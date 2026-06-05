GTA 6: Betrüger locken mit gefälschten Gaming-Webseiten

Im Herbst erscheint der nächste Teil der Gaming-Reihe GTA. Schon jetzt versuchen Betrüger, Spieler mit gefälschten Webseiten um Geld und Daten zu bringen. Worauf man achten sollte.

Gamer weltweit warten auf GTA 6: Kriminelle versuchen mit Fake-Webseiten von dieser Vorfreude zu profitieren. (Symbolbild) Quelle: Imago

Wohl kaum ein anderes Videospiel der letzten Jahre wird so heiß erwartet wie GTA 6. Am 19. November soll es auf den Markt kommen. Diese große Vorfreude unter Spielern weltweit ruft auch Betrüger auf den Plan.

Mit gefälschten Webseiten und betrügerischen Nachrichten versuchen sie, unbedarfte Internetnutzer dazu zu bekommen, gefährliche Software herunterzuladen oder persönliche Daten preiszugeben. So funktionieren die Betrugsmaschen.

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GTA: Die erfolgreichste Videospielserie aller Zeiten

Schon der 2013 erstmals erschienene Vorgänger GTA 5 war das Mega-Game schlechthin. Über 200 Millionen verkaufte Exemplare und ein generierter Umsatz von geschätzt über 10 Milliarden US-Dollar zwischen 2013 und heute - mehr als alle Star-Wars-Filme unter Disney zusammen im Kino einspielten.

Vor allem den Ableger GTA Online spielen bis heute Millionen Menschen und zahlen jeden Monat Millionenbeträge für Game-Inhalte. Das Erscheinen von GTA 6 ist also mehr als nur ein neues Spiel auf dem Markt - für viele ist es ein kulturelles Ereignis, auf das sie Jahre gewartet haben.

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Betrüger wollen vom großen Nutzerinteresse profitieren

Dass viele Spieler nicht mehr länger warten möchten, wissen auch Kriminelle. Die IT-Sicherheitsfirma NordVPN warnt im Fachportal "Insider Gaming" vor einer Flut an Betrugsversuchen, die schon jetzt durchs Netz schwappt.

GTA 6 ist eine der am meisten erwarteten Veröffentlichungen der Spielegeschichte - und dieses Niveau an öffentlicher Begeisterung ist genau das, was Kriminelle anzieht. „ Marijus Briedis, NordVPN-Technologiechef

Die Hoffnung, irgendwie vorab Zugriff auf das Spiel zu bekommen, würde dazu führen, dass Menschen unvorsichtig würden, so Briedis. Bereits im Mai sei NordVPN auf Fälle gestoßen, in denen ein vermeintliches GTA-Installationsprogramm tatsächlich Schadsoftware auf Computern installiert habe.

Eine Fake-Webseite für eine angebliche GTA-6-Beta. Wer hier seine Daten eingibt, könnte gehackt werden. Quelle: ZDFheute / gta6.website

Getarnt als harmloser Grafikkartentreiber sei diese Hacker-Software dann dauerhaft im Hintergrund gelaufen. So können Angreifer etwa Bank-Zugangsdaten oder andere sensible Informationen auslesen. Oft versuchen Betrüger, ihre Opfer auch dazu zu bekommen, ihnen Login-Daten zu einem vorhandenen GTA-Onlineprofil, PlayStation-, Xbox- oder Steam-Nutzerkonto mitzuteilen.

So können diese Konten, in die die Nutzer häufig viel Geld gesteckt haben, übernommen werden. Das können Betrüger für weitere kriminelle Aktivitäten nutzen oder auch, um die Opfer zu erpressen. Eine von NordVPN aufgespürte gefälschte Android-App wurde inzwischen aus dem Store von Google gelöscht.

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Woran erkennt man Fake-Webseiten?

Zunächst einmal haben weder GTA-Entwickler Rockstar Games noch Mutterkonzern Take Two Interactive eine öffentlich frei im Netz verfügbare Testversion, eine sogenannte Beta, für GTA 6 angekündigt. Vorab Zugang zum Spiel zu erhalten, ist darum für normale Gamer praktisch unmöglich.

Rezensionsexemplare für die Presse werden vom Hersteller genau überwacht, um Leaks zu vermeiden. Auch wenn Fake-Seiten oft anderes versprechen, kommen gewöhnliche Nutzer nicht an solche handverlesenen Zugänge. Da das Spiel zunächst ausschließlich für Konsolen und nicht für PC erscheint, sind Seiten oder Nachrichten, die eine PC- oder Mobil-Version versprechen, automatisch wenig glaubwürdig.

Diese Fake-Webseite gibt vor, vom echten Entwicklerstudio "Rockstar Games" zu stammen. Quelle: ZDFheute / beta-gta6.com

Viele der kursierenden Webseiten sind klar suchmaschinenoptimiert auf Personen, die nach einem kostenlosen Beta-Zugang suchen. Oft zeigen sie gefälschte Kundenrezensionen oder verlinken auf echte Entwicklerseiten, um Glaubwürdigkeit zu suggerieren. Umgekehrt verweisen die offiziellen Entwicklerseiten aber nicht auf diese Beta-Angebote. Auch in den sozialen Medien lassen sich viele Fake-Profile finden, die Links zu angeblichen Beta-Seiten posten.

Eines von zahllosen Profilen in den sozialen Medien, die Links zu vermeintlichen GTA-Betas posten. Quelle: ZDFheute / X.com / @gta_beta

Nutzer sollten sich stets fragen: Warum sollte ein Milliardenkonzern das größte Spiel des Jahres ausgerechnet über eine dubiose Webseite, ein KI-generiertes Video auf TikTok oder einen anonymen Kommentar unter einem YouTube-Video vermarkten? Würde es einen offiziellen Beta-Test geben, würden alle großen Fachmedien ausgiebig darüber berichten.

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Kinder und Jugendliche besonders gefährdet

Der Vorgänger GTA 5 ist in Deutschland ab 18 Jahren freigegeben. Trotzdem wird das Interesse am neuen GTA 6 auch unter Kindern und Jugendlichen groß sein - was sie zusätzlich dazu verleiten könnte, es über dubiose Anbieter zu versuchen.

Ein Preis für das Spiel ist noch nicht bekannt. Angesichts der enormen Produktionskosten, des großen Interesses und seit Jahren steigenden Game-Preisen dürfte ein Preis von mindestens 70 Euro wahrscheinlich sein.

Jenseits der offiziellen Konsolen-Stores gibt es im Netz sogenannte Keyshops, bei denen Spiele oft günstiger zu kaufen sind - aber je nach Plattform oft auch Betrüger unterwegs sind. GTA-6-Zugänge, die jetzt schon dort verkauft werden, sind praktisch sicher fake. Oft nutzen Betrüger dort umständliche Kundenservice-Prozesse oder andere Wege, um zu erschweren, dass man nach einem erfolglosen Kauf sein Geld zurückerhält.

Eine offizielle Option zum Vorbestellen soll zwar demnächst starten, bislang hat der Entwickler sie aber nicht freigeschaltet. Auch unmittelbar bei Erscheinen sollten Spieler vorsichtig sein, bei allzu günstig erscheinenden Angeboten auf Vertriebsplattformen irgendwo im Netz.

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