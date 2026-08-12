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Wissen

Sonnenfinsternis über Mallorca jetzt live erleben

Event mit Harald Lesch:Sonnenfinsternis über Mallorca: Das Spektakel jetzt live

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Mallorca steht ein ganz besonderes Erlebnis bevor: eine totale Sonnenfinsternis. Noch dazu zum Sonnenuntergang. Sie können das beim ZDF gleich in mehreren Livestreams verfolgen.

Harald Lesch und Jasmina Neudecker mit Sonnenfinsternisbrillen vor verdeckter Sonne

Ein Himmelsspektakel für die Ewigkeit: Harald Lesch begleitet die totale Sonnenfinsternis über Mallorca live – mit Wissenschaft, Emotionen und faszinierenden Perspektiven.

12.08.2026 | 133:26 min

Der Himmel über Mallorca wird heute Abend zum Schauplatz eines seltenen Naturschauspiels: eine totale Sonnenfinsternis bei Sonnenuntergang. "Das heißt, die Sonne geht verfinstert unter", erklärt Astrophysiker und Terra-X-Moderator Harald Lesch. "Und das ist natürlich irre."

Harald Lesch und Co-Moderatorin Jasmina Neudecker begleiten das Ereignis in einem "Terra X Harald Lesch Spezial" mit Gästen wie dem Astronauten Alexander Gerst auf der Insel in Spanien.

Sie können die Sonnenfinsternis über Mallorca ab 20 Uhr in mehreren Livestreams verfolgen, unter anderem zeigt eine Spezialkamera die Phasen der Sonnenfinsternis, Terra-X-Moderator Eric Mayer ist an einem Strand auf Mallorca unterwegs. Ergänzt wird das Angebot durch eine 360-Grad-Kamera.

Grafische Darstellung der Positionierung von Sonne, Mond und Erde mit Kern- und Halbschattenzone

Am Abend des 12. Augusts ordnen sich Sonne, Mond und Erde in einer Reihe an. Von der Arktis bis Mallorca gibt es eine totale, in Deutschland eine partielle Sonnenfinsternis.

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Neben dem Livestream können Sie das "Terra X Harald Lesch Spezial" ab 20:15 Uhr auch auf 3sat verfolgen sowie die Phase der Totalität bei entsprechenden Witterungsverhältnissen von etwa 20:25 bis 20:35 Uhr im ZDF-Hauptprogramm.

Eine grafische Darstellung erklärt, wie es zu einer Sonnenfinsternis kommt. Ein Globus zeigt, wo die Sonnenfinsternis zu sehen ist.

Fakten zur Sonnenfinsternis

Quelle: ZDF
Über dieses Thema berichtet Terra X in der Sendung "Sonnenfinsternis über Mallorca LIVE" am 12.08.2026 ab 20 Uhr.

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