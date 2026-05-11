Update am Abend: Sondierungen in Berlin, Reformpläne, Nobelpreis

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ja, sie wollen: Wenige Wochen nach der Wahl haben die Berliner Linke, Grüne und SPD sich dazu entschlossen, in Sondierungsgespräche einzutreten. Obwohl die Parteien sich inhaltlich in einigen Punkten nahestehen, war das wegen antisemitischer Vorwürfe gegen einige Linken-Mitglieder kein Selbstläufer.

Rund zweieinhalb Kilometer weiter westlich vom Roten Rathaus hat die Regierungskoalition noch einmal betont, dass die Reformpläne nicht gestoppt werden. Allerdings dürften sie sich länger hinziehen, als zunächst erwartet.

Außerdem hat die kanadische Autorin Anne Carson den Literaturnobelpreis gewonnen - die Stockholmer Akademie würdigte ihr literarisches Werk, das neue Formen für die Gegenwartsliteratur geschaffen habe.

Berlin: Rot-Grün-Rot will sondieren

Das ist passiert: Zweieinhalb Wochen nach der Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus wollen Linke, Grüne und SPD sich nun zu offiziellen Sondierungen zusammensetzen.

Zweieinhalb Wochen nach der Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus wollen Linke, Grüne und SPD sich nun zu offiziellen Sondierungen zusammensetzen. Das ist der Hintergrund: Die Linke ist als große Gewinnerin aus der Berlin-Wahl hervorgegangen. Doch Teile der Partei stehen wegen ihrer Positionen zu Israel und Palästina in der Kritik. Mit einem Handlungspaket, das im Fall von antisemitischen Vorfällen greifen soll, ist dieses Sondierungs-Hindernis nun offenbar beseitigt worden.

Die Linke ist als große Gewinnerin aus der Berlin-Wahl hervorgegangen. Doch Teile der Partei stehen wegen ihrer Positionen zu Israel und Palästina in der Kritik. Mit einem Handlungspaket, das im Fall von antisemitischen Vorfällen greifen soll, ist dieses Sondierungs-Hindernis nun offenbar beseitigt worden. Das sagen unsere Korrespondenten: Bei antisemitischen Vorfällen in der möglichen neuen Koalition solle es schnelle personelle Konsequenzen geben, erklärt ZDF-Korrespondent Stephan Merseburger in Berlin. Auch ein umstrittenes Mitglied der Neuköllner Linken soll ausgeschlossen werden.

Grüne und Sozialdemokraten haben halt große Bedenken, eine Regierung zu bilden, die ständig von Antisemitismus-Vorwürfen erschüttert wird. „ Stephan Merseburger, ZDF-Korrespondent

Mehr dazu lesen Sie hier:

Aus dem gemeinsamen Mittagsmagazin von ARD und ZDF vom 08.10.2026 um 13:51 Uhr. 08.10.2026 | 2:52 min

Regierungskoalition will an Reformen festhalten

Das ist passiert: Mehr als vier Stunden haben die Beratungen im Koalitionsausschuss der Bundesregierung am Mittwochabend gedauert. Am Morgen danach wird betont: Man will an den umstrittenen Reformen festhalten.

Das ist der Hintergrund: Insbesondere aus der SPD kamen nach den vergangenen Landtagswahlen Rufe nach Änderungen an dem Paket. Dabei geht es vor allem um die abschlagsfreie Rente nach 45 Beitragsjahren, die die SPD beibehalten will. Weitere Reformpunkte sind die Bereiche Pflege, Arbeitsmarkt und Steuern.

Darum ist das wichtig: Die Reformpläne der Regierung helfen nicht gerade bei deren Beliebtheitswerten - und entpuppen sich als langwieriges Unterfangen. Noch Ende August hatte man sich bei einer Klausurtagung in Münster darauf verständigt, das ganze Paket bis Ende des Jahres durch den Bundestag zu bringen. Zuletzt hatte Kanzler Merz jedoch deutlich gemacht, dass die Pläne sich wohl nicht komplett bis Weihnachten durchsetzen lassen. Ist schwarz-rot angeschlagen? Dieser Frage geht mein Kollege Dominik Rzepka hier nach:

ZDFheute vom 08.10.2026 um 12:53 Uhr. 08.10.2026 | 0:28 min

Anne Carson aus Kanada gewinnt Nobelpreis für Literatur

Das ist passiert: Die Kanadierin Anne Carson hat den Nobelpreis für Literatur gewonnen. Das hat die Schwedische Akademie in Stockholm mitgeteilt.

