Update am Morgen: Trump-Rede - Aus dem Westen nichts Neues

Guten Morgen,

ohne dass die Welt sich groß verändert hat. Donald Trumps Ansprache heute Nacht hat sie nicht mehr erschüttert, als er das ohnehin schon geschafft hat. Da war ein Erdbeben mit der Stärke 7,4 in Indonesien samt zeitweiser Tsunamiwarnung - ebenfalls heute Nacht - stärker.

Die 20-Minuten-Rede an die Nation klang so wie das persönliche Poesiealbum all seiner Social-Media-Kommentare der letzten Tage. Der Krieg in Iran sei eigentlich gewonnen, in zwei bis drei Wochen werde er zu Ende gehen. Das iranische Atomprogramm sei seit letztem Jahr beerdigt, aber man werde es weiter begraben. Einen Regimewechsel habe man nie gewollt, aber er sei passiert - indem man die entscheidenden Vertreter des alten Regimes umgebracht habe. Von einem Austritt aus der Nato war jedoch keine Rede mehr. Das Aussparen des Themas war vielleicht Trumps interessanteste politische Botschaft.

Wenig Neues, dafür viel Eigenlob: Drei Beobachtungen zu Trumps Rede an die Nation

Sehen Sie Trumps Ansprache hier in ganzer Länge. 02.04.2026 | 18:56 min

Dazu die Aufforderung an den Rest der Welt: "Geht zur Straße von Hormus und nehmt sie euch." Amerika bräuchte sie nicht, es habe "mehr Öl als Saudi-Arabien und Russland zusammen" und außerdem auch noch das aus Venezuela. Stimmt ja, das hatte Trump sich auch selbst geholt. So bleibt bei mir heute Morgen hängen: Die Welt ist für den US-Präsidenten ein Selbstbedienungsladen, wo Anstand und Verstand gefühlt auf dem Wühltisch gehandelt werden.

Man werde Iran einfach in die Steinzeit bomben und die gesamte Energieversorgung zerstören, drohte der sogenannte Führer der freien Welt. Das wären dann wohl Verstöße gegen die Genfer Konvention. Aber was kümmert das den schwadronierenden Trump? So wenig wie die Frage, ob der "High Noon" an deutschen Tankstellen an Tag zwei heute weitergehen wird. Als direkte Reaktion auf die Rede an die Nation fielen die Futures für die US-Börse und der Ölpreis zog weiter an. Ein bisschen was hat der Präsident also doch über Nacht bewegt.

Kommen Sie billig durch bis zwölf Uhr,

Ihr Peter Kunz.

Peter Kunz ist Leiter des ZDF-Landesstudios Niedersachsen

Was im Iran-Krieg passiert ist

Warum der Irak nicht mehr neutral ist: Immer mehr irakische Kämpfer tauchen in Iran auf - offenbar versucht Teheran, den Irak mit in den Krieg zu zerren.

Weitere News-Updates zur Lage und zu Reaktionen erhalten Sie jederzeit auch in unserem Liveblog zum Angriff auf Iran. Alle Berichte rund um Iran finden Sie hier.

Was heute noch wichtig ist

Was am Donnerstag wichtig wird - der Ausblick im heute journal update. 02.04.2026 | 0:59 min

Papst Leo beginnt Osterfeiern: In Rom und im Vatikan beginnen die Osterfeierlichkeiten. Nach dem Tod von Papst Franziskus am Ostermontag vergangenen Jahres wird erstmals Leo XIV. die Feiern leiten. In der Lateranbasilika, der Kathedrale des Bistums Rom, wird der Pontifex als Zeichen der Demut zwölf Priestern die Füße waschen. Sein Vorgänger war dazu zu Häftlingen in ein römisches Gefängnis gegangen. Am Sonntag wird Leo XIV. vor Zehntausenden zum ersten Mal an Ostern den traditionellen Segen Urbi et Orbi (Der Stadt und dem Erdkreis) spenden.

Ostermärsche im Zeichen von Kriegen und Aufrüstung: Unter dem Eindruck von Kriegen und wachsenden Rüstungsausgaben werden in diesem Jahr wieder Tausende Menschen zu den traditionellen Ostermärschen erwartet. Unter dem Motto "Kriege verweigern - Frieden schaffen!" sind in mehr als 100 Städten Kundgebungen und Radtouren geplant. Man sei "vorsichtig optimistisch", dass sich noch mehr Menschen daran beteiligen als im vergangenen Jahr, sagte ein Sprecher des Netzwerks Friedenskooperative. 2025 hätten insgesamt mehr als 40.000 Menschen an den Ostermärschen teilgenommen, deutlich mehr als in den Jahren zuvor.

Moskau setzt Prozess gegen Wagenbauer Tilly fort: In Moskau setzt ein Gericht heute um 10:30 Uhr MESZ das umstrittene Strafverfahren gegen den deutschen Bildhauer Jacques Tilly auch wegen angeblicher Beleidigung von Kremlchef Wladimir Putin fort. In dem Prozess, der in Abwesenheit des Angeklagten läuft, stehen noch der Abschluss der Beweisaufnahme und die Plädoyers aus. Der Künstler hatte Karnevalswagen für den Düsseldorfer Rosenmontagszug mit Karikaturen von Putin gebaut.

Ein Moment für die Geschichtsbücher

"Three ... Two ... One ... Lift off!" Um 0:35 Uhr deutscher Zeit hat die Nasa ein Stück Raumfahrtsgeschichte geschrieben: Mit dem erfolgreichen Start der Raumfahrtmission Artemis 2 sind erstmals seit 50 Jahren wieder Astronauten auf dem Weg Richtung Mond.

Artemis 2 gestartet: Vier Astronauten auf dem Weg zum Mond

Auf ihrem rund zehntägigen Trip soll die Crew den Mond umrunden und neue Erkenntnisse über den Erdtrabanten mitbringen. Zuletzt hatte die Nasa 1972 mit Apollo 17 Astronauten zum Mond geschickt. Falls Sie den historischen Moment verpasst haben - wir haben ihn für Sie im Video:

02.04.2026 | 0:57 min

Die Nachrichten im Video

Kurznachrichten im ZDF - immer auf dem Laufenden 06.04.2026 | 1:50 min

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So wird das Wetter heute

Am Donnerstag ziehen im Nordwesten dichte Wolken mit Regen auf. Bis zum Nachmittag erreicht der Regen ungefähr eine Linie zwischen Eifel und Ostsee. Sonst gibt es viel Sonne. Die Höchstwerte erreichen 8 bis 15 Grad.

Den aktuellen Wetterbericht der ZDF-Meteorologen finden Sie hier im Video.

Quelle: ZDF

Zusammengestellt von Lukasz Galkowski