Weißer Fuchs entdeckt - seltene Beobachtung in Bayern

Komplett weißer Fuchs in Bayern:"Quasi ein Einhorn": Seltener Fuchs entdeckt
|
Bei München hat ein Naturfotograf einen rein weißen Fuchs entdeckt - eine große Seltenheit. Dabei handelt es sich weder um einen Polarfuchs noch um einen Albino, sagt ein Experte.
Naturfotograf Dominik Reigl fotografierte den kleinen, weißen Fuchs mit blauen Augen.
Quelle: dpa
Ein Naturfotograf hat im Landkreis München in Bayern einen weißen Fuchs entdeckt. "So eine Entdeckung ist eine echte Seltenheit", sagte der Geschäftsführer des Landesbunds für Vogel- und Naturschutz (LBV), Heinz Sedlmeier.
Der junge Fuchs sei weder ein Polarfuchs noch ein Albino, erklärte der Wildtierexperte. Es handele sich um einen harmlosen Gendefekt namens "Leuzismus" - eine Pigmentstörung. Hanne Wiesener, Pressesprecherin des LBV, ergänzte:
Komplett weißer Fuchs mit blauen Augen
Das kuriose Tier sei von Fotograf Dominik Reigl gefunden worden, teilte der Verband mit. Vor einiger Zeit sei der Naturfotograf mal wieder auf Erkundungstour gewesen - war schon kurz davor, unverrichteter Dinge abzubrechen.
Dann habe er das Tier in der Dämmerung zum ersten Mal gesehen, berichtet der Fotograf:
Das Phänomen Leuzismus sei zum Beispiel bei Krähenvögeln recht häufig zu beobachten, erläuterte der LBV. Bei Rotfüchsen hingegen seien nur wenige vollständig weiße Füchse bekannt. Das mache diese Entdeckung so besonders.
Wo der kleine Fuchs lebt, will Fotograf Reigl laut LBV zum Schutz des Tiers nicht bekannt geben.
Quelle: dpa
Quelle: dpa
