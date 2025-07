Update am Morgen: "No Kings" am Independence Day in den USA

"No Kings" am Unabhängigkeitstag in den USA

heute ist Independence Day in den USA , der "Unabhängigkeitstag", an dem die US-Amerikaner in patriotischer Einträchtigkeit den Grill anwerfen, Hotdogs verspeisen, Paraden abhalten und kollektiv die amerikanische Flagge hissen, die sie auch liebevoll "Old Glory" nennen.

Gedacht wird an diesem Tag der Unabhängigkeitserklärung, die am 4. Juli 1776 von den Gründervätern der Vereinigten Staaten von Amerika verabschiedet wurde. Es war ein revolutionäres Dokument, das die Monarchie grundsätzlich in Frage stellte. Der Kerngedanke: Regierungen sollten ihre Macht künftig nicht mehr von der Geburt ableiten, sondern von der Zustimmung des Volkes, der Regierten. Die Erklärung enthielt drei unveräußerliche Rechte: "Leben, Freiheit und das Streben nach Glück". Jeder sollte künftig sein Leben selbst gestalten können, ohne königliche Bevormundung oder Standesschranken. Es war ein Versprechen der Selbstbestimmung und Grundlage des amerikanischen Traums.

Zudem sollten die Gewaltenteilung und das System der wechselseitigen Kontrollen - der Checks and Balances - die Machtkonzentration in einer Person verhindern. Besonders schwer taten sich die Väter der Verfassung, so der Amerikanist Volker Depkat im Deutschlandfunk-Podcast "Der neue Westen", mit der Definition des Präsidentenamtes. Sie fürchteten, dass es als mögliches Sprungbrett in eine erneute Monarchie missbraucht werden könnte. Zur Vermeidung von Konflikten hielten sie die Beschreibung vage - in der Hoffnung, dass ihre Nachfolger die ungeklärten Grundfragen beantworten würden. Das blieb aus.

Das System der Gewaltenteilung bewährte sich dennoch über die Jahrhunderte - auch weil die Präsidenten im Wesentlichen die Verfassung respektierten und sich an ein Wertesystem hielten, das persönliche Bereicherung nicht zur Amtsmaxime machte.

Absolutistisches Gehabe, Auflösung der Gewaltenteilung oder gar moralische Rücksichtslosigkeit, provozierende Gesetzesverstöße und schamlose Bereicherung für sich und Familienmitglieder sind in der Jobbeschreibung des amerikanischen Präsidenten nicht vorgesehen - sind aber auch nicht ausdrücklich untersagt. Doch sie rühren an den Ursprüngen des amerikanischen Selbstverständnisses. Nie wieder Monarchie. "No Kings" ist gegenwärtig auf den Demonstrationen gegen US-Präsident Donald Trump zu hören und zu lesen.

Der Unabhängigkeitstag erinnert auch in diesem Jahr daran, dass alle Macht beim Volke liegt und dort bleiben sollte.

Susanne Biedenkopf, Leiterin des ZDF-Landesstudios Hessen

Was heute noch wichtig ist

Trump unterzeichnet "Big Beautiful Bill": Am Donnerstag hat der US-Kongress Trumps umstrittenes Steuergesetz abschließend gebilligt. Es sieht Steuersenkungen sowie mehr Geld für Grenzschutz und Verteidigung vor. Zur Finanzierung sind neue Schulden sowie Einschnitte bei der Sozialversicherung geplant. Der Präsident will es am heutigen "Independance Day" im Rahmen einer Zeremonie mit seiner Unterschrift in Kraft setzen. Am Donnerstag hat der US-Kongress Trumps umstrittenes Steuergesetz abschließend gebilligt. Es sieht Steuersenkungen sowie mehr Geld für Grenzschutz und Verteidigung vor. Zur Finanzierung sind neue Schulden sowie Einschnitte bei der Sozialversicherung geplant. Der Präsident will es am heutigen "Independance Day" im Rahmen einer Zeremonie mit seiner Unterschrift in Kraft setzen.

