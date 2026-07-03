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WM 2026: So emotional erinnerten Portugals Spieler an Diogo Jota

Nach Sieg gegen Kroatien:So emotional erinnerten Portugals Spieler an Diogo Jota

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Vor ziemlich genau einem Jahr verstarb Portugals Nationalspieler Diogo Jota bei einem Autounfall. Im Spiel gegen Kroatien erinnerten Portugals Spieler emotional an ihn.

Cristiano Ronaldo trägt ein Portugal-Trikot mit der Nummer "21"

Vor rund einem Jahr verstarb Portugals Nationalspieler Diogo Jota bei einem Autounfall. So erinnerten Ronaldo und Co. nach dem Kroatien-Spiel an ihn.

03.07.2026 | 0:51 min

Kaum war der Abpfiff ertönt, da wurde es noch einmal richtig emotional für Portugals Nationalmannschaft um Cristiano Ronaldo. Nach dem spektakulären 2:1-Sieg gegen Kroatien versammelten sich die Spieler der Südeuropäer am Mittelkreis - um gemeinsam Diogo Jota zu gedenken.

Der ehemalige portugiesische Nationalspieler war vor genau einem Jahr, am 3. Juli 2025, kurz nach dem Nations-League-Sieg Portugals tragisch bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Das WM-Sechzehntelfinale gegen Kroatien fiel also genau auf den ersten Todestag Jotas.

Ronaldo den Tränen nahe

Nach Abpfiff zog sich Superstar Cristiano Ronaldo ein Trikot mit der Nummer 21 über - der Rückennummer Jotas. Er zeigte mit einer Geste in Richtung Himmel und feierte dann mit Mannschaft und Fans den Achtelfinal-Einzug bei dieser WM. Dabei war er den Tränen nahe.

Portugals Cristiano Ronaldo bei einem Kopfball

Das WM-Sechzehntelfinale zwischen Portugal und Kroatien fing langsam an. Doch Halbzeit zwei entwickelte sich zu einem verrückten Spektakel.

03.07.2026 | 10:22 min

Kurze Zeit später versammelte sich die ganze Mannschaft noch einmal geschlossen zu einem Foto. Ronaldo hielt dabei das Trikot mit der Nummer 21 in die Mitte des Teams. Schon über das gesamte Turnier hinweg betonten die Spieler und der Trainer Portugals, dass diese WM auch für ihren verstorbenen Teamkollegen gespielt werde.

"Wir haben mit ihm die Nations League gewonnen. Und wir wollen für ihn die WM gewinnen", sagte Coach Roberto Martinez vor dem Spiel gegen Kroatien.

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