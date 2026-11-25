Spanien vor der Wahl - und vor einer Zäsur?

Guten Morgen,

woran denken Sie, wenn Sie an Spanien denken? Die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass Ihnen spontan Bilder von Strandurlaub, Tapas oder Museen in den Kopf kommen, denn Spanien ist das beliebteste Auslandsreiseziel der Deutschen.

Wenn Sie in der letzten Zeit die Nachrichten verfolgt haben, könnten Sie auch andere Bilder vor Augen haben. Denn seit eine 87-Jährige zunächst aus ihrer Wohnung herausgezwungen wurde, dann wieder zurück in ihr Zuhause durfte, aber kurz darauf verstarb, liegen die Risse in der Gesellschaft offen zutage. Massendemonstrationen gegen Mietwucher und für soziale Gerechtigkeit begleiteten das Schicksal der betagten Mieterin, am Ende rief Regierungschef Sanchez vorgezogene Neuwahlen aus, weil er sich im Streit um die Wohnungsmarktpolitik nicht durchsetzen konnte.

heute in Europa am 23.11.2026 um 16:46 Uhr 23.11.2026 | 2:23 min

Nun steht das Land vielleicht vor einer historischen, politischen Wende: In den Umfragen führt die konservative Oppositionspartei PP. Zusammen mit der rechten Partei Vox könnte sie eine Mehrheit erzielen - vorausgesetzt, Vox gelingt der Sprung ins Parlament. Das wäre eine Zäsur, denn seit 1975 hat es keine radikale, rechte Partei ins spanische Nationalparlament geschafft.

Damals endete nach Jahrzehnten in Spanien die rechte Diktatur von General Francisco Franco. Und die Erinnerung an seine Herrschaft reichte vielen Spanierinnen und Spaniern, um ihr politisches Glück für Jahrzehnte nicht am rechten Rand zu suchen. Kommenden Sonntag könnte sich das ändern.

Einen guten Tag wünscht Ihnen

Shakuntala Banerjee, Leiterin der Hauptredaktion Politik und Zeitgeschehen

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Was heute noch wichtig ist

25.11.2026 | 0:59 min

Schlagabtausch im Bundestag: Die Haushaltswoche erreicht mit der Generaldebatte ihren Höhepunkt. Kanzler Friedrich Merz wird sich zum umstrittenen Etat und der Regierungspolitik insgesamt äußern. Auf ZDFheute können Sie die Debatte ab neun Uhr live verfolgen.

Neue Runde im Tarifkonflikt: Nach scharfen Warnstreiks gehen in der Metall- und Elektroindustrie die Verhandlungen weiter. Die vierte und möglicherweise entscheidende Runde startet am Mittag in Mannheim.

Konjunkturdaten: Die deutsche Wirtschaft legte im dritten Quartal stärker zu als erwartet - wenn auch relativ schwach. Details legt das Statistische Bundesamt am Vormittag vor.

Trump empfängt Rutte: US-Präsident Donald Trump empfängt Nato-Generalsekretär Mark Rutte in Florida. Hauptthema dürfte die Ukraine sein. Viele Nato-Partner sind besorgt über Trumps Annäherung an den russischen Präsidenten Wladimir Putin.

EU-Westbalkangipfel: Bei dem Spitzentreffen in Brüssel soll es unter anderem um die EU-Beitrittsperspektive Albaniens, Bosnien-Herzegowinas, des Kosovo, Montenegros, Nordmazedoniens und Serbiens gehen.

Champions League

Borussia Dortmund hat den Champions-League-Härtetest beim FC Arsenal bestanden. Der BVB kam beim Tabellenführer der Premier League zu einem 1:1.

Am Abend will der FC Bayern beim OSC Lille auch ohne zahlreiche Offensivstars den nächsten Sieg einfahren. Der Rekordmeister muss ohne die verletzten Harry Kane, Michael Olise, Serge Gnabry und Ismael Saibari antreten. Der VfB Stuttgart ist in der Ligaphase der Champions League bei Inter Mailand zu Gast. Anpfiff ist um 21 Uhr - nichts verpassen im Liveticker.

Hier finden Sie alle Spiele und alle Tore der UEFA Champions League sowie ausführliche Zusammenfassungen der Spiele mit deutscher Beteiligung:

Nachrichten | Sport : Champions League Alle Spiele und Tore der Champions League, sowie Highlights der Spieltage und Analyse der Ergebnisse. Hintergründe und Nachrichten zur Champions League.

Weitere Schlagzeilen

Zahl des Tages

Ein Drittel weniger Kartoffeln hat Landwirt Fabian Vanesse in diesem Jahr von seinen Äckern geholt - viele davon auch noch zu klein für die Pommesfabriken. Hitze, Trockenheit und hohe Energiepreise machen Belgiens Frittenindustrie zu schaffen, wie Lara Wiedeking berichtet:

heute in Europa am 24.11.2026 um 16:32 Uhr 24.11.2026 | 2:06 min

Das sollten Sie sich mal anschauen

Bei Aurich in Ostfriesland bringt Elektriker Stefan Kruse mit mehr als 20.000 Lichtern sein Weihnachtshaus zum Strahlen:

ZDFheute am 24.11.2026 um 17:48 Uhr 24.11.2026 | 0:44 min

Die Nachrichten im Video

Kurznachrichten im ZDF - immer auf dem Laufenden 25.11.2026 | 2:37 min

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So wird das Wetter heute

Am Mittwoch gibt es im Westen und in der Mitte größere sonnige Abschnitte, sonst überwiegen die Wolken. Dabei entwickeln sich an der Ostsee einzelne Schneeregenschauer. Ganz im Südwesten ziehen Regen- und Schneefälle auf, örtlich kann es dort Glatteis geben. Die Temperatur steigt auf Werte von minus zwei bis plus vier Grad.

Den aktuellen Wetterbericht der ZDF-Meteorologen finden Sie jederzeit auf unserer Übersichtsseite.

Quelle: ZDF

Zusammengestellt von der ZDFheute-Redaktion.