Waldbrände in Deutschland: Bei den Waldbränden im Osten Deutschlands bleibt die Lage ernst. Auf der Saalfelder Höhe in Thüringen habe sich die Lage in der Nacht etwas verbessert, sagte ein Sprecher des Landkreises. Unter Kontrolle sind die Feuer dort aber genauso wenig wie in der Gohrischheide an der Grenze zwischen Sachsen und Brandenburg.

Was im Ukraine-Krieg passiert ist

Massiver russischer Luftangriff auf Kiew: Die ukrainische Hauptstadt Kiew ist von Dutzenden russischen Kampfdrohnen angegriffen worden. "Nach vorläufigen Informationen haben wir mehrere Brände im Stadtbezirk Solomjanka", schrieb Militärverwaltungschef Tymur Tkatschenko bei Telegram. Es handele sich bei allen Bränden um Wohnhäuser. Ein Mann sei verletzt worden.

Weitere News-Updates zur Lage und zu Reaktionen erhalten Sie jederzeit auch in unserem Liveblog zu Russlands Angriff auf die Ukraine

Ausführlich informiert

Wie real ist die Bedrohung durch Atomwaffen? Weltweit gelten neun Staaten als Atommächte. Mehrere davon sind aktuell an Kriegen und Konflikten beteiligt. ZDFheute live analysiert, was nukleare Abschreckung wirklich bringt.

Fußball-EM der Frauen

Arianna Caruso vom deutschen Meister FC Bayern hat Italien vor einem Fehlstart bewahrt. Den zweimaligen Vize-Europameisterinnen gelang gestern ein Sieg gegen Belgien.

Und heute dürfen endlich auch die DFB-Frauen ran. Um 21 Uhr spielt Deutschland gegen Polen. Bloß nicht stolpern, lautet die Prämisse. Andernfalls könnte es in den folgenden beiden Spielen eng werden.

Im Liveblog zur Fußball-EM der Frauen halten wir Sie über aktuelle Entwicklungen auf Stand. Alle Spiele der UEFA Frauen-EM 2025 finden Sie in einer ausführlichen Zusammenfassung. Dazu Livestreams, Partien in voller Länge, Interviews und Hintergründe zum DFB-Team und zum Turnier in der Schweiz.

Statistik des Tages

Wie aus einer aktuellen Umfrage hervorgeht, wünscht sich die Mehrheit der Menschen strengere Gesetze in Deutschland, um Jugendliche vor Alkohol zu schützen. Derzeit dürfen Jugendliche in Begleitung eines Erziehungsberechtigten in der Öffentlichkeit Bier, Wein und weinhaltige Getränke kaufen und trinken. 52 Prozent der Befragten sprechen sich zudem dafür aus, dass Bier und Wein nicht mehr wie bisher ab 16 Jahren, sondern erst ab 18 Jahren gekauft und getrunken werden dürfen.

Heute vor 15 Jahren

Bei einem Volksentscheid in Bayern am 4. Juli 2010 stimmten 61 Prozent der Wähler dafür, ab August das Rauchen in Kneipen, Gaststätten und Bierzelten ausnahmslos zu verbieten. Bayern führte damit als erstes Bundesland ein striktes Rauchverbot in der Gastronomie ein.

Ein Lichtblick

Die Band Oasis spielt heute ihr erstes Konzert der Comeback-Tour: Mehr als 15 Jahre nach der Trennung wollen die Brüder Noel und Liam Gallagher gemeinsam auf die Bühne zurückkehren. Der Auftakt der Tour ist in der walisischen Hauptstadt Cardiff geplant.

Weitere Schlagzeilen

Die Nachrichten im Video

So wird das Wetter heute

Am Freitag ist der Himmel im Norden wechselnd bewölkt und in Schleswig-Holstein gibt es einzelne Schauer. Der Regen an den Alpen klingt allmählich ab. Sonst ist es teils heiter, teils sonnig und trocken. Die Höchsttemperatur liegt zwischen 20 Grad an der Nordsee und 30 Grad am Oberrhein.

