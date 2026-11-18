Quelle: privat

Guten Morgen,

mehr als ein Jahr ist es jetzt her, dass unsere Kollegen von paper trail media mich baten, sie über Signal zu kontaktieren. Lieber eine "sichere Leitung", bitte erstmal keine E-Mails, besser kein Teams oder Telefon. Die Journalisten Bastian Obermayer und Frederik Obermaier, die die Panama-Papers ans Licht der Öffentlichkeit gebracht hatten, erzählten mir von einem neuen Leak. Mehr als 15 Millionen interner Dokumente aus einer Bank, der größten hierzulande, der Deutschen Bank. Das größte Datenleck bei einem Finanzinstitut ever.

Die Daten waren zuerst bei einer Journalistin aus Südafrika und einem Kollegen aus Indien gelandet. Sie waren bereit, ihre Informationen zu teilen. So ein Leak druckt man nicht aus, kein einsamer Journalist kann es lesen, keine einzelne Redaktion anständig auswerten. Die Zeiten sind lange vorbei. Deshalb arbeitet ZDF frontal seit Jahren bei großen, rechercheintensiven Geschichten mit Partnern. In diesem Fall unter anderem mit dem "Spiegel", dem "Manager-Magazin", der "Financial Times" und dem "Standard".

ZDF frontal, 17.11.2026, 7 Uhr 17.11.2026 | 10:14 min

Man braucht Datenbanken, die Millionen E-Mails, Excel-Tabellen und Anhänge durchsuchbar machen. Man braucht Insider, die einem die zum Teil kryptische Sprache der Finanzwelt erläutern. Wüssten Sie, was die Abkürzung GWVM bedeutet? Im Banker-Sprech: Geldwäscheverdachtsmeldung - ich musste es auch erst lernen. Und man braucht den Austausch unter Kolleginnen und Kollegen. Liegen wir richtig mit unseren Recherchen? Welche Geschichte ist von öffentlichem Interesse und welche nicht? Was bedeutet nun wieder jene rote Ampel in dem internen Report über einen Superreichen?

Seit 24 Stunden sind die Recherchen zu Inside Deutsche Bank nun öffentlich. Heute folgen neue Geschichten - zum Beispiel zu einem Unternehmen, das jeder kennt, und der Frage, ob die Reichsten der Reichen in diesem Land sich mit Hilfe der Bank ganz legal armgerechnet haben - um Millionen Steuern zu sparen.

Starten Sie gut in den Tag,

Christian Rohde, Leiter investigative Recherchen, ZDF frontal

Was heute noch wichtig ist

heute journal update, 18.11.2026, 00:00 Uhr 18.11.2026 | 0:58 min

Bundesverfassungsgericht entscheidet über BSW-Beschwerde: Das BSW war bei der Bundestagswahl mit 4,981 Prozent der Zweitstimmen haarscharf an der Fünf-Prozent-Hürde gescheitert. Das Bundesverfassungsgericht will jetzt seine Entscheidung zu einer Wahlprüfungsbeschwerde veröffentlichen, die die Auszählung der Stimmzettel und die Feststellung des BSW-Zweitstimmenergebnisses betrifft.

Urteil gegen DAZN erwartet: Durfte der Streamingdienst seine Abo-Preise einseitig erhöhen? Über diese Frage entscheidet heute das Oberlandesgericht Hamm. DAZN drohen hohe Rückzahlungen.

Reicht der Schutz vor PFAS aus? Dazu veröffentlicht der Europäische Rechnungshof heute einen Bericht. Die Prüfer des Rechnungshofs haben untersucht, ob die EU-Chemikaliengesetzgebung wirksam zum Schutz der Bürger beiträgt - und ob die Grenzwerte für PFAS in Lebensmitteln und Trinkwasser in den Mitgliedsstaaten eingehalten werden.

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Sportlich in den Tag

Heute endet die Bewerbungsfrist für die Wahl zum FIFA-Präsidenten. Außer Gianni Infantino, der trotz massiver Kritik eine vierte Amtszeit anstrebt, haben bislang nur der Japaner Kozo Tashima und seit dieser Woche auch der Franzose Philippe Diallo ihre Kandidatur angekündigt.

Mittagsmagazin von ARD und ZDF, 17.11.2026, 12 Uhr 17.11.2026 | 1:32 min

Zahl des Tages

Etwa 650 Millionen heute lebende Mädchen und Frauen haben als Kinder sexuelle Gewalt erfahren. Das schätzt das Kinderhilfswerk Unicef. Mehr als 370 Millionen von ihnen haben Vergewaltigung oder sexuelle Übergriffe erlebt. Auch 410 bis 530 Millionen heute lebende Jungen und Männer haben in ihrer Kindheit sexuelle Gewalt erlebt.

Die Vereinten Nationen wollen am heutigen Welttag für die Prävention und die Überwindung der Folgen von sexueller Ausbeutung von Kindern, Kindesmissbrauch und Gewalt gegen Kinder auf die Risiken aufmerksam machen, denen Kinder ausgesetzt sind.

Gut zu wissen

Heute ist Buß- und Bettag. Er soll Christen zur Besinnung über Schuld und eigenes Handeln aufrufen. In Sachsen ist er gesetzlicher Feiertag - überall sonst ist er ein ganz normaler Werktag.

Gesagt

Egal, wie beschissen es einem geht, Humor hilft. „ Ilka Bessin

Die Comedienne Ilka Bessin - besser bekannt als "Cindy aus Marzahn" - wird heute 55 Jahre alt. Mit der "B.Z." sprach Bessin 2023 auch über die Demenzerkrankung ihres Vaters. "Wir versuchten, selbst die Krankheit mit Humor zu sehen, sonst hältst du das nicht aus", sagte Bessin. "Natürlich heult man zwischendurch Rotz und Wasser. Aber egal, wie beschissen es einem geht, Humor hilft."

Weitere Schlagzeilen

Die Nachrichten im Video

Kurznachrichten im ZDF - immer auf dem Laufenden 17.11.2026 | 1:56 min

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So wird das Wetter heute

Am Mittwoch weiterhin ergiebiges Regenwetter. Dazu viel Wind, auf den Bergen Sturm, sonst auch im Flachland Sturmböen. Im Westen auch Gewitter. Höchste Temperaturen bei 8 bis 14 Grad.

Den aktuellen Wetterbericht der ZDF-Meteorologen finden Sie jederzeit auf unserer Übersichtsseite.

Das Wetter am Mittwoch, 18.11.2026 Quelle: ZDF

Zusammengestellt von der ZDFheute-Redaktion.