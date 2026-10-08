Hinrichtung überlebt: So ist der Gesundheitszustand von Pike

Christa Pike überlebte vergangene Woche einen Hinrichtungsversuch im US-Staat Tennessee. Sie wird in einem Krankenhaus behandelt und ist wieder bei Bewusstsein. So ist ihr Zustand.

Die Exekution der Mörderin Christa Pike im US-Bundesstaat Tennessee ist gescheitert, was die Debatte über die Todesstrafe neu entfacht hat. ZDFheute live über den Fall und die Reaktionen. 02.10.2026 | 29:39 min

Eine Woche nach der gescheiterten Hinrichtung im US-Bundesstaat Tennessee beschreiben die Anwälte der zum Tode verurteilten US-Amerikanerin Christa Pike (50) Verwirrungszustände ihrer Mandantin. Es gebe Momente, in denen sie für eine Weile abdrifte, erklärte Pikes Anwalt Randy Spivey am Mittwoch bei einer Pressekonferenz nach einer Verhandlung am Gericht in Nashville im US-Bundesstaat Tennessee.

Pike nach gescheiterter Hinrichtung wieder bei Bewusstsein

Demnach sei die 50-Jährige "kognitiv immer noch sehr verwirrt". Ihre ersten Worte nach dem Aufwachen im Krankenhaus seien gewesen: "Wo bin ich und wer seid ihr?", sagte Spivey auf Nachfrage von Journalisten. Sie sei sich jedoch im Klaren darüber, dass der Staat versucht habe, sie hinzurichten. Spivey sagte, er glaube, Pike sei im Moment "wütend und verwirrt" wegen all dem.

Pike waren am vergangenen Mittwochabend nach Angaben der Behörden die im Hinrichtungsprotokoll vorgesehenen zwei Dosen des Mittels Pentobarbital verabreicht worden. Dennoch lebte sie weiter. Die US-Amerikanerin war am Dienstag nach Angaben ihrer Anwälte wieder bei Bewusstsein, nachdem sie in einem Krankenhaus im Raum Nashville künstlich beatmet worden war.

Christa Pike sollte am Mittwoch im US-Bundesstaat Tennessee hingerichtet werden. Die Verabreichung des tödlichen Mittels führte allerdings nicht zum Tod – sie überlebte zwei Giftspritzen. 01.10.2026 | 1:28 min

Pike wäre fast von lebenserhaltenden Maßnahmen genommen worden

Nun habe die verurteilte Mörderin ein Blutgerinnsel in einem ihrer Arme und könne keine der Gliedmaßen bewegen. "Wir wissen nicht, ob und inwieweit sie die Funktion wiedererlangen wird", sagte Spivey. "Ihre Hände sahen aus, als hätte man einen OP-Handschuh aufgeblasen", beschrieb Spivey.

Außerdem sei Pike an einer Lungenentzündung erkrankt und werde ernährt. Sie habe einen langen Weg der Genesung vor sich. Ihre Anwälte zeigten sich überrascht, dass Pike eine Woche nach der gescheiterten Hinrichtung das Bewusstsein wiedererlangte.

Am Montagabend gingen wir davon aus, dass Christa hirntot war und dass die lebenserhaltenden Maßnahmen am nächsten Tag abgeschaltet werden würden. „ Randy Spivey, Anwalt von Christa Pike

Zur "großen Überraschung aller" sei Pike aufgewacht und habe begonnen zu sprechen.

Pike 1996 wegen Mordes verurteilt Christa Pike wurde 1996 wegen des Mordes an der 19-jährigen Colleen Slemmer zum Tode verurteilt. Sie selbst war zur Tatzeit 18 Jahre alt. Slemmer war 1995 in Knoxville über längere Zeit misshandelt und schließlich getötet worden. In den vergangenen Jahren hatten Pikes Anwälte zunehmend ihre schwere Kindheit, psychische Erkrankungen und ihre Entwicklung während der mehr als drei Jahrzehnte in Haft in den Mittelpunkt gestellt.



