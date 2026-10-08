Update am Morgen: Herbst-Stimmung im politischen Berlin

Guten Morgen,

der Sommer ist nun vorbei, sofern das gestern tatsächlich der letzte wunderbar warme Tag gewesen sein sollte. Der (nächste) Herbst der Reformen steht an, und die Stimmung in der Koalition von Union und SPD in Berlin entspricht schon der dunklen Jahreszeit. Frühling kehrt da nicht mehr so schnell ein, seit in Sachsen-Anhalt mutmaßlich vier CDU-Abgeordnete für einen strammen AfD-Kandidaten als neuen Landtagspräsidenten stimmten.

Die rechtsextremen Tentakel, die bald bis in die Ministerien des Bundeslandes hineinwachsen werden, beschrieb die ZDF-Satire-Sendung "Die Anstalt" am Dienstagabend ausführlich anhand einzelner Biografien.

Die Anstalt – Jetzt erst rechts! 06.10.2026, 22:15 Uhr 06.10.2026 | 42:56 min

Mit historischen Parallelen sollte man vorsichtig sein. Also ist das hier einfach eine Kalendernotiz: Bei den Landtagswahlen im Freistaat Braunschweig 1930 erreichte die NSDAP 22,2 Prozent der Stimmen. Obwohl die SPD 41 Prozent erzielte, besaß die Linke keine Mehrheit mehr im Landtag. Am 30. September wurde Ernst Zörner von der NSDAP mit 20 zu 17 Stimmen zum Landtagspräsidenten gewählt. Zörner betrieb dann die Einbürgerung Adolf Hitlers mit, der als Staatenloser nicht für die Reichspräsidentenwahl 1932 hätte kandidieren dürfen.

"Summertime - and the living is easy", heißt es in einem Gershwin-Song. Ewigen Sommer spürt gerade nur die AfD. Ewiger öffentlicher Streit und gefühlte Orientierungslosigkeit in der politischen Mitte tragen weiter zu ihrem Dauerhoch bei.

Heute wird auch die Herbstprojektion der Bundesregierung ausgegeben. Klart es in der deutschen Wirtschaft vielleicht endlich wieder ein bisschen auf? Auftragseingänge steigen, das lässt hoffen. Und diese Woche hat gezeigt: Deutschland kann noch Nobelpreisträger. Es geht was!

heute journal, 05.10.2026, 21:45 Uhr 05.10.2026 | 3:05 min

Der Literatur-Nobelpreis wird heute auch vergeben. Angeblich lesen junge Leute wieder echte Bücher. Steht im Netz. Oder hat KI das nur erfunden, um uns in diesen unruhigen Zeiten auch mal zu beruhigen?

Einen milden Tag wünscht Ihnen

Peter Kunz, Leiter des ZDF-Landesstudios Niedersachsen in Hannover

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Was heute noch wichtig ist

Herbstprojektion der Bundesregierung / Bundestag berät über nichtinvasive Pränataltests als Kassenleistung / Vergabe Literaturnobelpreis 08.10.2026 | 0:55 min

Steuerreform und Pränataltests im Bundestag: Der Bundestag berät erstmals über die geplante Einkommensteuerreform der schwarz-roten Koalition. Der Gesetzentwurf von Finanzminister Lars Klingbeil (SPD) sieht Entlastungen vor, die ab 2028 jährlich zehn Milliarden Euro ausmachen sollen. Vor allem aus der Union kamen zuletzt Rufe nach weitergehenden Entlastungen. Ein weiteres Thema im Parlament sind Bluttests für Schwangere auf ein Down-Syndrom des Kindes, die seit 2022 unter bestimmten Voraussetzungen von der Krankenkasse bezahlt werden.

Neue Konjunkturprognose der Regierung: Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) stellt die neue Konjunkturprognose der Bundesregierung vor. Erwartet wird, dass die Regierung wie zuvor führende Wirtschaftsforschungsinstitute für das laufende Jahr nun mit einem Plus des Bruttoinlandsprodukts von 1,3 Prozent rechnet. Im Frühjahr hatte die Bundesregierung infolge des Iran-Kriegs mit Preissprüngen bei Öl und Gas ihre Konjunkturprognose auf ein Wachstum von 0,5 Prozent gesenkt.

Literatur-Nobelpreis: Am Mittag gibt die Schwedische Akademie bekannt, wer in diesem Jahr mit dem Literaturnobelpreis geehrt wird. Das Geheimnis um die Kandidaten wird stets streng gehütet. 2025 hatte der ungarische Schriftsteller László Krasznahorkai die berühmte Auszeichnung bekommen.

Sportlich in den Tag

Am Freitag spielen die DFB-Frauen gegen Australien, das Spiel zeigen wir am Abend live im ZDF. Das Debüt winkt dabei der 19-jährigen Lisa Baum. Nach dem Wechsel zu Arsenal WFC geht für sie damit ein "Kindheitstraum in Erfüllung".

Gesagt

Die bisherige ISS-Crew wird zurück auf der Erde erwartet. Sie besteht aus der Französin Sophie Adenot, ihren US-Kollegen Jessica Meir und Jack Hathaway sowie dem russischen Kosmonauten Andrej Fedjajew. Meir sagte bei ihrer Ankunft auf der Internationalen Raumstation ISS im Februar 2026:

Wenn wir durch diese Fenster auf die Erde blicken, werden wir daran erinnert, dass Zusammenarbeit nicht nur möglich, sondern unerlässlich ist. „ Jessica Meir, US-Astronautin

Weitere Schlagzeilen

Die Nachrichten im Video

heute Xpress 07.10.2026, 15:36 Uhr 07.10.2026 | 2:00 min

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So wird das Wetter heute

Am Donnerstag gibt es anfangs im Südosten, später im Nordwesten Auflockerungen. Sonst zieht teils kräftiger Regen durch, örtlich kann es gewittern. Bei einem starken, an der See und auf den Bergen stürmischen Nordwestwind liegen die Höchstwerte nur noch zwischen 13 und 21 Grad.

Den aktuellen Wetterbericht der ZDF-Meteorologen finden Sie jederzeit auf unserer Übersichtsseite.

Quelle: ZDF

Zusammengestellt von der ZDFheute-Redaktion.