Das ist der Hintergrund: Bereits im vergangenen Jahr galt Carson als Favoritin auf den Preis. Über die Nachricht, dass sie nun gewonnen habe, sei sie sehr überrascht gewesen, sagte die Ständige Sekretärin der Schwedischen Akademie, Ingrid Carlberg. Die Autorin ist insbesondere für ihre unkonventionelle Verbindung verschiedener literarischer Formen bekannt.

Darum ist das wichtig: Carson gilt als eine der renommiertesten Dichterinnen der Gegenwart. Geehrt wird die 76-Jährige für ihr "mutiges und erfinderisches" Werk, "das in spielerischem Dialog mit der klassischen Tradition neue Formen für die Gegenwartsliteratur geschaffen hat", wie die Schwedische Akademie mitteilte. Zu Carsons berühmtesten Titeln zählen "Autobiography of Red" (1998) und "Nox" (2010), ein experimentelles Werk über das Leben und den Tod ihres Bruders.

ZDFheute vom 08.10.2026 um 16:15 Uhr. 08.10.2026 | 0:46 min

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In 178 Ländern hat sich die Gesundheit von Mädchen in den Jahren 2000 bis 2023 verbessert. Das geht aus dem ersten Weltmädchenindex von Plan International Deutschland und dem Institut für Friedenssicherungsrecht und Humanitäres Völkerrecht der Ruhr-Universität Bochum hervor.

Die Untersuchung besteht aus Daten aus 192 Ländern und nimmt die Indikatoren Sterblichkeit von Mädchen, Geburten bei Mädchen, Müttersterblichkeit, Blutarmut sowie sexuell übertragbare Infektionen in den Blick. Die Unterschiede bleiben dennoch je nach Land groß: Rund 30 Prozent aller Mädchen weltweit leben in Ländern, bei denen ihre Gesundheit nur einen niedrigen oder sehr niedrigen Wert erreicht.

Was Kältekammern und Co. wirklich für die Gesundheit bringen

Frieren für ein längeres und gesünderes Leben? Drei Minuten in einem Raum mit minus 85 Grad Celsius, bis auch die Haare mit Eiskristallen bedeckt sind: Extreme Kälte ist ein Trend, der vor allem schnellere Regeneration verspricht. Was hinter dem Trend steckt und welchen Nutzen er wirklich hat, ordnet Arzt Christoph Specht hier ein:

Volle Kanne vom 08.10.2026 um 06:32 Uhr. 08.10.2026 | 3:32 min

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Aus dem gemeinsamen Mittagsmagazin von ARD und ZDF vom 08.10.2026 um 12:52 Uhr. 08.10.2026 | 2:02 min

Gesundheits-Check-Up für drei kleine Wonneproppen: Die Sibirischen-Tiger-Drillinge wurden am 20. August im Tierpark Ströhen geboren. Nun stand die erste Untersuchung an, bei der sie auch zum ersten Mal der Öffentlichkeit vorgestellt wurden. In freier Wildbahn sind die Tiere stark gefährdet - deshalb gelten die Drillinge als besonders wichtig für die Erhaltung ihrer Art.

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Gesund essen, nachhaltig einkaufen und aufs Geld achten - bei der Ernährung soll heute alles stimmen. Doch wie klappt bewusste Ernährung trotz steigender Preise? Eric Mayer sucht nach Lösungen für gutes, gesundes und bezahlbares Essen. Die erste Folge der neuen Dokuserie "next bite". (circa 45 Minuten pro Folge)

Wie können wir in Zukunft gut, gesund und gerecht essen? Moderator Eric Mayer trifft kreative Köpfe, die Ernährung neu denken und zeigen, was schon alles möglich ist. 11.10.2026 | 43:30 min

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