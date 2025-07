Update am Morgen: Leichtes Sparen, schweres Sparen

Guten Morgen,

Und dann gibt es da noch die andere Art: das praktische Sparen. Es gefällt weitaus weniger Politikern, denn es ist deutlich schwieriger, auch für konservative. So kassierte die Union nach der Wahl (mit Verweis auf: "die besonderen Zeiten!") in atemraubendem Tempo ihre bisherige Haltung zum soliden Haushalten. Was dann vergangene Woche bei der Finanzplanung in atemraubende Zahlen gegossen wurde: neue Schulden in Höhe von rund 850 Milliarden Euro bis 2029. Sparen im engeren Sinne, so viel darf man wohl sagen, ist das nicht. Aber: Das Wort "konsolidieren" fand sich auch in der Überschrift des Haushaltsentwurfs. Was so viel sagen sollte wie: Es wird trotz allem auch gespart.