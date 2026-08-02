Gigant der Urzeit:Warum das Wollnashorn die Eiszeit nicht überlebte
von Bettina Blaß
Bis zu 80 Kilo Futter am Tag, ein Horn wie ein Schwert, ein Fell wie Kaschmir: Das Wollnashorn war perfekt an seine Umwelt angepasst. Und verschwand dennoch vor etwa 14.500 Jahren.
Zwei Meter Schulterhöhe, drei Tonnen Gewicht, zwei spitze, lange Hörner: Das Wollnashorn war ein Gigant der Eiszeit. Vor 50.000 Jahren durchstreiften diese Kolosse die Tundra - von Sibirien über Skandinavien bis zum heutigen Großbritannien. Damals bedeckten riesige Eismassen die Polarregionen und die Meeresspiegel waren niedriger.
In Großbritannien war es zur Zeit der Wollnashörner rund 20 Grad kälter als heute. In der savannenähnlichen Landschaft lebten Millionen von Pflanzenfressern wie Bisons, Rentiere und Wildpferde.
Puzzle aus Knochen aus der Eiszeit
Knochenfunde aus der späten Eisenzeit sind Zeugnisse dieser Zeit. In der Höhle "Gully Cave" in Südwestengland untersucht Paläontologin Danielle Schreve mit ihrem Team seit 2006 außergewöhnlich gut erhaltene bis zu 50.000 Jahre alte Knochen.
Die Wissenschaftler fanden in der Höhle Knochen von Urzeit-Wölfen, Auerochsen, Polarfüchsen und von einem Wollnashorn.
Wollnashorn: Ein Fell wie Kaschmir
Die Anatomin Joy Reidenberg vergleicht das Fell der Giganten in der ZDFinfo-Doku "Lost Beasts: Das Wollnashorn" mit dem von Waschbären. Lange, spitze Deckhaare bildeten eine isolierende Schicht über einer weichen, kaschmirartige Unterwolle.
Die Haut bildete spezielle Öle, damit der Pelz wasserabweisend war. Dadurch war das Tier bei Regen geschützt. Vermutlich wechselten Wollnashörner - ähnlich wie die sogenannten Weißwedelhirsche - zwischen dichtem Winter- und dünnerem Sommerfell.
Wie ein tonnenschwerer Rasenmäher
Ein ausgewachsenes Wollnashorn brauchte täglich rund 80 Kilogramm Grünfutter. Mit gesenktem Kopf zog es wie ein tonnenschwerer Rasenmäher durch die Steppe. Dabei rupfte es die Gräser mit seinen extrem kräftigen Lippen aus dem Boden, denn es besaß keine Vorderzähne.
Aber die Backenzähne der Tiere waren eine biologische Meisterleistung. Im Ober- und Unterkiefer zermalmten je sechs mächtige Zähne harte Steppenpflanzen. Deren Zellwände waren mit Siliciumdioxid verstärkt - dem Hauptbestandteil von Sand. Das Wollnashorn entwickelte deshalb besonders dicken Zahnschmelz.
Sehen Sie die Doku "Lost Beasts: Das Wollnashorn" am 4. August 2026 um 19:30 Uhr bei ZDFinfo oder jederzeit im ZDF-Streaming-Portal.
Zwei Hörner als Waffen auf dem Kopf des Wollnashorns
Außerdem hatte das Wollnashorn zwei Hörner: Das größte Horn saß auf der Schnauze und konnte über einen Meter lang werden. Es war flach und geformt wie ein gebogenes Schwert. Ein zweites, etwa 60 Zentimeter langes Horn ragte über den Augen empor.
Beide Hörner bestanden wie auch bei heutigen Nashörnern aus Keratin - demselben Material wie menschliche Haare oder Fingernägel. Darum verrotten sie schnell und sind sehr selten als Fossilien erhalten.
Mit ihrem massigen Körper und den Hörnern hatten Wollnashörner kaum natürliche Feinde. Vermutlich fielen vor allem Jungtiere Raubtieren zum Opfer: Sie hatten noch kein Horn.
Doch das Ende vom Wollnashorn kam
Obwohl das Wollnashorn also nahezu perfekt an seine Umwelt angepasst war, ist es ausgestorben. Denn vor rund 25.000 Jahren breiteten sich Gletscher und tiefer Schnee aus. Ihre kurzen Beine und die massiven Körper waren dafür nicht gemacht. Außerdem fanden sie unter Schnee und Eis kaum Nahrung.
Die Wollnashörner zogen daher in die Steppe Sibiriens zurück. Als dort vor rund 14.500 Jahren die Temperatur anstieg, veränderte sich ihr Lebensraum. Wälder verdrängten die offenen Steppen. Wieder fanden die Wollnashörner kaum Nahrung.
Zudem machte der Mensch Jagd auf die riesigen Steppentiere. Die Speerspitzen aus Feuerstein waren, sowohl auf kurze Distanz als auch über 30 bis 40 Meter geworfen, tödlich.
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