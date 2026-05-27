Mehrere Kinder sind in Dinslaken auf dem Weg zur Schule von einem Auto angefahren worden. Zwei von ihnen starben an ihren Verletzungen. Auch die Autofahrerin wurde schwer verletzt.

Ein Pkw hat drei radelnde Kinder erfasst. Zwei wurden so schwer verletzt, dass sie an ihren Verletzungen starben. Das dritte Kind und die Fahrerin des Autos wurden verletzt. 27.05.2026 | 1:30 min

Eine 47 Jahre alte Frau ist in Dinslaken (Nordrhein-Westfalen) in der Nähe einer Schule mit ihrem Auto von der Fahrbahn abgekommen und hat drei Kinder angefahren. Zwei der zwölfjährigen Kinder wurden lebensgefährlich verletzt, beide starben wenig später im Krankenhaus.

Das dritte Kind wurde leicht verletzt. Die Kinder waren auf Fahrrädern unterwegs - offenbar auf dem Weg zur Schule. Die Autofahrerin erlitt schwere Verletzungen. Sie kam wie die Kinder mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus.

Dinslaken: Unfallhergang noch unklar

Eine Befragung der Frau sei zunächst noch nicht möglich gewesen, daher sei der Unfallhergang unklar, sagte ein Polizeisprecher einem dpa-Reporter am Unfallort. Zur Untersuchung war ein spezialisiertes Unfallaufnahmeteam im Einsatz.

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Der Unfall geschah den Angaben zufolge gegen 7:45 Uhr. Die Frau habe aus zunächst unbekannten Gründen die Kontrolle über ihr Auto verloren und mit dem Wagen die Kinder angefahren. Danach sei das Auto in drei geparkte Wagen hineingeschleudert und habe sie erheblich beschädigt, so der Sprecher.

In dem belebten Viertel in der Nähe einer Schule hätten Augenzeugen an einem Kiosk den Unfall verfolgt. Sie würden psychologisch betreut.