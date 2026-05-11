Update am Abend: Heiße Phase für die Regierung und heißes Wetter

Quelle: ZDF

Guten Abend,

es ist heiß - nicht nur für die Menschen in Deutschland und Europa. Auch die Regierungskoalition kommt in eine heiße Phase, in der angekündigte Reformen auch Gestalt annehmen müssen. Das bekräftigen heute die Wirtschaftsweisen, und warnen vor Untätigkeit. Und: Nach einer großen Bau-Flaute soll der Wohnungsbau wieder Schwung bekommen - zumindest, wenn es nach der Bauministerin geht.

Wirtschaftsweise erhöhen Druck auf Regierung

Das ist passiert: Der Sachverständigenrat Wirtschaft hat sein Frühjahrsgutachten vorgestellt. Die sogenannten Wirtschaftsweisen warnen darin unter anderem vor stark steigenden Sozialbeiträgen. Wenn alles so bleibe wie jetzt, könnte der Beitragssatz bis 2040 auf fast 50 Prozent anwachsen. Auch andere Faktoren belasten dem Gutachten zufolge die Wirtschaft.

Der Sachverständigenrat Wirtschaft hat sein Frühjahrsgutachten vorgestellt. Die sogenannten Wirtschaftsweisen warnen darin unter anderem vor stark steigenden Sozialbeiträgen. Wenn alles so bleibe wie jetzt, könnte der Beitragssatz bis 2040 auf fast 50 Prozent anwachsen. Auch andere Faktoren belasten dem Gutachten zufolge die Wirtschaft. Das sind mögliche Konsequenzen: Die Bundesregierung hat bereits umfassende Reformen in den Bereichen Krankenversicherung, Pflege und Rente angekündigt. Die Zahlen des Sachverständigenrats dürften den Druck auf die Regierung erhöhen, Reformen zügig umzusetzen.

Die Bundesregierung hat bereits umfassende Reformen in den Bereichen Krankenversicherung, Pflege und Rente angekündigt. Die Zahlen des Sachverständigenrats dürften den Druck auf die Regierung erhöhen, Reformen zügig umzusetzen. Das sagen die Experten: Der Handlungsdruck sei "massiv", warnt Ratsvorsitzende Monika Schnitzer. Ihre Kollegin Veronika Grimm mahnt: "Man kommt bei den Reformen nicht wirklich voran." Die Staatsquote steige, die Haushaltsplanung fuße zunehmend auf Schulden. Obendrein noch der Iran-Krieg: Dauert er länger, dürfte das die Inflation antreiben und das Wachstum drücken.

heute in Deutschland, 27.05.2026, 14 Uhr 27.05.2026 | 1:32 min

Bauen soll einfacher werden

Das ist passiert: Das Bundeskabinett hat sich auf eine Novelle im Baurecht verständigt. Diese soll vor allem den Wohnungsbau in Schwung bringen und Bauen schneller und unbürokratischer machen. Momentan ist der Wohnungsbau auf dem tiefsten Stand seit mehr als zehn Jahren.

Das Bundeskabinett hat sich auf eine Novelle im Baurecht verständigt. Diese soll vor allem den Wohnungsbau in Schwung bringen und Bauen schneller und unbürokratischer machen. Momentan ist der Wohnungsbau auf dem tiefsten Stand seit mehr als zehn Jahren. Das sind die Details: Vorgesehen ist unter anderem, Planungsverfahren zu verkürzen und zu digitalisieren. Für Bürger sollen die Verfahren durchsichtiger werden. Kommunen sollen sogenannte Schrottimmobilien bei "extremem Missbrauch" sogar enteignen können. Der Bundestag muss der Novelle allerdings noch zustimmen.

Vorgesehen ist unter anderem, Planungsverfahren zu verkürzen und zu digitalisieren. Für Bürger sollen die Verfahren durchsichtiger werden. Kommunen sollen sogenannte Schrottimmobilien bei "extremem Missbrauch" sogar enteignen können. Der Bundestag muss der Novelle allerdings noch zustimmen. Das sind die Reaktionen: Das Baugewerbe spricht von einem "guten Tag für den Wohnungsbau". Der Mieterbund lobt vor allem das geplante Vorkaufsrecht in sogenannten Milieuschutzgebieten: Die Kommunen erhielten so wieder ein Instrument, um Mieter vor Verdrängung zu schützen. Kritik kommt unter anderem von Hanna Steinmüller (Grüne): "Gerade in Zeiten wie diesen, wo es im Sommer wahnsinnig heiß ist, ist doch klar, dass wir zum Beispiel Klimaanpassung brauchen. Und da wird gespart."

heute in Deutschland, 27.05.2026, 14 Uhr 27.05.2026 | 1:26 min

Menschen in Europa leiden unter Hitze

Das ist die Lage: Eine Hitzewelle bringt weite Teile Westeuropas ins Schwitzen. In Italien gilt für Rom, Florenz, Bologna und Turin die höchste Warnstufe. Großbritannien registriert den heißesten Mai seit Beginn der Aufzeichnungen, aus Frankreich wurden Todesfälle im Zusammenhang mit der Hitze gemeldet.