Gouverneur Lee lehnte ein Gnadengesuch kurz vor dem geplanten Hinrichtungstermin dennoch ab. Es ist offen, ob und unter welchen Bedingungen der Staat noch einmal versuchen könnte, das Todesurteil zu vollstrecken.



Quelle: dpa

Beweismittel zur versuchten Hinrichtung wurden gesichert

Pike habe bis Dienstag "nicht mit ihren Anwälten und nicht mit ihrem medizinischen Betreuungsteam kommunizieren können", sagte Anwalt Luke Ihnen am Mittwoch bei einer Gerichtsverhandlung zu dem Fall in Nashville. Sie könne überdies lediglich "in begrenztem Umfang sprechen".

Vor dem Hinrichtungsversuch habe die 50-Jährige ein Tablet genutzt, mit dem sie Freunde, Familie und Anwälte kontaktieren konnte. Auf Nachfrage der Richterin erklärte Anwalt Ihnen, dass sie jedoch nicht sicher seien, ob Pike im Moment ein Tablet bedienen könne, selbst wenn ihr eines zur Verfügung gestellt werden würde.

Zuvor hatte Richterin I'Ashea Myles der Forderung von Pikes Anwälten stattgegeben, die Beweismittel zur versuchten Hinrichtung vergangene Woche zu sichern. Dies sei relevant, sollte Pike eine zukünftige Hinrichtung anfechten müssen, erklärte Anwalt Ihnen vor Gericht. Die "New York Times" weist darauf hin, dass wahrscheinlich ihr Gesundheitszustand dafür entscheidend sein werde, ob man zu einem späteren Zeitpunkt erneut versuchen wird, Pike hinzurichten.

Nach der gescheiterten Hinrichtung von Christa Pike würden ihre Anwälte nach Gründen suchen, die Exekution kein weiteres Mal durchzuführen, erklärt Jurist Jürgen Rodegra bei ZDFheute live. 02.10.2026 | 14:28 min

Anwälte wollen Strafe umwandeln

Pikes Anwälte bekräftigten wiederholt die Forderung an Tennessees republikanischen Gouverneur, Bill Lee, dass Pike statt der Todesstrafe lebenslang in Haft sitzen solle - ohne Möglichkeit einer vorzeitigen Entlassung. "Nach allem, was wir gesehen haben, ist es unvorstellbar, dass der Staat erneut versuchen würde, sie hinzurichten", sagte Spivey.

Lee hatte die letzte noch für dieses Jahr geplante Hinrichtung vergangene Woche abgesagt. Bereits im Mai musste Tennessee die Hinrichtung von einem anderen verurteilten Straftäter abbrechen, nachdem es nicht gelungen war, die erforderlichen intravenösen Zugänge zu legen.

In Tennessee soll keine weitere Hinrichtung in diesem Jahr vollzogen werden. USA-Korrespondent David Sauer erklärt bei ZDFheute live, wie auf den Fall entlang der Parteilinien geblickt wird. 02.10.2026 | 12:17 min

Debatte über die Todesstrafe erneut im Fokus

Nach Angaben des Death Penalty Information Center ist kein vergleichbarer moderner US-Fall bekannt, in dem die vorgesehenen Hinrichtungsmedikamente verabreicht wurden und der Gefangene dennoch weiterlebte. Der Fall hat damit auch die seit Jahren geführte Debatte über die Todesstrafe in den USA und insbesondere über die Zuverlässigkeit von Hinrichtungen mit der Giftspritze erneut in den Fokus gerückt.

In den USA ändern sich die Regeln zur Todesstrafe auf Bundesebene. Künftig sollen verurteilte Straftäter auch durch Erschießen hingerichtet werden dürfen, teilte das Justizministerium mit. 25.04.2026 | 0:23 min

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Quelle: dpa