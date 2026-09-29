Update am Morgen: Mit Elan gegen den Endgegner

Quelle: ZDF

Guten Morgen!

Am Anfang habe ich mich gefragt, wie lange er wohl durchhalten wird. In seinem vorherigen Leben war Karsten Wildberger Chef eines sehr großen Konzerns, der mit dem Slogan warb "Ich bin doch nicht blöd" - und man hätte es ihm wohl nicht verübeln können, wenn er mit genau dieser Begründung das Angebot aus der Politik seinerzeit abgelehnt hätte: mutmaßlich deutlich weniger Gehalt, noch mehr Bürokratie, ziemlich viel Shitstorm. Ganz genau: Ich bin doch nicht blöd.

heute Xpress vom 04.09.2026 um 14:46 Uhr. 04.09.2026 | 0:21 min

Dass Karsten Wildberger das Gegenteil von blöd ist, war natürlich längst bekannt, bevor er das Angebot von Friedrich Merz (CDU) bekam, Bundesdigitalminister zu werden, und inzwischen wurde deutlich: Er ist auch nicht leicht zu entmutigen.

Das Verwaltungsdickicht der Ministerialbürokratie, das oft jeden Elan verlässlich erstickt, scheint Wildberger - äußerlich jedenfalls - bislang nichts anzuhaben. Bei jedem Auftritt - so mutmaßlich auch heute, bei der Start-up-Messe "Bits & Pretzels" in München - verströmt er großen Tatendrang. Nach dem Motto, um im Werbe-Sprech zu bleiben: Just do it.

Das scheint eine gute Voraussetzung zu sein für jene Herausforderung, die manche als eine Art Endgegner sehen: eine sich mutmaßlich selbst entfesselnde KI. Seit Entwickler dieser Künstlichen Intelligenz genau davor warnen - dass ihr Baby sich in eine Art unkontrollierbares Monster verwandeln könnte - stehen plötzlich sehr elementare Fragen im Raum: Schafft eine von der Menschheit entwickelte Technik eben diese Menschheit ab?

ZDF-Morgenmagazin vom 21.07.2026 um 08:37 Uhr. 21.07.2026 | 5:14 min

Und falls nicht: Sollten wir dann in Deutschland, in Europa, nicht besser möglichst weit vorn dabei sein bei der Entwicklung und Einhegung von KI - oder sind wir hier vor allem den USA und China realistischerweise längst ausgeliefert?

All das sind Fragen, denen unser frontal-Team um Julia Theres Held, Maximilian Hossner und Salim Sadat für unsere heutige Sendung nachgegangen ist - und dazu auch mit Insidern im Silicon Valley gesprochen hat. Zu sehen heute Abend ab 21 Uhr im TV und danach jederzeit im Stream.

Bis dahin, wenn Sie mögen - ich wünsche Ihnen einen schönen Tag!

Ihr Daniel Pontzen, Moderator frontal

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Ausführlich informiert

KI-Modelle, die bei der Entwicklung von Biowaffen helfen: Es ist ein erschreckendes, aber offenbar nicht unrealistisches Szenario. Wie groß die Gefahr ist, analysiert ZDFheute live.

ZDFheute live vom 28.09.2026 um 20:44 Uhr. 28.09.2026 | 29:35 min

Was heute noch wichtig ist

heute journal update, 29.09.2026, 00:00 Uhr 29.09.2026 | 0:51 min

Verleihung des Deutschen Schulpreises: Bundeskanzler Merz übergibt heute den Deutschen Schulpreis. Seit 2006 verleiht die Robert-Bosch-Stiftung die Auszeichnung gemeinsam mit der Heidehof-Stiftung. 15 Schulen aus ganz Deutschland stehen im Finale.

Britischer Premier hält Rede bei Labour-Parteitag: Der britische Premierminister Andy Burnham hält heute seine mit Spannung erwartete Parteitagsrede bei der Labour-Konferenz in Liverpool. Erwartet wird, dass der populäre Labour-Politiker seine Visionen für das angeschlagene Großbritannien näher ausführen wird. Die Rede des Parteichefs gilt als wichtigster Programmpunkt und erste größere Bewährungsprobe für den Premier.

Kasachischer Präsident in Berlin: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier empfängt den kasachischen Präsidenten Kassym-Schomart Tokajew in Berlin mit militärischen Ehren. Beide werden am Nachmittag beim Deutsch-Kasachischen Wirtschaftsforum sprechen. Dort beraten rund 300 Vertreter aus Politik und Wirtschaft über neue Kooperationsprojekte in Industrie, Energie, bei Rohstoffen sowie Transport und Logistik. Auch eine gemeinsame Pressekonferenz von Tokajew und Bundeskanzler Friedrich Merz ist geplant.

Sportlich in den Tag

Quelle: action press

Welche Neuen in der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gehören zu den Gewinnern, wer zu den Verlierern? Die DFB-Neulinge im Vergleich.

Zahl des Tages

Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind die häufigste Todesursache weltweit. In Deutschland machen sie etwa 40 Prozent aller Sterbefälle aus. Zum Weltherztag listet die Deutsche Herzstiftung deshalb acht Punkte auf, wie ein Herz stark und gesund bleibt:

Blutdruck im Blick behalten

Cholesterinwerte kennen

Auf das Gewicht achten

Nicht rauchen / rauchfrei werden

Auf den Blutzucker achten

Sich herzgesund ernähren

Ausreichend schlafen

In Bewegung bleiben

plan b vom 26.06.2025 um 08:24 Uhr. 26.06.2025 | 29:45 min

Ein Lichtblick

Passend zum Thema Herzerkrankungen haben sich Menschen in Bielefeld ins Zeug gelegt: Sieben Tage und Nächte lang simulierten sie mit Herzdruckmassagen an Puppen eine Reanimation. Laut dem Rekord-Institut für Deutschland war das ein Rekord in der Kategorie "längste Reanimation (Staffel)". Falls Sie Ihr Wissen aus dem letzten Erste-Hilfe-Kurs nochmal auffrischen wollen - wir haben hier alles Wichtige zusammengefasst:

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So wird das Wetter heute

Der Tag heute ist überwiegend sonnig und trocken. Ganz im Norden sind die Wolken zeitweise dichter und es kann etwas regnen bei höchsten Temperaturen zwischen 19 und 30 Grad.

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Quelle: ZDF

Zusammengestellt von Katia Rathsfeld