Eine Hitzewelle bringt weite Teile Westeuropas ins Schwitzen. In Italien gilt für Rom, Florenz, Bologna und Turin die höchste Warnstufe. Großbritannien registriert den heißesten Mai seit Beginn der Aufzeichnungen, aus Frankreich wurden Todesfälle im Zusammenhang mit der Hitze gemeldet. Das steckt dahinter: Ursache der frühsommerlichen Hitzewelle ist nach Expertenangaben aus Nordafrika eingeströmte warme Luft, die unter einer Hitzeglocke festgehalten wird. UN-Klimasekretär Simon Stiell sprach von einer "brutalen Erinnerung an die sich verschärfenden Folgen der Klimakrise".

Ursache der frühsommerlichen Hitzewelle ist nach Expertenangaben aus Nordafrika eingeströmte warme Luft, die unter einer Hitzeglocke festgehalten wird. UN-Klimasekretär Simon Stiell sprach von einer "brutalen Erinnerung an die sich verschärfenden Folgen der Klimakrise". Wie geht es bei uns weiter? Von Norden her fließt leicht kühlere Luft bis zur Mitte Deutschlands - mit Wind und zumindest im Norden des Landes angenehmeren Temperaturen, erklärt ZDF-Wetterexperte Benjamin Stöve. Im Süden bleibt es heiß. Wie es Richtung Wochenende weitergeht, sehen Sie hier:

heute in Europa, 27.05.2026, 16:00 Uhr 27.05.2026 | 1:42 min

Ratgeber: So reinigen Kinder ihre Zähne richtig

Elektrische Kinderzahnbürsten gibt es in vielerlei Variationen. Eine Zahnärztin erklärt, welche Modelle am besten reinigen. Und: Worauf es bei Zahnpflege und Technik ankommt.

Volle Kanne, 27.05.2026, 09:05 Uhr 27.05.2026 | 4:13 min

Sport

In rund zwei Wochen beginnt die Fußball-WM in den USA, Mexiko und Kanada, und die deutsche Nationalmannschaft hat mit der Vorbereitung begonnen. Bislang das beherrschende Thema: Manuel Neuer. Im vorletzten Testspiel am Sonntag verzichtet der Bundestrainer auf den Bayern-Torwart. Die Gründe lesen Sie hier:

Nach dem bitteren Vorrunden-Aus bei der Eishockey-WM ist beim Deutschen Eishockeybund Wundenlecken angesagt. Wo das DEB-Team ein Jahr vor der Heim-WM steht, haben wir für Sie aufgearbeitet:

ZDF-Morgenmagazin, 27.05.2026, 05:30 Uhr 27.05.2026 | 1:53 min

Dai Dai - los geht's! Wer sich fragt, worum es in Shakiras WM-Song geht: Auf jeden Fall um mehr als ums Anfeuern. Zudem soll der Sommerhit helfen, Bildungs- und Sportprojekte für Kinder zu finanzieren. Hier die Auflösung:

ZDF-Morgenmagazin, 27.05.2026, 05:30 Uhr. 27.05.2026 | 0:48 min

Schlagzeilen

Das sollten Sie sich mal anschauen

Rechtzeitig zur großen Sommerhitze im Erzgebirge bekommen 80 Alpakas auf der Traumweide ihre dringend nötige Schur. Die feine Wolle wird danach zu leichten Bettdecken verarbeitet.

hallo deutschland, 27.05.2026, 17:10 Uhr 27.05.2026 | 1:18 min

Ein Lichtblick

Kann das weg? Nein, es wird Kunst draus, und zwar aus Müll. Im Zentrum stehen riesige Trolle. Die baut der dänische Künstler Thomas Dambo aus Abfallholz, schon seit Jahren. Zu sehen sind die Skulpturen in mehreren Ländern. Mit ein wenig Humor lenken sie die Aufmerksamkeit auf die Wiederverwertung. Dambo selbst appelliert: "Leute, kauft nicht noch mehr Sachen. Wir haben genug Klamotten."

heute in Europa, 27.05.2026, 16:00 Uhr 27.05.2026 | 2:26 min

Streaming-Tipp für den Abend

Wenn uns die Liebe erwischt, sind wir nahezu machtlos. Was im Körper und im Gehirn passiert, wenn wir uns verlieben, und wie die Liebe bleibt - das will Psychologe Leon Windscheid in der zweiteiligen Terra X-Dokumentation "Liebe" herausfinden. (zwei Folgen à 44 Minuten)

Sehen Sie hier die erste Folge der Doku:

27.05.2026 | 43:30 min

Rezept des Tages: Rhabarber mit Mascarpone und Amaretti-Crunch

Volle Kanne, 27.05.2026, 09:05 Uhr 27.05.2026 | 5:33 min

Hätten Sie es gewusst? Rhabarber kommt ursprünglich aus dem Himalaya und zählt eigentlich zum Gemüse. Fernsehkoch Mario Kotaska verfeinert ihn mit einer Mascarpone-Creme und Amaretti-Bröseln.

Das Rezept steht hier zum Download bereit.

Wenn Sie unser ZDFheute Update abonnieren möchten, können Sie das hier tun oder in Ihrer ZDFheute-App unter Meine News / Einstellungen / ZDFheute-Update-Abo.

Genießen Sie Ihren Abend!

Annika Heffter und das gesamte ZDFheute-Team