

Lange Worte sind mit einem Binde-Strich getrennt.

In den Texten gibt es nur die männliche Form.

Also zum Beispiel: die Wähler.

Und nicht: die Wählerinnen und Wähler.

Gemeint sind damit aber alle Menschen.

Das Ziel: Der Text soll leicht zu lesen sein.