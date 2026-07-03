Fußball-WM: Das ist in der Nacht passiert und das steht heute an

Spektakel beim Spiel zwischen Portugal und Kroatien. Nach der Partie wurde es dann nochmal emotional. Der WM-Newsletter des ZDF.

Das ist in der Nacht passiert und das steht heute an

Alle Spiele, alle Tore der Fußball-WM immer nach Abpfiff im ZDF streamen. Quelle: ZDF/motor

Guten Morgen liebe Fußball-Fans,

wer wach geblieben ist, wurde belohnt. Das Spiel zwischen Portugal und Kroatien entwickelte sich nach einer eher mäßigen ersten Halbzeit zu einem echten Spektakel - und sogar Cristiano Ronaldo durfte noch eine Premiere feiern.

Nach Schlusspfiff wurde es dann noch einmal emotional: Die Spieler Portugals gedachten ihres verstorbenen Teamkollegen Diogo Jota. Was sonst noch so passierte und wie unser Zitat des Tages diesmal lautet, erfahren Sie in diesem Newsletter.

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Das ist in der Nacht passiert

Die Schweiz darf bei der WM weiter vom ersten Viertelfinale seit dem Heim-Turnier 1954 träumen. Das Team um Vorlagengeber Johan Manzambi setzte sich im Sechzehntelfinale von Vancouver problemlos mit 2:0 (1:0) gegen Algerien durch und bleibt beim XXL-Turnier in den USA, Kanada und Mexiko unbesiegt.

Im Sechzehntelfinale zwischen der Schweiz und Algerien entwickelt sich ein temporeiches und intensives Spiel. Der Schweizer Rieder bewirbt sich indes für den Fehlschuss der WM. 03.07.2026 | 5:46 min

Das WM-Sechzehntelfinale zwischen Portugal und Kroatien fing langsam an. Doch Halbzeit zwei entwickelte sich zu einem verrückten Spektakel. 03.07.2026 | 10:22 min

Das Duell der Altstars Luka Modric und Cristiano Ronaldo begann sehr behäbig. In der ersten Halbzeit erspielten sich beide Teams kaum Highlights. Das änderte sich in Hälfte zwei: Chancen im Minutentakt auf beiden Seiten inklusive dem ersten WM-K.-o.-Tor für Ronaldo.

Am Ende erzielte Goncalo Ramos für Portugal den entscheidenden Treffer zum Weiterkommen. Der vermeintliche kroatische Ausgleich in der 13. Minute der Nachspielzeit wurde wegen Abseits wieder zurückgenommen.

Spanien ging als Favorit in das WM-Sechzehntelfinale gegen Österreich. Die Europameister hatten die Rangnick-Elf auch lange im Griff. 02.07.2026 | 8:21 min

Zwei Tore von Mikel Oyarzabal, zwei Vorlagen von Marc Cucurella: Spanien hat Österreich problemlos geschlagen und steht verdientermaßen im WM-Achtelfinale.

Schlagzeilen des Tages

Diese Spiele stehen an

Australien hat in der Vorrunde nur gegen die USA verloren, in den anderen beiden Partien holten die "Socceroos" vier Punkte.

Ägypten um Kapitän Mohamed Salah spielte eine überzeugende Gruppenphase und erreichte erstmals die K.o.-Phase bei einer WM. Es könnte eine sehr ausgeglichene Partie zwischen den beiden Teams werden.

Argentinien hat mit sehr souveränen Leistungen in der Gruppenphase seinen Status als Favorit auf den WM-Titel untermauert. Lionel Messi hat nicht nur den Torrekord von Miroslav Klose gebrochen, sondern auch eindrucksvoll unter Beweis gestellt, dass er nach wie vor den Unterschied machen kann.

Die Geschichte von Kap Verde ist die wohl schönste bei diesem Turnier. Bei der erstmaligen Teilnahme blieb man in der Vorrunde gegen Spanien, Uruguay und Saudi-Arabien ungeschlagen und zog verdient in das Sechzehntelfinale ein.

Kolumbien zog als Gruppenerster vor Portugal in das Sechzehntelfinale ein. Das Team um Luis Diaz vom FC Bayern überzeugte in allen Partien der Vorrunde und hat das Potenzial, weit zu kommen.

Ghana machte England und Kroatien das Leben schwer und zeigte, dass es für Überraschungen gut sein kann.

Hintergründe

Australien und Ägypten haben noch nie ein K.-o.-Runden-Spiel bei einer WM gewonnen. Im Sechzehntelfinale in Dallas bangt Ägypten um seinen Stürmerstar Mohamed Salah.

Hingucker der Nacht

Auch ohne das Spektakel wäre das Spiel gegen Kroatien ein ganz besonderes gewesen für Portugals Nationalmannschaft. Die Partie fand am ersten Todestag des bei einem Autounfall verunglückten Diogo Jota statt. Nach dem Spiel erinnerten die Spieler emotional an ihn.

Vor rund einem Jahr verstarb Portugals Nationalspieler Diogo Jota bei einem Autounfall. So erinnerten Ronaldo und Co. nach dem Kroatien-Spiel an ihn. 03.07.2026 | 0:51 min

Zitat des Tages

Wenn man noch ein Tor braucht, dann ruft man mich. Dann komme ich, dann kommt Gonçalo Ramos und macht einen rein. „ Portugals Stürmer Gonçalo Ramos über sich selbst

Sportliche Grüße von der

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