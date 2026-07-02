Die Ära von Julian Nagelsmann als Fußball-Bundestrainer nähert sich offenbar dem Ende. Wie diverse Medien berichten, soll die DFB-Spitze auf eine Trennung drängen.

Offenbar vor dem Aus: Fußball-Bundestrainer Julian Nagelsmann. Quelle: action press

Als sich Julian Nagelsmann um 13:23 Uhr am Donnerstagmittag von der DFB-Zentrale zurück zum Flughafen fahren ließ, hatte der Noch-Bundestrainer die Pistole der Bosse auf der Brust. In einem dreistündigen Krisengespräch zur neuerlichen WM-Blamage hatten ihm Verbandspräsident Bernd Neuendorf und Co. laut Medienberichten einen Rücktritt nahegelegt - die Bosse haben offenbar Jürgen Klopp längst als Nachfolger auserkoren.

Selbst Nagelsmanns Fürsprecher Rudi Völler, berichtete die "Bild" nach dem Beben in Frankfurt, sei von seinem Schützling abgerückt. Als der Sportchef kurze Zeit später mit Geschäftsführer Andreas Rettig vom Treffen abreiste, hob er den Daumen - der über Nagelsmann war da anscheinend bereits gesenkt.

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Bedenkzeit für Nagelsmann

Bei der Sitzung drei Tage nach dem WM-Aus gegen Paraguay waren nach Informationen der "Bild" Neuendorf, Völler, Rettig und Liga-Boss Hans-Joachim Watzke dabei. Sie hörten sich Nagelsmanns Version des Scheiterns zwar noch an, ihr Urteil aber ist klar. Nagelsmann bekam immerhin noch eine Bedenkzeit eingeräumt, ehe der Fall "spätestens Ende der Woche" abgeräumt werde.

Wenige Stunden zuvor hatte die "Süddeutsche Zeitung" eine namentlich nicht genannte DFB-Quelle mit den Worten zitiert: Nagelsmann habe "keine Chance mehr". Diese Ansicht deckt sich mit SID-Informationen. Ein Funktionär bekräftigte: "Die Stimmung und der Druck sind schon da", die Ära Nagelsmann zu beenden.

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Koemans Abgang als Vorbild

Das "niederländische Beispiel" von Ronald Koeman und dessen stilvollem Abgang nach dem Ausscheiden ebenfalls in der ersten K.o.-Runde gilt als Vorbild - dazu passt es, dass Neuendorf seinem leitenden Angestellten eine Brücke zum Rücktritt gebaut haben soll.

Eine Abfindung in Höhe eines Jahresgehalts soll Nagelsmann, der noch bis zur EM 2028 gebunden ist, den Ausstieg schmackhaft machen. Zu halten ist er nicht mehr, es gibt scharfe Kritik an Nagelsmanns Außendarstellung in den vergangenen Monaten. Das Wort "selbstverliebt" fiel.

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Klopp Favorit auf die Nachfolge

Nach dpa-Informationen hat DFB-Präsident Neuendorf am Mittwoch in einer internen Mail an hochrangige Ehren- und Hauptamtliche über den Stand der Dinge informiert. Man werde weiter fortlaufend berichten. Über die Auflösung eines Vertrags von Nagelsmann würde der DFB-Aufsichtsrat entscheiden. Ebenso bei einer Verpflichtung eines Nachfolgers.

Als klarer Favorit auf Nagelsmanns Nachfolge gilt Jürgen Klopp, derzeit TV-Experte bei der WM und im Hauptjob Fußball-Chef des Red-Bull-Konzerns. Medienberichten zufolge soll er für das Amt bereitstehen. Sollte Klopp grünes Licht geben, kann er von der Exit-Option in seinem RB-Vertrag Gebrauch machen, wie "Sky" berichtet hatte. Diese habe er sich vor seinem Engagement zusichern lassen.

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Quelle: SID, dpa